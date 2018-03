Toimittaja testasi, mitä Jyväskylässä voi tehdä nollabudjetilla – lue vinkit ilmaiseen ajanviettoon

Tästä tulee jännittävää! On perjantai 2. maaliskuuta ja olemme päättäneet kokeilla, kuinka aktiivisen päivän pystymme viettämään kaupungilla ilman rahaa. Aiomme käydä Jyväskylän keskustassa julkisissa paikoissa ja tehdä niissä asioita, joita niissä voi tehdä ilmaiseksi. Ilman sentin hyrrää. Jotta päivän anti olisi mahdollisimman yleistettävä, emme hyödynnä suhteita emmekä jäsenyyksiä emmekä ruinaa erivapauksia. Menemme sen mukaan, mikä olisi mahdollista kenelle tahansa automaattisesti. Emme edes vinguta etukortteja.

Kunnioitamme Suomen lakia ja hyviä käytöstapoja.

Olemme syöneet kotona jämäkän aamiaisen, sillä on arvoitus, milloin saamme ruokaa seuraavan kerran. Reppuun on pakattu evääksi vain pullollinen vettä.

9.30

Ulkoliikuntapaikat ovat saitailijan paratiiseja. Aloitamme Jyväsjärveltä. Jäällä on aamupäivällä jo muutama reipas. Yksi liikkuu sauvojen, toinen koiran ja kolmas lastenvaunujen kanssa. Kaivan repustani hokkarit, teen rusetit ja polkaisen Lutakon satamasta retkiluisteluradalle.

Tuttu kaupunki avautuu uudella tavalla, kun sitä silmäilee jäältä. Ihan niin kuin saisi hetkeksi päähänsä ulkopuolisen silmät.

Tunnen kiitollisuutta. Ei ole itsestään selvää, että a) on kunnon talvi, b) on tällainen liikuntapaikka ja c) tänne on vapaa pääsy.

Sama koskee muitakin kaupungin hoitamia ulkoliikuntapaikkoja kuten hiihtolatuja. Niitä kulkee täällä jäälläkin.

Ilmaisuus on tietysti suhteellista. Ensin on pitänyt ostaa luistimet. Toisekseen jyväskyläläisenä osallistun retkiluisteluradan kuluihin kunnallisveron muodossa. Mutta tässä hetkessä kaartelen jäällä ilmaiseksi. Pääsylippua eivät tarvitse myöskään ulkopaikkakuntalaiset. Valokuvaaja on Laukaasta.

Tämä on sitä liikunnan rajatonta riemua.

10.20

Hyvä, että eivät aikoinaan kärränneet Harjua Jyväsjärveen. Muuten olisi äsken jäänyt luistelematta Jyväsjärvellä ja kohta jäisi pulkkailematta Harjulla.

Ensin vain täytyy löytää ilmainen lainapulkka. Niitä on ollut tänä talvena tarjolla kolmessa ovenpielessä Kirkkopuiston ja Yläkaupungin välisellä alueella Kauppakadulla: Galleria Patinassa, Aarre Storessa ja Jyväskylän taidemuseossa.

Idea pulkista tuli Yläkaupungin yrittäjäyhdistykseltä. Hankinnat teki kaupunki, joten jos pulkka löytyy, luvassa on siis jälleen vastinetta veroeuroille.

Tulevana kesänä Yläkaupungilta voi lainata samalla systeemillä polkupyöriä. Yrittäjät aikovat tuunata ne Yläkaupungin hengen mukaisiksi ja antaa niille jyväskyläläisten merkkihenkilöiden nimiä.

Meillä on Matti kukkarossa.

Tuolla! Taidemuseon etuovelta löytyy lainattavaksi yksi pulkka. Se kainaloon ja kengänkärjet kohti mäkeä.

10.35

Matkalla Harjulle piipahdus kirpputorilla. Lahjoituspohjaisilla kirppareilla on myytävien tavaroiden lisäksi usein maksutonta kampetta.

Gummeruksenkadulla sijaitsevassa, Jyväskylän Katulähetyksen pyörittämässä EkoCenter Harjunportaassa on ilmaiskori tilpehööriä ja ilmaisten kirjojen hylly. Olisi kiva tehdä jokin löytö! Penkomisen vimma hyökkää päälle jostakin syvältä.

Nappaan mukaani kirjan Lukion maantiede 2 – Yhteinen maailma. On tehnyt mieli kerrata niitä asioita.

Facebookissa olevista, kaikille avoimista roskalavaryhmistä voi onnistua saamaan ilmaiseksi kalliitakin tavaroita, kun on kärsivällisyyttä kytätä. Tarjoaisikohan joku jossakin ilmaisryhmässä ylijäämäruokaa? Tahtoisin syödä perjantainakin.

Nyt emme kuitenkaan malta somettaa. Sitä paitsi minun kännykästäni on käymässä virta vähiin ja laturi on kotona.

10.50

Satakoovii, satakookuu, satakoosee, satakookasi, satakooysi. Yliopistonkadulta Harjun laelle on 139 porrasaskelmaa. Valtaosa siitä määrästä kertyy kuuluisista, postikorteissakin esiteltävistä Harjun portaista.

Portaiden laskeminen tuli mieleen, sillä tänään tarvitsemme halpoja hupeja, suorastaan ilmaisia. Ihminen on hankala otus. Aina vaatimassa, että pitäisi viihtyä.

Harjun portaat on monelle turistille yksi käyntikohde Jyväskylässä kesällä. Itselleni kaupungin asukkaana kohde on käynyt valitettavan arkiseksi.

Asukkaana voi menettää paljon.

Nyt kun olemme päässeet kiipeämisen makuun, päätämme jatkaa saman tien yhä ylöspäin. Ja täällä sitä ollaan, Harjun Vesilinnan korkeimmalla yleisötasanteella. Maisemissa! Pulkka kainalossa.

Pääsylippu maksoi 0,00 euroa, mutta tästäkin saa ihan oikean ohjelmanumeron.

Ahmimme kattoja. Näinköhän voimme enää päästä tämän lähemmäksi köyhäilijän taivasta?

Näkötornissa tajuaa, missä sitä oikeastaan asuu. Jyväskylässä ollaan metsien keskellä, järvien rannoilla, rauhan maassa.

40100 – sieltä löytyy kaikki.

Kaupunki näyttää kiehtovan erilaiselta riippuen siitä, mihin suuntaan sitä katsoo yläilmoista.

Kävelykatuperspektiivistä tarkasteltuna ihmiset näyttävät ainutlaatuisilta persoonilta, täältä tiirailtuna muurahaisilta.

Täältä voisi seurata ilmaiseksi Harjun stadionilla pelattavia otteluja.

Kun palaamme alas, käyn ilmaisessa vessassa. Se on juuri nyt paras julkinen palvelu, jonka tiedän.

11.10

Sudet alkavat ulvoa, kun painan vitriinin tällä puolella olevaa nappia. Olemme tulleet Keski-Suomen luontomuseoon tänne Vesilinnan katutasoon. Tänne on vapaa pääsy museon jokaisena aukiolopäivänä. Kiitos, Jyväskylän yliopisto.

Luontomuseon perusnäyttelyssä on täytettyjä eläimiä tukkimiehentäistä hirveen.

Meidän kanssamme samaan aikaan paikalla sattuu olemaan ryhmä maahanmuuttajia, jotka opettelevat lausumaan kahta suomen kielen sanaa:

– Hirvi.

– Järvi.

Kantasuomalainen lapsi sanoo äidilleen:

– Hilvi.

Salakuunteleminen on niin antoisaa ajanvietettä, että siitä voisi vaikka vähän maksaa. Mutta ei tänään. Nollabudjetti on toistaiseksi pitänyt ja olemme kokeneet vaikka mitä.

Kävin luontomuseossa ensimmäisen kerran jo tosi kauan sitten. Muistan, mikä puhutteli minua täällä eniten silloin joskus. Se on täällä edelleen: vitriini, jossa kangasmetsässä lojuu rikkinäinen olutpullo. Eläinten tassut ovat vaarassa!

Nykyisin olen ikääntyvä, jota ravistelee kaikkein voimakkaimmin se, millainen yhdistelmä elämä on kasvamista, monimuotoisuutta ja rajallisuutta. Museon näyttely henkii sitä joka solulla.

Viime kädessä ihmisellä on vain luonto.

11.50

Vihreillä lainapulkilla on varmasti kuljetettu Yläkaupungilla ostoksia ja lapsia. Luultavasti myös haalarikansaa. Tuskin olemme ensimmäisiä, jotka käyttävät näitä pulkkia mäenlaskuun.

Hurautamme alas Harjun rinnettä. Se onkin mäntyjen välissä melkoista vapaalaskua.

Vielä emme tiedä täysin varmasti, onko olemassa ilmaisia lounaita, mutta nyt tiedämme, että on olemassa ilmaisia laskuja.

Vielä emme tiedä täysin varmasti, onko olemassa ilmaisia lounaita, mutta nyt tiedämme, että on olemassa ilmaisia laskuja.

Valokuvaaja yllyttää minua käymään tänään avannossa. Hmm. Mietitäänpäs. Hoidettuihin avantoihin sinällään on vapaa kulku. Mutta lämmitetyn pukukopin ovi aukeaa vain seuran jäsenmaksun maksaneille, ja totta kai pulahduspaikatkin on tarkoitettu juuri heille. Olisiko varastamista käydä avannossa ei-jäsenenä?

Olisiko varastamista mennä laskettelemaan siten, että hoitaisi nousut itse? Laskettelukeskuksethan myyvät hissilippuja.

Päätämme jättää avannot rauhaan. Nuukailussa ei pidä ahnehtia. Sitä paitsi hyvän ajatusleikin myötä pulahdus on puoliksi tehty.

Palautamme pulkan Jyväskylän taidemuseon edustalle. Tänne on ilmestynyt aamun jälkeen kaksi pulkkaa. Ehjiä nekin.

12.10

Kontrasti on suuri, kun pölähdämme pulkkamäestä riehakkaina ja nilkat märkinä kaupunginkirkkoon. Kellon lyötyä kaksitoista täällä on alkanut Hiljaisuuden hetki. Ovet ovat avoinna kaikille.

Tämä alue kuuluu siihen kirkkoon, josta suomalaiset ovat halunneet etenkin tällä vuosituhannella erota joukoittain.

Kirkkopuistosta ei erota. Se on päinvastoin alue, joka yhdistää jyväskyläläisiä.

Istumme puupenkkeihin suomalaisittain kirkon takaosaan. Lahkeista sulaa lunta.

Mieli suihkii vielä hetken ennen kuin alkaa tyyntyä. Paikalla on meidän lisäksemme neljä ihmistä. Väestötiheys tuntuu juuri sopivalta rauhoittumiseen. On niin äänetöntä, että kaikki luultavasti kuulevat, kun napsautan kuulakärkikynän päälle.

Kirkko keskellä kylää. Kirkko keskellä päivää. Tämä on ihan oma maailmansa, vielä vahvemmin kuin kirjasto.

Moni on tehnyt hiljaisuudesta bisnestä. Kirkko tarjoaa sitä tässä hetkessä vastikkeetta. Lyhytkin retriitti tekee tehtäväänsä. Kun kävelemme ulos, huomaamme, että askel on seestynyt.

Kiitos, Jyväskylän seurakunta. Pitäkää tämä toimipiste.

12.35

Perjantai on vilkas päivä Jyväskylän museoissa, sillä se on niissä ilmaispäivä jokaiselle. Säästämme kaupungin taidemuseossa juuri nyt kuusi euroa per henkilö. Tänään taide kuuluu kaikille, myös meille kitupiikeille.

Osa taidemuseosta on pääsymaksuton jokaisena päivänä. Katutasoon on juuri avattu Aalto-lounge, jonne voi tulla lukemaan lehtiä, tekemään läksyjä, kutomaan sukkia tai ihan vain hengähtämään ilman ostopaineita. Istuimet ovat Alvar Aallon suunnittelemia. Valokuvaaja oikaisee lepotuoliin. Mikä design-kokemus!

Yläkerrassa innostumme Pasi Rauhalan Kotimuseosta. Se on autenttiseksi rakennettu 1960-luvun huoneisto. Näyttely on siitä poikkeuksellinen, että kaikkeen saa koskea.

Eteisen puhelinpöydällä päivystää legendaarinen lankapuhelin. Voisikohan tällä soittaa?! Nostan luurin ja pyöritän numerot Tourulaan 89-vuotiaalle isoäidilleni, jolla on yhä lankapuhelin. Vaan eipäs tällä saakaan oikeasti yhteyttä.

Huomaamme olohuoneen pöydällä lautapelien klassikon, Kimblen. Se on niin koukuttava ja ärsyttävä peli, että sitähän täytyy paukuttaa.

Houkuttelemme itsellemme peliseuraa museon asiakkaista. Outi ja Eero Salonlahti innostuvat oitis. He ovat aviopari ja opiskelijat Kortepohjasta. Edellisestä Kimbllestä onkin kuulemma jo aikaa.

Salonlahdet kertovat hyödyntävänsä Jyväskylän museoiden ilmaispäivää usein. Saamme heiltä vinkkejä siitä, mitä muuta kaupungilla voisi tehdä nollabudjetilla:

– Joihinkin baareihin pääsee kuuntelemaan keikkoja ilmaiseksi, eikä niissä kaikissa ole edes narikkamaksua. Eikä kaljaa ole pakko ostaa.

– Kirjastot.

– Näöntarkastukset.

Aivan aluksi haluaisimme ruokaa.

13.20

Kävelemme suurin toivein Kompassiaukiolle, mutta joudumme pettymään. Kenelläkään ei ole täällä tänään soppatykkiä. Ajoituksemme on surkea, sillä syksyn maakuntavaalit ovat vielä liian kaukana. Puhumattakaan kevään 2019 eduskuntavaaleista.

Poliittisten puolueiden lisäksi toivomme lepäsi ruutukaavan liepeillä sijaitsevissa rautakaupoissa. Pikaisen googlailun perusteella yhdessäkään niistä ei satu olemaan tänään sirkkelipäivää tai muuta teemapäivää, jolloin niissä on yleensä tarjolla ilmaista grillimakkaraa. Autokaupat hemmottelevat tavallisesti lauantaisin.

Näinköhän siis Kimble oli tänään ainoa mahdollisuutemme päästä syömään?

Taidemuseo vahvisti käsitystäni siitä, mikä on kaupungilla mahdollista ilman rahaa. Sisätiloihin pääsee lähinnä katselemaan jotakin, mikä on paikoillaan. Ulkona on paljon liikuntamahdollisuuksia omin varustein ja lihasvoimin.

Siinä tuntuu olevan jotakin periaatteellista, että juuri ruoka maksaa. Jokaisen pitää ansaita leipänsä.

Leipäjonoja emme halua rasittaa, koska kunnioitamme niitä. Ne ovat totisinta totta. Meidän kierroksemme on keskiluokkainen päähänpisto, yltäkylläisyyden keskellä tapahtuva ikioma Älä osta mitään -päivämme tylsyyden ennaltaehkäisemiseksi.

Vaiko sittenkin asioiden kirkastamiseksi.

13.25

Nälkä ajaa meidät kauppakeskus Sokkarin alakertaan Mestarin Herkkuun. Ehkä täällä on näin viikonlopun alla liuta konsulentteja maistiaisineen. Jospa pahin murina vatsassa vaimenisi.

Makupaloja on tällä kerralla jaossa kahdella tiskillä. Pajuniemen konsulentti Päivi Gustafsson-Nurmi on leikannut tarjolle saunalenkkiä. Hän kehottaa meitä ottamaan toisetkin maistiaiset, vaikka olemme juuri paljastaneet, että meillä ei ole aikomustakaan tehdä kauppoja. Tänään emme tee osto-, vaan ostamattomuuspäätöksiä.

– Parhaimmillaan kun täällä on useampi maistattaja, niin kyllä täällä jo pienen lounaan syö, Gustafsson-Nurmi arvioi.

Kuinka paljon ihmiset kehtaavat ottaa maistiaisia?

– 20 vuoden kokemuksella voin sanoa, että tuotteisiin tutustuminen on joidenkin harrastus.

Vieressä Jasmiina Kallio esittelee Pyymäen leipomon tuotteita. Nappaamme parit palat vaaleaa maalaisleipää.

13.45

Kauppakeskuksiin ei tunnetusti mennä pelkästään ostoksille, vaan niissä myös vietetään aikaa. No, vietetään.

Tulisiko vastaan jotakin kiinnostavaa? Jaettaisiinpa jossakin muoviämpäreitä, niin saataisiin vähän säpinää. Ihmiset ovat hulluina ilmaiseen krääsään. Haluaisin taistella sateenvarjosta tallautumisen uhallakin.

Silmiin ei satu sen enempää lahjuksia kuin ilmaisia näöntarkastuksiakaan.

–50 %. –70 %. Hyviä tarjouksia, mutta eivät riitä meille. Eikö kenelläkään ole pokkaa täräyttää peliin –100 %? Mihin itse olisin valmis yrittäjänä?

Kauppakeskuksia kahlatessa meille valkenee, että olemme ajanviettäjinä väliinputoajia. Koska meillä ei ole rahaa, emme pääse kuppiloihin juomaan kivasti kahvia. Olisimme asiattomia oleskelijoita.

Ja koska emme ole nuorisoa, meistä ei ole hengailemaan käytävillä ja auloissa.

Jälkiruokaa! Forumissa sijaitsevassa Life-myymälässä sattuu olemaan tarjolla Puhdistamon tummaa raakasuklaata.

Pummaamme vielä toisetkin palat.

Yliopiston Apteekissa maistatetaan jotakin pinkkiä nestettä. Selviää, että liemessä on C-vitamiinia ja sinkkiä. Mukava saada muutakin juotavaa kuin vettä.

Alamme pyöritellä hullua ideaa. Pitäisikö mennä kokeilemaan, olisiko meistä verenluovuttajiksi? Palkkioksi on kuulemma hyvät tarjoilut – ja ennen kaikkea hyvä mieli toisten auttamisesta.

14.30

On niin kova nälkä, että aivot eivät tunnu toimivan. Jospa kaupunginkirjasto virkistäisi. Ainakin täällä saa virtaa kännykkäänsä. Lehtilukusalin nurkassa on Jyväskylän Energian lukollinen latauspiste. Jätän puhelimeni sinne kirjastokäynnin ajaksi.

Kirjasto on upeimpia asioita, joita tiedän. Täällä on kansien välissä tiedettä, taidetta ja tunnetta. Rivien väliin mahtuu vielä enemmän.

Lainaaminen on vain yksi kirjaston ulottuvuuksista. Edelleen on myös niitä asiakkaita, jotka tulevat kirjastoon päästäkseen internetiin.

Törmäämme lehtilukusalissa työkaveriimme. Hän letkauttaa, että kirjasto kyllä on ilmainen, mutta kun palaa autolle, siellä voi odottaa parkkisakko. Niin.

Haen kännykkäni lataamosta.

Valokuvaaja puree kahvihammasta.

15.15

Hyvästelemme kaupunginkirjaston. Jumitamme Vapaudenkadulla, kunnes toteamme, että meillä ei ole enää voimia lähteä Suomen käsityön museoon tai Alvar Aalto -museoon. Niihinkin olisi tänään perjantain kunniaksi vapaa pääsy. Kuten olisi myös Keski-Suomen museoon, jos se ei olisi suljettuna peruskorjauksen vuoksi.

Toiseen kertaan jää paljon muutakin ilmaista, kuten Tourujoen luontopolku, pilkkiminen, geokätköily, junabongaus ja frisbeegolf. Varmasti olisi vielä paljon enemmänkin – joko satunnaista tai säännöllistä – mutta kaikkea emme ole edes hoksanneet.

Päätämme lähteä ostamaan ruokaa. Koe on päättynyt. Raha ei tee onnelliseksi, mutta ei myöskään rahattomuus.

Mitä kotikulmillasi voi tehdä ilmaiseksi? Kerro se meille. Lähetä sähköpostia osoitteeseen tanaan@keskisuomalainen.fi. Koostamme vinkeistä jatkojutun. Parhaasta yllätyspalkinto.