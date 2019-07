Toivakassa järjestetään viikonloppuna lasten huutokauppa – lahjoituksia voi tehdä perjantaihin saakka

Toivakkatalon pihalla on lauantaina 3. elokuuta monipuolinen toritapahtuma kello 10–14. Ohjelmassa on markkinat, huutokauppa ja kirppis. Pääjärjestäjänä on Lions Club Toivakka.

Markkinoille on tulossa kymmeniä kojuja. Lisäksi on kirpputorimyyjiä.

Huutokauppa alkaa kello 11 osuudella, joka on tarkoitettu yksinomaan lapsille. Myytävänä on leluja ja pelejä. Kaikenikäisille avoin huutokauppa alkaa kello 12. Huudettavina on ainakin käyttöesineitä, kalusteita ja koristeita.

Huutokaupattavat kohteet tulevat lahjoituksina MLL:lle ja lions clubille. Lahjoituksia voi tehdä tämän viikon perjantaihin saakka. Tuotto menee paikalliseen hyväntekeväisyystyöhön.

Toivakan tuleva kunnanjohtaja Helena Vuopionperä on haastateltavana kello 10.30 alkaen. Tapahtuman juontajana ja esiintyjänä on monitoimimuusikko Velleri.