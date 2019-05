Tiesitkö, että Suomen Huutokauppakeisari -ohjelman takana on käsikirjoittaja, joka huusi Toni Niemisen mäkisukset ja tekee dokumenttia trans-sukupuolisen Jennin elämästä

Puulan rannalla, Etelä-Savon ja Keski-Suomen rajamailla Kangasniemellä on ohjaaja ja käsikirjoittaja Panu Suurosen, 39, rentoutumispaikka. Siellä sijaitsee Suurosen mökki, jonka suojiin mies vetäytyy kesäisin hengähtämään – ja supisuomalaiseen tapaan myös vähän puuhastelemaankin.

Pääkaupunkiseudun sykkeessä elävälle Suuroselle mökki on myös se paikka, jossa voi rauhoittua tarpeen vaatiessa kirjoituspuuhiin.

– Huutokauppakeisaria olen siellä kirjoittanut. Samoten aiempaa dokkariani Kesävartijaa, joka ilmestyi 2017, Suuronen kertoo.

Miehen juuret, lapsuus ja nuoruus ovat Kangasniemellä.

Suuronen on tehnyt useamman dokumentin, mutta hän on myös ahertanut televisiosarjojen taustatiimeissä. Hänen kynästään on syntynyt muun muassa suurin osa Suomen Huutokauppakeisarin uusimmista jaksoista viidennestä tuotantokaudesta lähtien.

Ennen kuin hänestä tuli keisarikunnan vartija, mies toimi leikkaajana muun muassa Salatut elämät sekä Kaikki kunnossa -tv-draamasarjojen parissa.

MoonTV:lläkin leikkaajana toiminut Suuronen sai ensikosketuksensa alaan Laitialan kyläkoulussa, jossa pääsi toteuttamaan koulukaverinsa kanssa ensimmäisen oman lyhytelokuvansa.

– Meidän opettaja oli leffafriikki, joka antoi meille luvan toteuttaa elokuvan luokkakaverin kanssa. Saatiin käyttää koko koulua henkilökuntaa, oppilaita ja tiloja. Sain ohjata ja käsikirjoittaa sen elokuvan, kaverini näyttelivät pääroolit, Suuronen muistelee.

Kangasniemen kouluvuosien jälkeen Suuronen suuntasi Helsinkiin ja hakeutui kaupunginteatteriin harjoittelijaksi. Hän toimi lavastuspuolella apupoikana tovin, kunnes lähti opiskelemaan viestintää Turkuun. Tarinat kiehtoivat nuortamiestä, joten pian hän löysi itsensä Edinburghista ohjaajakoulutuksesta.

Suuronen on siitä mielenkiintoinen ohjaaja ja käsikirjoittaja, että hän työskentelee niin televisiosarjojen parissa kuin myös pitkäkestoisten dokkareidenkin äärellä. Tällä hetkellä miehen työstössä on loppusuoralla oleva dokumenttiprojekti, joka kantaa työnimeä Jenni ja Tony. Se kertoo transsukupuolisen Jenni Pupusen elämästä neljä vuotta.

– Dokkarilla on tärkeä sanoma. Jokaisen pitäisi pystyä elämään siinä sukupuolessa, minkä kokevat oikeaksi. Lähtökohtaisesti en lähde koskaan tekemään kantaaottavaa tai poliittista dokkaria, mutta kun perehtyy johonkin, huomaa, ettei voi olla puuttumatta epäkohtaan.

Dokumentti julkaistaan loppuvuonna, mutta Suurosella on jo suunnitteilla seuraava dokkari, johon Suomen elokuvasäätiö on myöntänyt apurahaa. Siitä lisää tulevaisuudessa.

Dokumenttiprojektien työstön lomassa hänen päivätyötään on ohjata ja käsikirjoittaa Palsanmäen huutokaupan arkea ja elämää Hirvaskankaalla. Huutokauppakeisarin suolan Suuronen toteaa olevan sarjassa esiintyvissä ihmisissä – niin itse päätähdissä kuin myös tavaroitaan esittelevissä hahmoissa.

Aina kuvaukset eivät mene käsikirjoituksen mukaan, mutta Suuronen sanoo heillä olevan onneksi rautainen tiimi.

– Se on kyllä tosi kivaa puuhaa. Onneksi meillä on siinä Suomen parhaat tv-kuvaajat, jotka hallitsevat nopeat ja vaihtuvat tilanteet.

Suuronen itse on intoutunut joskus huutokauppatilanteissa huutamaan itselleen. Erään kerran matkaan lähti rössäkkälaatikko, joka oli täynnä kaikenlaista rompetta. Toisen kerran mukaan tarttui Toni Niemisen mäkihyppysukset nimmareilla.

– Maksoin suksista jonkun viisi tai kymmenen euroa, mikä on naurettavan vähän niistä. Roudasin ne sitten Helsinkiin ja mietin, että mitä niillä oikein tehdä. Lopulta myin ne parillakympillä eteenpäin, jotta sain rahtimaksut hoidettua, Panu Suuronen kertoo ja nauraa.