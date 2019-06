Tukholmaan muuttanut Miss Jyväskylä Sara Pylvänäinen ikävöi perhettään ja kotikaupunkiaan: "Jyväskylä on turvallinen paikka asua ja elää"

Vuoden 2015 Miss Jyväskylä Sara Pylvänäinen, 22, vastaa puhelimeen kotonaan Tukholmassa. Voittonsa aikaan Lyseon lukiota käynyt Pylvänäinen haki opiskelemaan Tukholman yliopistoon ja muutti Ruotsiin kirjoitettuaan ylioppilaaksi.

– Sain opiskelupaikan yliopistosta ja lähdin Tukholmaan opiskelemaan. Asuin aluksi hyvän ystäväni kanssa. Sitten tapasin nykyisen avomieheni ja muutin asumaan hänen kanssaan.

Pylvänäinen opiskelee yliopistossa luonnontieteitä ja matematiikkaa. Hän työskentelee huonekaluja ja sisustustuotteita myyvässä verkkokaupassa ja vastaa liikkeen Suomen verkkosivuista.

Vapaa-ajalla Pylvänäinen harrastaa liikuntaa sekä matkustelee.

– Meillä on koira, jonka kanssa liikun paljon. Urheilemme paljon myös avomieheni kanssa. Tykkään myös matkustaa. Pidemmillä lomilla tulee käytyä Suomessa ja Jyväskylässäkin.

Pylvänäinen muistelee lämmöllä vuottaan Miss Jyväskylänä. Missivuosi oli opettavainen ja hyödyllinen kokemus.

– Sain Miss Jyväskylä -kilpailusta paljon ihania ystäviä ja olen edelleen yhteydessä vanhoihin kilpasiskoihin. Ja olihan se tosi hauskaa. Sain myös paljon työkokemusta. Kilpailun voitto ja missivuosi on ollut tähänastisen elämäni parhaita kokemuksia.

Miss Jyväskylä -kilpailuun osallistumisen vaikutukset heijastuvat myös Pylvänäisen tämänhetkiseen elämään.

– Parhaita juttuja, joita muistelen vielä vuosienkin päästä, on se, että pääsin missinä kerryttämään esiintymiskokemusta ja jouduin pois omalta mukavuusalueeltani. Missinä tapaa paljon uusia ihmisiä ja missinä olo vaatii ulospäinsuuntautuneisuutta. Nämä asiat ovat varmasti vaikuttaneet esimerkiksi nykyiseen työhöni ja siihen, että uskalsin ylipäätään muuttaa ulkomaille.

Negatiivisia muistoja Pylvänäiselle ei missivuodesta juuri jäänyt.

– Kruunusta luopuminen missivuoden jälkeen ei tietenkään ollut kivaa. Totta kai ihmisillä on aina jotain sanottavaa. Kaikki eivät arvosta sentyyppisiä kilpailuja ja joillakin on omia ennakkokäsityksiään siitä, mitä misseys tarkoittaa. Mielestäni on hyvä muistaa, ettei kaikkia voi miellyttää. Sillä pääsee jo aika pitkälle.

Jyväskylä on ulkomaille kotiutumisesta huolimatta Pylvänäiselle edelleen rakas kotikaupunki, jossa hän vierailee mahdollisimman usein.

– Yritän käydä Jyväskylässä vähintään joka toinen kuukausi. Yleensä lennän suoraan Jyväskylään, koska perheeni asuu edelleen siellä. Myös avomieheni rakastaa Suomea ja pitää kovasti Jyväskylästä.

Pylvänäisellä on pitkä lista asioita, joita hän ikävöi Jyväskylästä.

– Perhe on tietysti aina ykkönen, heitä on tosi kova ikävä. Ikävöin myös suomen kieltä ja pyrin hyödyntämään kaikki mahdollisuudet puhua suomea. Jyväskylä on aika pieni kaupunki, jossa on helppo suunnistaa ja kaiken löytää helposti, toisin kuin Tukholmassa. Jyväskylä on myös turvallinen paikka asua ja elää. Kaipaan tietysti myös lempiruokiani, kuten ruisleipää.

Lähitulevaisuudessa Pylvänäisen suunnitelmat liittyvät enemmän opintoihin kuin kauneuskilpailuihin, vaikka hän seuraakin niitä mielellään.

– Juuri nyt minulla ei ole aikaa tai paloa lähteä uudestaan missikisoihin. Mutta eihän sitä koskaan tiedä. Päämääränäni on päästä Ruotsissa opiskelemaan lääketiedettä. Tällä hetkellä akateeminen ura on tärkein tavoitteeni ja tulevaisuudenhaaveeni, Sara Pylvänäinen sanoo.