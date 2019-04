Tiesitkö, että tyttöperhoset eivät juuri välitä kukista?

Korpilahti 18.4., kevään ensimmäinen perhosretki.

Upea aurinkoinen sää. Maastossa oli vielä melko paljon lunta, joten päiväperhosia ei varsinaisesti odottanut edes näkevänsä, mutta silti niitä oli lennossa. Lumi ja päiväperhonen samassa kuvassa antaisi jo lähtökohtaisesti kuvalle kontrastia.

Homma osoittautui kuitenkin hankalaksi, sillä lumiset paikat eivät ole niitä lämpimimpiä, joten perhoset tuntuivat niitä myös karttavan. Muutaman kerran sitruunaperhonen lensi melko läheltä lumilaikkua ja yritin epätoivoissani jonkinmoisista lentokuvaa. Hieman tuntuivat taidot olevan ruosteessa talven jäljiltä ja lopputulokset jäivät laihoiksi.

Lopulta huomasin yhden perhosen laskeutuvan risulle lämpimässä rinteessä. Kömmin paikalle ja huomasin perhosen löytäneen pienen kukkivan näsiän. Tilanne jonka olin päässyt näkemään vain kerran aikaisemmin. Nyt kuvia syntyi pikavauhdilla ja päivä oli jo niillä pelastettu.

Etelärinteen liuskaperhonen etsi kumppania, mutta paikalle osui vain toinen koiras. Muutaman kerran pojat kohosivat kiivaasti kisaillen puiden latvojen tasolle, mutta paikan valtias palasi aina saman tien takaisin valitsemalleen tähystyspaikalle. Muutaman spurtin jälkeen otus päästi kuvaajankin lähelleen ja niin sain senkin muistikortille talteen. Tämä yksilö oli selvinnyt talvesta lähes vahingoittumattomana ja siipien värityskin oli vielä melko raikas. Oranssinruskea väritys kadottaa perhosen helposti kuivuneiden lehtien sekaan.

Korpilahti 19.4., kevään toinen perhosretki.

Sää suosi edelleenkin, joskaan ilma ei ollut aivan yhtä lämmin kuin edellisenä päivänä. Toisaalta se oli hyväkin, sillä nyt mallit eivät olleet aivan yhtä riehakkaalla lentopäällä.

Lämpimillä paikoilla ensimmäiset pajut olivat jo ehtineet kukkaan ja sehän oli hyönteisille yhtä juhlaa. Kukista löytyi kaivattua mettä ja sen myötä energiaa pitkän talven jälkeen.

Pellonreunan pajusta löytyi komea neitoperhonen. Muutaman kerran se vaihtoi kukkaa ja avasi siipensä. Näin se imi kukasta ravintoa ja auringosta lämpöä. Kamera surahti muutaman kerran ja otus ikuistui sähköiseen muotoon muidenkin iloksi.

Päiväperhosten joukossa lenteli myös useita koivuntyttöperhosia. Ne eivät ole päiväperhosia vaan kuuluvat mittareihin, mutta lentävät silti vain päivällä. Näiden neitojen tuntosarvet eivät ole kärjestään nuijamaiset niin kuin päiväperhosilla. Lentotyyliltään ne ovat hieman pöristeleviä.

Laji on usein kevään ensimmäisiä kotelosta kuoriutujia ja on äärimmäisen valmistautunut aikaiseen lentoaikaan. Se on edellisen kesän aikana kehittynyt munasta toukaksi ja koteloitunut jo hyvissä ajoin syyskesällä. Laji talvehtii niin sanottuna koteloimagona, jossa kotelon sisällä on jo valmiiksi kehittynyt perhonen, joka vain odottaa kevään ensimmäisiä lämpimiä säitä lähteäkseen lentoon.

Tyttöperhoset eivät juuri välitä kukista mutta imevät toisinaan vuotavaa mahlaa, ja erityisen mielellään kosteutta maasta. Laji onkin helpointa kuvata hiekkatieltä juomassa. Laji vaikuttaa perhoseksi poikkeuksellisen hyväkuuloiselta ja pelästyy helposti jopa pelkkää kameran laukaisua.