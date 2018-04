The Voice of Finlandin livelähetykset alkavat: Jyväskyläläinen Saija Väisänen ottaa riskin lauantaina

Jyväskyläläinen Saija Väisänen on edelleen mukana The Voice of Finland -tv-ohjelmassa. Nyt perjantaina ja lauantaina ollaan jo suorissa lähetyksissä ja pudottamisen tahti laulukilpailussa vain kiihtyy. Nyt putoaa kustakin neljästä tiimistä kaksi ja seuraavalle viikonlopulle jää enää kahdeksan kisaajaa.

Väisänen laulaa Toni Wirtasen tiimissä lauantaina ja aikoo menestyä hänelle sopivalla reseptillä:

– Tykkään ottaa riskiä ja heittäytyä esitykseen. Siinä mielessä suorat lähetykset sopivat minulle hyvin, Väisänen kertoi Keskisuomalaiselle Turusta, jossa hän on ollut valmistautumassa esitykseensä keskiviikosta.

Valmistautuminen pitää sisällään paitsi biisiharjoittelua myös oppia tv-ohjelman teosta: laulajan täytyy tietää, mille kameralle esiintyä missäkin tilanteessa. Suorassa lähetyksessä tällainen korostuu.

Ainakaan keskiviikkona Väisänen ei kertonut jännittävänsä tulevaa esiintymistä kun erilaista tekemistä on niin paljon.

Tukijoukoikseen lauantain esitykseen Väisänen saa perheensä, pikkuveljensä, vanhempansa ja tätinsä sekä pari kaveria.

Väisänen on kotoisin Lappeenrannasta, ja päätynyt Jyväskylään Tampereen kautta. Keski-Suomen pääkaupunkiin hänet toi opiskelu. Väisänen opiskelee muusikoksi ja laulupedagogiksi konservatoriossa ja Jamkissa.

Tv-kisaan hän lähti lähinnä siksi, että on läheltä seurannut eräiden tuttujen aiempia osallistumisia. Ja kun tällä kertaa kukaan tuttu ei kisaan lähtenyt, Väisänen päätti itse kokeilla.

Sinällään tv-kisamenestyksellä ei suurta merkitystä Väisäsen elämään ole, sillä hän uskoo olevansa jatkossakin enemmän opettaja kuin laulava tähti.

– Kyllä se opettaminen lähinnä sydäntä on.

Tulevan viikonlopun livelähetykset nähdään perjantaina 6.4. ja lauantaina 7.4. Nelosella kello 20.