Tiedätkö, missä huoneessa tapahtuu yksi kuuluisimmista elokuvien murhakohtauksista? – testaa leffatietämyksesi uudessa tietovisassa

Tiedätkö, mikä huone on näyttämönä yhdessä elokuvahistorian kuuluisimmista kohtauksista?

Muistuuko mieleen mykkäelokuvien tunnetuimpia sankareita, Jussi-palkintojen voittajia, roolihahmojen nimiä tai elokuvien tapahtumapaikkoja?

Niin tai näin, uppoudu hetkeksi leffojen maailmaan ja testaa tietämyksesi. Yksin tai yhdessä.

Forrest Gumpin sanoin: Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get."