Tiesitkö, miksi Ellinoora ja Jannika B ovat Jyväskylän Suomipop-festivaalilla päivän avausesiintyjiä ja Bomfunk MC's illan viimeinen?

Keikkabussit suihkivat Suomea ristiin rastiin heinäkuun toisena viikonloppuna (katso oheinen kartta). Mennään sitä vuodenaikaa, kun yhteen kesäviikonloppuun mahtuu monta eri suurempaa ja pienempää musiikkifestivaalia ja muuta tapahtumaa, joiden ohjelmaan kuuluu keikkoja.

Kyseisinä päivinä järjestetään muun muassa Suomipop-festivaali Jyväskylässä ja Oulussa, Ilosaarirock Joensuussa, Rock in the City Lahdessa, Tikkurila-festivaali Vantaalla ja Iskelmäkesä Rovaniemellä.

Huh!

Aikataulutus on se ensimmäinen asia, joka vaikuttaa yksittäisen festivaalin ohjelman rakentumiseen, Jyväskylän Suomipop-festivaalin tuotantopäällikkö Anniina Havukainen toteaa.

Aikataulut ovat vaikuttaneet siihen, mitkä esiintyjät esimerkiksi Jyväskylään on ollut mahdollista saada ja jos, niin mille päivälle.

– Joissain tapauksissa esiintyjän kalenteri on vaikuttanut jopa siihen, mihin kellonaikaan keikka on mahdollinen, Havukainen kertoo.

Jannika B on lauantain avaaja muun muassa siksi, että ehtii matkustaa samana päivänä olevalle toiselle keikalleen Suonenjoen Mansikkakarnevaaleille.

On monta muutakin asiaa, jotka vaikuttavat ohjelmavalintoihin festivaalipäivien välillä ja sisällä. Havukainen kutsuu kokonaisuutta ”aikamoiseksi palapeliksi”.

Valinnat pyritään tekemään taiteen ehdoilla, vaikka logistiset reunaehdot täytyykin huomioida.

– Meillä on ohjelmalinjan mukaan parhaat kotimaiset pop- ja rockbändit pienellä ripauksella hip hopia ja r’n’b:tä. Siihen pyritään, että jokaisena päivänä olisi kaikkia näitä elementtejä. Ei niin, että yhtenä päivänä on äijärockia ja toisena nuorisomusiikkia, vaan että olisi tasainen kattaus, Havukainen sanoo Jyväskylän Suomipop-festivaalista.

Tasaisuudella luonnollisesti houkutellaan ostamaan kolmen päivän lippupakettia. Tarjolla on myös päiväkohtaisia pääsylippuja.

Päivän sisäiseen ohjelmaan vaikuttaa paljon esiintyjän ja esityksen luonne.

Ellinoora on Havukaisen mukaan Jyväskylän Suomipop-festivaalille sopiva avaaja monestakin syystä.

– Ellinooraa on kehuttu aloittajana. Hän houkuttelee paikalle heti hyvin väkeä ja hänen musiikkinsa on aurinkoisen iltapäivän musiikkia.

Sisäänheittäjän rooli voi korostua, jos päivän aikana lavalle nousee tuntemattomampia esiintyjiä ennen loppuillan huipennusta. Jyväskylässä kaikkia esiintyjät ovat nimekkäitä.

Havukaisen mukaan Apulanta on oman iltansa viimeinen esiintyjiä osin siksi, että sen erikoistehosteiden värittämä lavashow pääsee oikeuksiinsa illan hämärryttyä.

Riippuu tulkitsijasta, kuka tai ketkä ovat Jyväskylän Suomipop-festivaalin pääesiintyjät. Jos sellaisia tässä tapauksessa varsinaisesti on.

– Meille kaikki artistit ovat yhtä arvokkaita, Havukainen sanoo.

– Me on pyritty siihen, että kaikki artistit ovat mahdollisimman houkuttelevia, soittivatpa he kello 15 tai kello 21. Toki toisilla on suurempi suosio kuin toisilla, mutta se ei tarkoita, etteikö jollain olisi suosiota, Havukainen sanoo.

Bomfunk MC’s on Havukaisen mukaan festivaalin esiintyjistä ainoa, jolle luvattiin päivän pääesiintyjän paikka, joka perinteisesti on illan viimeisenä.

Muutkin esiintyjät, jotka oletettavasti keräävät suurimman yleisön, sijoitetaan Havukaisen mukaan tyypillisesti loppuiltaan. Havukainen huomauttaa, että monessa tapauksessa esiintymisjärjestys voisi kuitenkin yhtä hyvin olla toisenlainen.

– Tapahtumasta riippuen ykköstykki voi myös aloittaa festivaalin, mutta meidän tapauksessa se ei olisi toiminut. Torstai ja perjantai ovat arkipäiviä, jolloin moni festareille tuleva on vielä töissä.