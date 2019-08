Tuhopoltettu Asmalammen elintarvikekioski ehti seisoa Olgantiellä yli 30 vuotta – tarina alkoi ja päättyi samalla tavalla: paloauto pihassa

Asuinalueilla sijaitsevat itsenäiset, ketjuihin kuulumattomat kioskit ovat sulkeneet oviaan yksi toisensa perään. Asmalammen elintarvikekioski Jyskässä oli viimeinen lajiaan Jyväskylässä. Pari viikkoa sitten se katosi liekkeihin. Poliisi on vahvistanut epäilevänsä asiassa tuhopolttoa.

Poliisi vahvistaa: Eskin kioskin poltosta epäillään alle 15-vuotiasta poikaa, myös muita mahdollisesti osallisina – Vahinkoa tuli yli 50 000 euroa, kuka korvaa?

Asmalammen elintarvikekioski ehti seisoa Olgantiellä yli 30 vuotta. Kioskin avasi Mirja Sutinen elokuussa 1988 samaan aikaan, kun asuinalue alkoi saada nykyisen muotonsa.

– Alun perin pidin kioskia Sulunperällä, mutta vaihdoin paikkaa, kun Asmalampea alettiin rakentaa ja sinne oli varattu paikka kioskille, Sutinen kertoo.

– Veljelläni oli rakennusfirma, ja hän teki kioskiin rungon ja vesikaton. Minä sitten kävin aamuin ja illoin naputtelemassa rakennusta eteenpäin. Alueen omakotirakentajat tulivat välillä talkoisiin, jotta saatiin seiniä pystyyn.

Avajaisista tuli koko kylän yhteinen tapahtuma, Sutinen muistaa.

– Väkeä oli paljon. Kaikki toivoivat, että kioski menestyisi.

Sutinen tarjosi kahvit ja oli hankkinut paikalle monenlaista ohjelmaa musiikkiesityksistä köydenvetoon, jossa vastakkain olivat eri teiden asukkaiden muodostamat joukkueet. Sutinen muistelee, että Olgantie voitti.

Paikalla oli myös kaupungin sen ajan suurin jääkiekkotähti.

– Olin jo silloin JYPissä (silloinen JyP HT) talkoolaisena ja olin saanut houkuteltua avajaisiin Kurkisen Riston pikkupoikien jututettavaksi, Sutinen kertoo.

Ja kuten kioskin viimeisenä päivänä, myös ensimmäisenä pihassa seisoi paloauto. Sutinen oli kutsunut palokunnan paikalle esittelemään kalustoa. Oli ensisammutusnäytöksiäkin.

Palaneen Eskin kioskin omistaja: Tekijä on saatu selville, kertoi poltosta Instagramissa – "Ovi on jo tulessa, kohta saadaan juotavaa"

Uuden kioskin ensimmäiset vuodet olivat Sutisen mukaan vilkkaita.

– Kun aluetta rakennettiin, moni kävi nappaamassa evästä mukaansa. Makkaraa, lihapiirakkaa ja muuta pikkulämmintä meni kovasti. Ykköstuote oli kuitenkin irtokarkit. Tuntui, että karkkeja ei ehdi pussittaa niin paljon kuin niitä menee.

Säpinää kioskille toivat myös veikkauspiste, videovuokraus ja divari. Sutisen mukaan asiakkaita riitti, vaikka kilometrin säteellä oli muitakin vastaavia kioskeja.

1990-luvun alussa iski lama, mikä heijastui rajusti myös Asmalammen kioskin arkeen.

– Myynnistä putosi 70 prosenttia, ja kioskilla sai välillä istua pitkiä aikoja yksikseen, Sutinen kertoo.

Sutinen myi kioskin. Hänen tiensä vei JYPiin halliemännäksi.

Eskin kioskille virtasi ihmisiä muistelemaan rakasta paikkaa – epäilty tahallaan sytytys mietityttää omistaja Esko Ylästä: "Pahaa en ole kenellekään halunnut"

Esko Ylänen tarttui Asmalammen elintarvikekioskin ruoriin alkuvuodesta 1993. Hän oli jäänyt työttömäksi Keskon rautaosastolta ja osti kioskin itselleen työpaikaksi. Sitä se hänelle olikin tulipaloon saakka, yli 26 vuotta, eli kauemmin kuin Kekkonen oli presidenttinä.

– Aluksi ajattelin, että pidän kioskia muutaman vuoden, laitan sen myyntikuntoon ja palaan rakennusalalle. Kioskista ei kuitenkaan tullut tuottavaa yritystä, joten se jäi mulle. Mutta töitä oli joka päivä, Ylänen kertoo.

Hänen yhden miehen ”Eskin kioskinsa” oli auki vuoden jokaisena päivänä paitsi jouluaattona. Siinäpä elämäntapa ja lähipalvelu vailla vertaa.

Ylänen oli ajatellut jatkaa nykyisellään vuodenvaihteeseen, jolloin hänelle tulee eläkeikä täyteen, ja supistaa sitten aukioloaikoja. Samassa yhteydessä hän oli suunnitellut laittavansa yrityksen ja rakennuksen myyntiin.

Tulipalo tuhosi kioskin niin pahoin, että Ylänen kertoi heti sen tarkoittavan toiminnan loppua.

Esko Yläsen on vaikea kuvailla tuoreeltaan, miltä tuhopoltto on hänestä tuntunut. Toki se on ollut järkytys.

– Purkamisen kanssa on ollut yhtä kiirettä. En ole joutanut pysähtymään. Ensimmäisen kerran pysähdyin tänään (maanantaina reilu viikko palon jälkeen), kun täytin osa-aikaeläkepaperit. Ja kun jonotin pankkiin, huomasin, että kylläpäs väsyttää. Yöt ovat olleet lyhkäisiä; ei tule uni. Tässä on onneksi työtä, niin ei jouda murehtimaan, Ylänen kertoo raivaus- ja purkutöiden keskeltä.

Kuten kioskin rakentamisessa, myös nyt alueen asukkaista on löytynyt talkoolaisia.

Kun kioskin kuistia purettiin, laudoituksen alta löytyi sekä euroja että markkoja. Yläsen kioskivuosina valuutta ehti vaihtua toiseksi ja käteinen suureksi osaksi muovikorttiin. Lähikioskit kävivät harvinaisiksi, kun kauppojen aukioloajat vapautuivat. Kioskin suosituin tuote on pysynyt samana.

– Kerran kun menin tukkuun, sanoin kassalla, että olen elänyt yli 20 vuotta makeisilla. Myyjän ilme oli näkemisen arvoinen. Sitten tarkensin, että en syömällä, vaan myymällä, Ylänen kertoo.