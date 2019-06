Triplakulta Jyväskylään – SalsaStudion Rumble Squadille muun muassa Suomen mestaruus

Jyväskyläläinen latinotanssikoulu SalsaStudio on tehnyt kevään aikana melkoisen hattutempun. Koulun valmentaman Rumble Squad -tanssiryhmän kisaesitys Virkistyspäivä pokkasi kultamitalit Show of the Year -kisan Latin & Reggaeton -sarjassa ja Dance & Show -kisan Latin vibes -sarjassa. Lisäksi ryhmä saavutti SM-kullan Latino Show -kisan Caribbean -sarjassa.

– Sijoitukset oli helppo muistaa. Ihan mahtavat fiilikset, SalsaStudion tanssinopettaja ja Rumble Squad -ryhmän pääkoreografi Evaleena Vuorenmaa sanoi nauraen.

Triplakulta ei tullut aivan pienellä vaivalla. Vuorenmaa kertoo ryhmän treenanneen nimenomaisesti tätä kilpailukoreografiaa yhteensä kuuden kuukauden ajan, yhdessä ryhmä on tanssinut jo vuodesta 2014. Viime vuonna Latino Show -kisassa ryhmä saavutti samaisella kokoonpanolla SM-hopeaa, joten pieni odotus mitalisijoille pääsemisestä oli ryhmän treenatessa jo ilmassa.

Ryhmän päälaji on dancehall. Vuorenmaa kertoo sen olevan jamaikalainen sosiokulttuurinen tanssilaji, joka on syntynyt Kingstonin kaupungin kaduilla ja elää ja kehittyy siellä edelleen.

– Samoin kuin esimerkiksi hip hopiin, dancehalliin liittyy paljon muutakin kuin vain tanssiminen. Se on elämäntapa ja kulttuuri, iso kokonaisuus, Vuorenmaa kertoi.

Kilpailukoreografiassaan Rumble Squad hyödynsi dancehallin lisäksi myös muita Karibian alueen tansseja, kuten reggaetonia, mamboa ja congaa.