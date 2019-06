Trio Niskalaukauksesta tunnettu rock-konkari suhtautuu nykynuorisoon kaksijakoisesti: Viinalla läträäminen vähentynyt, mutta levykokonaisuudet eivät kiinnosta

Muusikko-nuorisonohjaaja Seppo Pohjolainen teki ensimmäiset rumpunsa metallisista Viri-kaakaopurkeista. Purkeilla ei ollut kovin paljon kokoa, mutta ei ollut soittajallakaan. Sittemmin Pohjolainen on istunut huomattavasti isompien pannujen eteen muun muassa sellaisissa yhtyeissä kuin Aku Ankkuli, Sirokko ja Trio Niskalaukaus.

Sulkavalla lapsuutensa viettäneen Pohjolaisen ensimmäinen varsinainen bändi oli Zede & Neutraali. Bändi soitti muun muassa Hurriganesia ja 13-vuotias Pohjolainen lauloi rumpujen takaa kuin Remu konsanaan.

– Meillä oli pari keikkaa kesässä paikallisella tanssilava ja jotta sinne pääsi soittamaan piti opetella kaikki humpat ja valssitkin.

Pohjolainen sanoo tämän olleen hyvä koulu eri tyylilajeihin.

– Tänä päivänä ei tarvitse kuin googlettaa joku biisi ja löytää tabulatuurit ja ohjeet tilutukseen.

Nyt 57-vuotiaan Pohjolaisen nuoruudessa kappaleet äänitettiin radiosta nauhakasetille ja oikeat sävelet löydettiin tapailemalla.

– Viikonloppuna mentiin heti aamusta kyläkoululle eväitten kanssa ja soitettiin siellä koko päivä.

1980 Pohjolainen osallistui myös nuorten taidetapahtumaan trubaduurina. Hän pääsi finaaliin, mutta voitto meni sivu suun Harri Marstiolle.

Pohjolainen muutti 1988 Jyväskylään opiskelemaan sosiaalialaa ja oli perustamassa muun muassa yhtyeet Aku Ankkuli ja Sirokko. Näistä ensimmäinen väänsi akustista Kari Peitsamoa sähköiseen muotoon ja jälkimmäinen soitti irkkuvaikutteista folkmusiikkia. 1996 Pohjolaisen lapsuudenkaveri Timo Rautiainen pyysi miestä mukaan perustamaansa Trio Niskalaukaus -bändiin.

– Niskalaukaus oli uraauurtavaa meininkiä siinä mielessä, että tuossa muodossa suomenkielistä raskasta musiikkia ei oltu juurikaan tehty.

Suosio oli nopea. Ilosaarirockissa 1999 bändi jännitti kulisseissa, tuleeko kukaan paikalle. Joku kurkkasi teltan verhon raosta ja näki reunoja myöten täynnä olevan teltan.

– Kyllä siinä oltiin aika ymmyrkäisenä, Pohjolainen sanoo.

Niskalaukaus lopetti toimintansa 2004 ja Pohjolainen ajatteli musiikkiuransa olleen tässä. Tovin päästä hän perusti outlaw countrya soittavan Seppo Alvarin, jonka biisit teki suurimmaksi osaksi Poutahaukkojen Marko Haavisto. Itämaa-yhtye taas soitti kitaravoittoista luomurockia.

Tuntuu melkein siltä, että Pohjolaisella olisi ollut ohjenuorana se, että saman musiikkityylin bändiä ei voi perustaa kahdesti. Nuoruudesta löytyy myös monenlaista bändiviritelmää muun muassa punkin saralta. Konemusiikkia Pohjolainen on sentään tehnyt vain avustaessaan Veturitalleilla soittavan nuoren taustalaulussa.

– Sitä oppii näiltä nuorilta janttereilta koko ajan lisää, eikä tule kangistuneeksi kaavoihin. Kun konemusiikki tuli syyllistyin itsekin aluksi sen väheksymiseen. Mutta ei se ole genrestä kiinni onko musiikki hyvää vai ei. Se on musiikista kiinni.

Kun kokemusta musiikkimaailmasta on näin paljon, on myös näkemystä siitä missä mennään. Pohjolainen sanoo huomanneensa kentän muutokset hyvin kun Niskalaukaus kokosi rivinsä 2017. Monta keikkapaikkaa oli kaatunut ja uudet olivat usein lyhytikäisiä. Arkikeikkojen ei juurikaan enää tehty ja monta levy-yhtiöitä oli kaatunut.

Pohjolainen sanoo rockin joutuneen marginaaliin radion ja festivaalien suhteen. Provinssi jätti nimestään rockin pois 2015 ja Ruisrockissakin se on mukana enää vain nimenä, ei niinkään tarjontana.

– Levyt eivät enää myy ja vaikka itse haluan yhä ostaa fyysisen levyn ja hypistellä sitä, nykynuorisoa kokonaisuus ei kiinnosta.

Vaikka nämä muutokset ovat miinusmerkkisiä, Pohjolainen löytää hyviäkin muutoksia. Omakustanteiden teko on nykyisin helppoa ja markkinointikanavia paljon sosiaalisen median ansiosta.

– Huomattavaa on myös se, että vaikka ala on kaventunut, musiikin taso on Suomessa nyt hemmetin kova. Vanhan liiton rockmeininkikin elää yhä, vaikka konemusiikki jyllää vahvana.

Pohjolaista ilahduttaa myös se, että rock-maailma on siistiytynyt. Enää sitä ei pidetä rockina, että laulaja tippuu humalassa lavalta tai rumpali nukahtaa pannujensa päälle. Ei sillä että Pohjolaisen bändeissä näin olisi koskaan käynyt.

– Joskus sitä miettii, että mihin rockista on hävinnyt se vaarallisuus kun ennen keikkaa juodaan vihreää teetä ja syödään ituja, Pohjolainen sanoo ja nauraa.

Yksi muutos ei koske musiikkialaa vaan Niskalaukausta.

– Toisella kertaa ei tarvitse alleviivaa niin paljon rock-uskottavuutta ja lavalla uskaltaa jo hymyilläkin, Pohjolainen sanoo.

Tämä tekee soittamisesta rennompaa ja entistä mukavampaa.

Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus on kuluvan vuoden levyntekotauolla ja palaa lavoille 2020.