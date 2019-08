Tiesitkö, että Laukaassa on tällainen idylli? Maalaisbistro Sylvi henkii historiaa modernilla tavalla

Helteinen ja kaunis kesäilta.

Valkoinen, idyllinen puutalo pienen hiekkatien varrella.

Ympärillä havumetsää, taustalla pauhaava koski.

Kiepsautamme auton parkkiin ja kävelemme Varjolan Maalaisbistro Sylvin pihaan. Tuntuu kuin kävelisi suoraan vanhaan Suomi-filmiin.

Tämä idyllinen kesäpaikka sijaitsee siis Laukaan Kuusassa. Kyseessä on kesäkuusta 30. elokuuta auki oleva, viehättävä kesäkahvila ja ruokapaikka.

Vitriini pursuilee toinen toistaan houkuttelevampia kakkupaloja, tuoreita munkkeja, pullaa sekä pientä suolaista.

Tarjolla on teelajeja, kahvia sekä jääteetä raparperista tai omista marjoista.

Sylvissä on mahdollista kahvitella ja ruokailla monissa eri huoneissa. Tarjolla on maalaisromanttista meininkiä valkoisine huoneineen. Talosta löytyy kirjastohuoneita sekä tummempisävyinen olohuone, jonne istahdamme tämän jutun tekoon.

– Rakennus on toiminut päärakennuksena maatilalla, jonka historia alkaa 1800-luvun lopulta. Maanviljelystä täällä harjoitettiin aina tämän vuosituhannen taitteeseen asti, Varjolan markkinointipäällikkö Riikka Ruunaniemi valottaa.

Ennen matkailukäyttöä talo oli pitkään Kallion suvun koti. Kahvila-ravintolana se alkoi toimia kuusi vuotta sitten.

Katse kiinnittyy mustavalkoiseen valokuvaan, jossa on hymyilevä nainen kukkakimppu sylissään. Kuka on Sylvi, jonka mukaan paikka on nimetty?

– Hän oli tämän tilan kolmas emäntä ja Varjolan matkailuyrittäjän Markus Kallion isoäiti. Sylvi tunnettiin hyvin vieraanvaraisena ja sydämellisenä ihmisenä.

Sylvin kuva tuo mieleen Suomi-filmin Niskavuori-elokuvien Emma Väänäsen.

– Hän on ollut todella kuvauksellinen. Siihen katsoen, miten kuvaaminen on ollut tuohon aikaan ainutlatuista, niin täältä löytyy yllättävän paljon vanhaa arkistomateriaalia.

Sylvi ja Pentti Hänninen vihittiin aikoinaan rakennuksen etupihalla. Hääryijy on edelleen rakennuksessa.

Itse taloa on remontoitu siinä vaiheessa, kun sen tilat muutettiin yrityskäyttöön. Siitä huolimatta paikka henkii menneen ajan idylliä – kuin mikään ei olisi muuttunut.

– Onneksi täällä on asunut viisaita , jotka eivät ole missään vaiheessa tuhonneet vanhan talon tunnelmaa ja rakennustyyliä, Ruunaniemi sanoo.

Tänäkin kesänä on yhtenä työntekijänä tiskin takana ollut jyväskyläläinen Jaakko Ahvo. Hän sanoo kuluneen kesän olleen mahtava kokemus.

– Meidän palvelukulttuuriimme kuuluu vieraanvaraisuus ja se, että me todella välitämme asiakkaista. Tämän takana itsekin seison ja sen eteen olen valmis tekemään töitä.

Ahvo on melko varma, että hänet nähdään Varjolan toiminnassa tulevinakin vuosina.