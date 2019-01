Toimittaja testasi judoa – heitot, sidonnat ja käsilukot saivat ensikertalaisen pauloihinsa

Saavun Jyväskylän Monitoimitalolle tietämättä juurikaan, mitä odottaa. Epäilen joutuvani kauas mukavuusalueeltani, mutta olen innoissani mahdollisuudesta päästä kokeilemaan uutta lajia: elämäni ensimmäiset judoharjoitukset!

Judo on harrastajamäärältään maailman suurin kamppailulaji, jonka kehitti japanilainen Jigoro Kano 1800-luvulla.

Judon on sanottu olevan myös mielen ja ruumiin harjoitusmuoto, jossa tärkeää on henkinen kasvu fyysisen kehittymisen rinnalla.

Lajissa käytetään hyväksi vastustajan voimankäyttöön perustuvaa tekniikkaa. Judoon kuuluu erilaisia heittoja, sidontoja, käsilukkoja ja kuristuksia.

Osallistun Judoliiton vuoden 2018 seurana palkitseman Jigotai judon yleistreeniin. Vetäjänä on Suomen judomaajoukkueen päävalmentajana toiminut Jaakko Saari.

Harjoituksissa on mukana monen tasoisia judon harrastajia. Sali on täynnä valkoisilla, keltaisilla, oransseilla, vihreillä, sinisillä, ruskeilla ja mustilla vöillä varustettuja treenaajia. Vyön väri kertoo kantajansa tason.

– Onhan vakuutukset kunnossa? Saari kysyy saapuessani saliin.

Kysymys osoittautuu onneksi vitsiksi.

Yhteiseen alkulämmittelyyn kuuluvista liikkeistä osa onnistuu ensikertalaiseltakin, mutta esimerkiksi käsilläseisonnan ja kuperkeikan yhdistäminen vaatisi harjoittelua.

Tyydyn välillä suosiolla katselemaan muiden taidonnäytteitä. Käsilläseisonta sujuu judoharrastajilta ihailtavan kevyesti.

Jo alkulämmittelystä saa käsitystä judon vaatimasta ketteryydestä. Myös pehmeys ja joustavuus ovat lajissa tärkeitä elementtejä: sana ”judo” voidaankin kääntää suomeksi ”pehmeä tie”.

Lämmittelyn jälkeen pääsen perehtymään judotekniikoihin. Tutustun Eija Laakkosen ja Sini Vaskon opastuksella jalka- ja lonkkaheittoihin. Aluksi arastelen heittoja, mutta pian innostun tekniikkojen opettelusta ja ilahdun onnistumisistani pienestä haparoinnista huolimatta.

– Heitä rohkeasti vaan, Saari kannustaa vieressä.

Laakkonen on harrastanut judoa vuodesta 2006, Vasko vuodesta 2009. Kummankin vyön väri on ruskea. Sitä seuraa vyöasteikossa ylin eli musta vyö. Naisilla on paljon kokemusta niin kilpailemisesta kuin lajin opettamisestakin.

– Judo sopii ihmiselle, joka nauttii itsensä haastamisesta. Se sopii myös aikuisena aloitettavaksi harrastukseksi, Laakkonen sanoo.

– Judossa parasta on mielestäni oman itsensä kanssa kilpaileminen, Vasko kertoo.

Judotekniikkoja opetellessa muistettavaa riittää. Samaan aikaan pitää keskittyä ainakin jalkojen oikeaan asentoon, oman kehon liikkeen suuntaan, vastustajan tasapainon horjuttamiseen sekä käsien paikkaan ja asentoon. Heiton tulee lopulta tapahtua ripeästi ja rohkealla otteella.

Vaikka uusia asioita on paljon, harjoittelu on yllättävän hauskaa ja aika kuluu nopeasti.

Heittoharjoitusten jälkeen pääsen kokeilemaan muutamaa sidontatekniikkaa sekä sidonnoista irti pääsemistä. Kuristuksista saan onneksi vain yhden varovaisen demonstraation.

Harjoitukset tuntuvat tehokkailta. Hien saa pintaan huomaamattaan.

Lopuksi tehdään punnerruksia ja vatsalihasliikkeitä.

Judoharjoitukset tarjoavat tehokkaan jumpan niin keholle kuin aivoillekin. Seuraavana päivänä kipeät lihakset ilmoittavat treenin tehneen tehtävänsä ainakin kropalle.