Tinder yhdisti Jasminen ja Petrin hellyttävään mutta haastavaan rakkauteen – "Kavereidenkin mielestä olemme pöhköjä"

Ei kai siitä jutusta tule liian imelää...Työkaverit voivat vähän ihmetellä, pohtii Petri Repo, 30, haastattelun päätteeksi, kun he puolisonsa Jasmine Revon, 27 (os. Saloranta) ovat kertoneet oman rakkaustarinansa.

– Elämässämme vaan on niin paljon läheisyyttä. Kun katsomme illalla telkkaria, hipsutamme toisiamme kasvoista ja hiuksista. Kavereidenkin mielestä olemme pöhköjä, kun puhumme aina kiltisti toisillemme ja pussailemme välillä kavereiden nähden, Jasmine kertoo.

He tapasivat neljä ja puoli vuotta sitten Tinderissä. Jasmine oli rajannut kuvistaan pois pyörätuolin, jotta ei säikäyttäisi ketään. Hän halusi kuitenkin tuoda tilanteensa esille heti keskustelun aluksi. Sen takia yksi deitti sanoi, ettei halua tavata.

Petri tuli Tinderiin muutama kuukausi eronsa jälkeen. Viestinä hänellä oli: kahden pienen lapsen isä haluaa kumppania arkeensa.

Jo ensimmäisessä tapaamisessa he alkoivat puhua syvällisiä, sillä kummankaan siihenastiset elämänreitit eivät olleet tavallisia: Jasmine joutui pyörätuoliin liikenneonnettomuudessa 18-vuotiaana. Vastaantulevalla kaistalla ajanut pakettiauto törmäsi Jasminen ja kavereidensa autoon. Yksi autossa olleista naisista menehtyi, Jasmine halvaantui vyötäröstä alaspäin.

Myös Petri kertoi avoimesti muun muassa tyttärensä vakavista sairauksista.

Eka treffien jälkeen Jasmine muistaa laittaneensa kavereilleen viestiä: haluan tavata tämän tyypin uudestaan, nopeasti.

Kummallakin oli samankaltainen lapsuus: turvallista perhe-elämää, vanhemmat tavallisissa ammateissa; lähihoitajat-autonkuljettaja-tehdastyöläinen. Kumpikin harrasti urheilua.

Kumpikin tekee myös vapaaehtoistyötä: Pete valmentaa salibandyharrastajia. Jasmine päivystää kirkon Saapas-toiminnassa ja auttaa muun muassa päihtyneitä nuoria. Hän toimii myös tapaturmaisesti vammautuneiden nuorten parissa.

Petrin kohdalla lempi leiskui ensin vahvemmin. Jasminelle tuore tinder-match oli ensimmäinen vakava suhde, ja hän jarrutteli.

Seurusteluvuosiin ajoittuivat Jasminen kuntoutukset. Hän joutui jättämään haaveet korkeakouluopinnoista onnettomuudesta seuranneen aivovamman vuoksi. Hän opiskeli merkonomiksi ja osallistui työkokeiluihin. Väsymys painoi, samoin muistiongelmat. Peten kanssa yhteen muuttaessa tilanne selkiytyi.

– Japi ei itse kiinnittänyt huomiota siihen, miten suuri osa päivästä meni nukkumiseen.

Vuosi sitten Jasmine sai eläkepaperit. Hän on myös SDP:n kunnallisvaltuutettu.

Pariskunnan arki jakaantuu viikkoihin, jolloin Petrin 6- ja 7-vuotiaat lapset asuvat heidän luonaan sekä pariskunnan yhteisiin viikkoihin.

Putkimiehenä päivätyötä tekevä Petri hakee lapset päivähoidosta, Jasmine valmistaa ruuat. Illat kuluvat lasten ehdoilla. Etukäteen he eivät tiedä, minkälainen viikko on tulossa, sillä keskivaikeasti kehitysvammainen tytär vaatii huomiota ja apua kaikessa. Petri voi joutua heräilemään joka yö hoitamaan lasta.

Kesäisin he veneilevät Petrin papan rakentamalla veneellä, jossa voi liikkua pyörätuolilla.

Ihmetteleviä katseita he saavat nykyään vain vierassatamissa.

– Kerran eräs mies huusi, että eikös rouvakin voi vähän auttaa, kun istuin veneen kannella ja Pete hoiti veneen kiinnitykset ja muut. Sitten Pete nosti pyörätuolin ja sen jälkeen rouvan rantaan.

Koska he puhuvat läpi vaikeat asiat, kriisiä ei ole päässyt syntymään. Alkava konflikti raukeaa siten, että riidan jälkeen Jasmine mököttää ja kirjoittaa paperille asiat, jotka mättävät. Petri haluaisi puhua ne heti selviksi, mutta on nyttemmin oppinut, ettei kannata kiirehtiä kysymystulvan kanssa. Kun Jasmine on saanut listan valmiiksi, hän lukee sen Petrille, joka antaa vastauksensa. Seuraa keskustelu ja sovinto ja sen jälkeen hipsutellaan taas sohvalla.

Tulevaisuudessa Jasmine toivoo pääsevänsä kisaamaan paralympialaisten keihäskilpailuissa ja ylipäätään matkustelemaan. Petri komppaa matkustelun suhteen.

– Mutta minulle riittää, kunhan saisi jatkaa nykyisenlaista elämää eikä mikään hirveästi muuttuisi.

Yhteisestä lapsesta he ovat keskustelleet, mutta asia ei ole ajankohtainen

– Jos arki joskus helpottaa, niin ehkä. Nyt kaikki voimavarat ovat käytössä.