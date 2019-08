Tuleva viikonloppu on Jyväskylän seudulla varsinainen festaripommi – valitsetko Laukaan Satama Festivalin vai Jyväskylän Rock in the Cityn?

Rallit on taas ajettu, mutta jyväskyläläisten ei onneksi tarvitse vaivata päätään tulevankaan viikonlopun ohjelman miettimisellä. Lutakonaukiolla järjestetään ensimmäistä kertaa kaksipäiväinen Rock in the City -festari, joka on osa useamman kaupungin kiertuetta. Samaan aikaan Laukaan satamassa puolestaan saadaan nauttia perinteisestä Satama Festivalista. Kumpaankin tapahtumaan on 18 vuoden ikäraja.

Laukaan Satamassa valikoima on astetta popahtavampaa. Satama Festivalille esiintymään saapuvat muun muassa Lauri Tähkä, Neljä Ruusua, Ismo Alanko, Kauko Röyhkä Trio ja Olavi Uusivirta.

Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään tänä vuonna kuudetta kertaa, ja on nyt ensimmäistä kertaa K18. Satama Festivalin tuottajan Jonne Lehtosen mukaan festarin ikärajattomana pitäminen on ollut tappiollista toimintaa.

– Tänä vuonna myös musiikillinen kattaus on katsottu sen mukaan, että nuorisoa ei ole enää yleisössä.

Lehtonen kertoo olevansa edelleen toisen luotsaamansa tapahtuman, suurmenestykseksi vain muutamassa vuodessa nousseen Laukaan Peurungassa järjestettävän John Smith Rock Festivalin, jälkipyykin keskellä.

– John Smith on vienyt ehkä hieman meidän huomiotamme Satamasta, ja sen järjestäminen tapahtuu aika lailla rutiininomaisesti nykyään. Satamassakin on joka tapauksessa meille hyvin mieluisa kattaus. Kelitkin vaikuttavat siltä, että ei pitäisi olla aivan näin kylmää.

Lehtosen mukaan on ”aivan selvä homma”, että Laukaan kokoiselle paikkakunnalle ei välttämättä mahdu kahta isoa tapahtumaa.

– Satama Festivalinkin tyylisiä tapahtumia on melko paljon, ja ihmisillä alkaa olla lomakausi lopuillaan. Nämä jutut saattavat syödä meiltä hieman asiakkaita pois. Jatkosta ei ole vielä varmuutta, että keskitytäänkö pelkästään John Smithiin, vai pidetäänkö myös Satama Festival vielä mukana.

Satama Festivalin kävijätavoite on viisituhatta ihmistä.

– Se on sellainen luku, johon olisimme tyytyväinen, Jonne Lehtonen kertoo.

Kuten nimestäkin lienee pääteltävissä, Rock in the City keskittyy musiikissa raskaamman osaston materiaaliin.

Festarin esiintyjäkaarti vaihtelee yhdeksän kaupunkia käsittävän kiertueen aikana. Kiertue starttasi Kuopiosta kesäkuun puolivälissä ja on jatkunut viikonloppu kerrallaan ympäri Suomea.

Jyväskylä on kiertueen toiseksi viimeinen etappi, ja lavalle nousevat muun muassa Kotiteollisuus, Stratovarius, Battle Beast ja Klamydia sekä festareilla historian ensimmäisen Jyväskylän-keikkansa tekevä saksalainen Accept.

Rock in the City -kiertueen järjestää tamperelainen RH Entertainment, joka on muun muassa Raskasta Joulua -kiertueen ja Sauna Open Airin takana. Ensimmäinen Rock in the City -tapahtuma järjestettiin viime kesänä Rovaniemellä, jolloin tapahtuma kesti yhden illan neljän yhtyeen voimin. Rock in the Cityn tuottajan ja RH Entertainmentin tuotantopäällikön Kaisu Kolun mukaan suuremman kiertueen suunnittelu alkoi lähes heti ensimmäisen Rock in the City -tapahtuman jälkeen.

– Viimeistään vuotta aiemmin tällaisissa isoissa tapahtumissa tuo suunnittelu aina aloitetaan, Kolu sanoo.

Kolu toteaa kiertueen sujuneen tähän mennessä todella hyvin.

– Meidät on otettu hienosti vastaan kaikilla paikkakunnilla. Jyväskylässä lipunmyynti on liikkunut ehkä vielä hieman paremminkin kuin muualla.

Kolun mukaan kiertueen aikaisempien kaupunkien tapahtumien kävijämäärät ovat olleet noin viidentuhannen tienoilla per viikonloppu.

– Osassa paikkakunnista on ollut vähän enemmänkin. Mutta viisituhatta on ollut se meidän kävijätavoite. Lipunmyynti on mennyt aika lailla sopivasti, ja olemme osanneet mitoittaa myytävissä lippujen määrän alueiden kapasiteetin mukaisesti, Kaisu Kolu toteaa.