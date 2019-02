The Voice of Finlandissa tuomaritkin mykistänyt jyväskyläläinen Joli koskettaa tarinallaan ja lauluäänellään – yksi puhelinsoitto muutti hänen elämänsä

Ovikello pirahtaa sovittuna aikana. Ovesta astuu sisään nuori, iloinen ja välitön nainen.

– Tämä on ensimmäinen haastatteluni, joten jännittää hirveästi, hän sanoo.

Naisen nimi on Joli Malki ja ikää hänellä on 21 vuotta. Hän esiintyi tämän kauden ensimmäisessä The Voice of Finland -tv-ohjelman Ääni ratkaisee-osiossa. Siinä jyväskyläläinen veti hiljaiseksi niin tuomariston kuin yleisön veret seisauttavalla Adele-tulkinnallaan Million Years Ago. Uskomattomasta tulkinnastaan huolimatta Malki ei ole ottanut ensimmäistäkään laulutuntia, vaan on täysin itseoppinut.

Malkin tarina alkaa Syyrian Damaskoksesta.

– Minulla on Syyriassa paljon ihmisiä, joita kaipaan. Rakastan ja kunnioitan syyrialaista kulttuuriamme, vaikka siinä onkin paljon sellaista, mikä ei sovi minulle.

Noin kymmenen vuotta sitten Malki muutti äitinsä kanssa Ruotsiin Tukholman liepeille.

– Ruotsissa asuva isoisäni sairastui tuolloin vakavasti. Äitini kaipasi perhettään ja halusi lähelle viittä veljeään ja vanhempiaan. Tämä oli syy siihen, että muutimme Ruotsiin.

Sopeutuminen uuteen maahan osoittautui vaikeaksi.

– Meidän oli vaikea löytää sieltä omaa paikkaamme. Monet ihmiset, kuten serkkumme sanoivat esimerkiksi hirveitä asioita minulle ja äidilleni. Tunsin itseni hyvin ulkopuoliseksi. Tämä kaikki on kuitenkin anteeksiannettua, enkä halua palata siihen enää.

Malki toivoo ainoastaan, ettei kenenkään muun tarvitsisi kokea sitä samaa, minkä hän on kokenut.

Vaikeat ajat Ruotsissa olivat yksi syy siihen, että Malki löysi keinon ilmaista itseään laulamalla.

– Minulla oli paljon ongelmia masennuksen vuoksi. Ongelmia oli myös perheeni kanssa. He olisivat toivoneet minun olevan jotain muuta, mitä olin. Kun aloin laulaa, siitä tuli minulle keino päästä eteenpäin. Sain voimaa erityisesti Adelen lauluista. Niiden kautta pystyin ilmaisemaan syvimmät tuntoni.

Äiti huomasi tyttärensä kyvyt ja kannusti esiintymään ja laulamaan.

– Hän ei koskaan kieltänyt minua laulamasta vaikka olisi ollut keskiyö. Hän oli tosi iloinen, että lauloin.

Ruotsissa vierähti yli kahdeksan vuotta, kunnes Malkin elämään astui nuori suomalainen mies Jyväskylästä.

– Se on aika hauska tarina, josta en ole kertonut aiemmin julkisesti. Olen kova pelaamaan videopelejä. Me tutustuimme videopelin kautta netissä. Sitten hän vieraili luonani Ruotsissa.

Videopelien lisäksi nuorten kemiat pelasivat hyvin yhteen. Myös Malkin perhe ihastui jyväskyläläisnuorukaiseen suuresti.

Reilun vuoden päästä rakastunut tyttö muutti miehen perässä Jyväskylään. Asuttuaan vuoden täällä, he menivät myös naimisiin. Liitto on nyt kariutunut, mutta Malki on jäänyt Jyväskylään.

– Olemme edelleen parhaat ystävät.

Mutta lisää koettelemuksia oli tulossa. Malki oli ehtinyt asua 1,5 vuotta Suomessa, kun hänen äitinsä sairastui syöpään. Toissa vuoden puolella hän sai hätkähdyttävän puhelinsoiton.

– Äitini oli huonossa kunnossa ja minua kehotettiin vierailemaan mahdollisimman pian Ruotsissa. Pian sain toisen puhelun ja äitini kerrottiin menehtyneen. Varmasti kellään, joka on menettänyt rakkaimman ihmisensä, ei ole tässä tilanteessa helppoa. Siksi olisi hyvä muistaa, että jokainen hetki voi olla viimeinen.

Malki kertoo musiikin auttaneen häntä silloinkin.

– Kun laulan, se tulee syvältä sydämestäni. Se oli keino päästä lähelle äitiäni. Hän oli elämäni tärkein ihminen ja kaipaan häntä päivittäin.

Se oli ihan tavallinen arkipäivä viime vuoden puolella. Malki siivosi ja laittoi ruokaa laulellen samalla. Hän oli jo suunnitellut hakevansa joskus The Voice of Finland -tv-ohjelmaan, mutta lopullinen sysäys puuttui.

– Tällä kertaa täytin hakemuksen ja lähetin tekemäni videoklipin. Parin päivän päästä sain kuulla olevani mukana.

The Voice of Finlandista Malki on hyvin innoissaan. Hän on hämmentynyt saamastaan huomiosta ja ihmeissään kaikesta saamastaan tuesta.

– On ollut hämmentävää nähdä, että olen onnistunut koskettamaan ihmisten sydämiä noin syvältä.

Hän kertoo kilpailun lähentäneen häntä sellaistenkin sukulaisten kanssa, jotka eivät aiemmin olleet hänelle niin läheisiä. Malki pitääkin kilpailua erityisenä lahjana itselleen.

– Mitä ikinä tapahtuukaan olen jättänyt jäljen itsestäni. Se merkitsee minulle hyvin paljon. On ollut mieletöntä nähdä miten monet ovat liikuttuneet ja että olen onnistunut koskettamaan heidän sydäntään noin syvältä.

Malki suorittaa aikuisperuskoulua Jyväskylässä.

– Tiedän, että opiskelu on erittäin tärkeää. Tulevaisuudessa haluan auttaa ihmisiä tavalla tai toisella. Haluan myös saada oman perheen. Ja ehdottomasti haluan asua Suomessa. Jyväskylä tuntuu paikkana hyvältä. Ja ah, suomalainen sauna on parasta mitä voi olla. Ja saunan on oltava hyvin kuuma, Joli Malki sanoo.