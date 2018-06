Tuleeko juhannuksena vettä kuin aisaa vai helottaako aurinko? Arvaa juhannuspäivän sademäärä Jyväskylässä ja voita tuotepalkinto

Kun Keskisuomalainen pyysi reilu kuukausi sitten lukijoita arvaamaan vappuaaton lämpötilan, kukaan ennustajista ei osunut kohdilleen. Nyt on aika arvata juhannuspäivän säästä sademäärä Jyväskylässä. Katsotaan, osuuko joku nyt oikeaan. Kysely löytyy alta tai tämän linkin takaa.

Pohjaksi ennustamiselle kerrottakoon, että 10 viimeisen vuoden luvut nimenomaan juhannuspäivänä (nyt lauantaina 23.6.) ovat olleet seuraavat: 2008 6,4 mm, 2009, 9,7 mm, 2010 2,2, mm, 2011 10,3 mm, 2012 0,0 mm, 2013 0,0 mm, 2014 0,0 mm, 2015 11,1 mm, 2016 0,0 mm sekä viime vuonna 2017 3,3 mm. Virallinen mittaus suoritetaan Tikkakosken lentoasemalla ja sadevuorokausi kilpailussa on kello 9:stä 23.6. kello 9:ään 24. kesäkuuta.

Oikea lukema ja voittaja kerrotaan KSML.fi:ssä juhannuksen jälkeen. Jos oikean tuloksen veikanneita on useita, voittaja arvotaan. Voittaja palkitaan tavarapalkinnolla.

Pohjaksi ennustamiselle jokainen on huomannut, että muutaman sateisemman kesän jälkeen kuluva kesä on ollut sateeton ja suhteellisen lämmin. Pitkissä ennusteissa sateita on luvassa on ennen juhannusta, mutta sattuuko sadepilviä Jyväskylän ylle juuri juhannuspäivänä jää nähtäväksi.