Tommi Soidinmäellä fanitapaaminen Keskisuomalaisessa arvonnan kera

Laulaja, muotisuunnittelija, korutaiteilija, näyttelijä ja yrittäjä Tommi Soidinmäki vierailee Keskisuomalaisessa Aholaidassa fanitapaamisessa torstaina 24. tammikuuta kello 13–15.

Tilaisuudessa faneilla on mahdollisuus jututtaa Soidinmäkeä sekä tutustua hänen tuotteisiinsa, joita ovat muun muassa vaatteet ja Ekso-korut. Vaatteita Soidinmäki suunnittelee yhdessä Iina Naumasen kanssa.

Ehkä Soidinmäki heltyy Aholaidassa myös lauluesitykseen, jos sitä häneltä kovasti pyydetään...

Harva tietää, että Soidinmäki on paitsi taiteilija, myös yrittäjä, joka on laajentanut yritystoimintansa hiljattain Lähi-itään. Osana fanivierailua onkin arvonta, jossa osallistujat voivat voittaa itselleen jonkun Soidinmäen suunnittelemista tuotteista. Arvontaan voi osallistua torstaihin 24. tammikuuta asti. Osallistu arvontaan lähettämällä tekstiviesti PAKETTI oma nimi numeroon 13520. Viestin hinta on 1,50 euroa.

Ilmoittautauminen fanitapaamiseen onnistuu lähettämällä tekstiviesti FANITAPAAMINEN numeroon 13520. Tämän viestin hinta on 0,95 euroa.

Tommi Soidinmäki on vuoden 2004 Tangokuningas, joka asuu Jyväskylässä.