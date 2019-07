Tiedätkö, missä maassa on eniten aikuisviihdemalleja ja pornotähtiä? – Yksi on tässä sarjassa omaa luokkaansa

FreeOnes-verkkosivusto on oman ilmoituksensa mukaan laskenut kussakin valtiossa toimivien aikuisviihdemallien, pornotähtien ja supermallien määrät. Lukuihin pitää suhtautua suurella varauksella, koska monissa maissa pornon tekeminen on laitonta. Supermallien määrä taas on subjektiivinen. Suuntaa luvut kuitenkin antanevat.

Otetaan pari esimerkkiä.

Argentiinan väkiluku on noin 40 miljoonaa, Brasilian 190 miljoonaa. Kumpikin maa on katolisia. Sivuston mukaan Argentiinassa olisi 47 aikuisviihdemallia, 48 pornotähteä ja 34 supermallia. Brasiliassa vastaavat luvut olisivat 87–312–132. Suhteessa oikein, mutta Brasiliassa pitäisi olla aikuisviihdemalleja enemmän?

Euroopan verrokeista luvut ovat Tshekeissä 376–770–26, Unkarissa 145–744–10, Ranskassa 75–295–43 ja Saksassa 288–486–59. Tshekin ja Unkarin luvut kuulostavat uskottavilta, koska ne ovat pornon kotimaita Euroopassa.

Venäjällä tilastointi on aina sitä sun tätä, mutta laitetaan nyt tähän ilmoitetut luvut: 759–757–85. Jos näissä yllättää jokin, niin miettikääpä Japanin vastaavia lukuja: 161–1 393–161. Kyllähän me geishakulttuurin muistamme, mutta että tällaiset määrät! Ja kuka on oikeasti kuullut japanilaisesta supermallista.

Kenellekään ei sen sijaan ole yllätys, että kaksinaismoralismin luvatussa maassa Yhdysvalloissa ollaan ihan omilla luvuilla: 3 878–7 489–810. Pikkuserkku Kanada (245–310–92) vaikuttaa tämän rinnalla ihan siveyden sipulilta.

Entäpä sitten Pohjola? Vähäväkistä ja väritöntä. Tällä listalla esimerkiksi syntinen Tanska ja siveellinen Suomi ovat lähes identtisiä (11–14–28 ja 14–13–12). Oliko Junnu Vainio sittenkin oikeassa jo 1983 tehdessään biisin Ei ole Kööpenhamina kuin ennen...?