Tunnettu jyväskyläläinen kriitikko aikoo laihduttaa 60 kiloa: "Julkisen nöyryytyksen pelko lisää motivaatiota"

Lähes kaikkien keskisuomalaisten tuntema kriitikko Marko Ahonen ilmoitti Twitterissä aloittaneensa suuren elämäntapamuutoksen ja aikovansa laihduttaa 60 kiloa.

Erityisesti televisio- ja elokuvakritiikeistään tunnettu jyväskyläläistoimittaja kertoi liki 2000 Twitter-seuraajalleen viikonloppuna, että aikoo aloittaa "uuden elämän". Se tapahtuu Ahosen mukaan muun muassa vähentämällä alkoholia ja hiilihydraatteja.

– Voi tietenkin mennä pieleenkin, mutta laihdutustavoite on 60 kg, Ahonen kirjoittaa.

Alkuperäinen tviitti kuului kokonaisuudessaan näin:

Keskisuomalaiselle Ahonen, 52, taustoittaa, että elämäntapamuutoksen taustalla oli kaksi asiaa. Viimeinen pisara hänelle oli, kun toinen jalka alkoi oireilla niin pahasti, että kokonainen ihoalue alkoi erittää kudosnestettä.

– Jalka oli pirun turvonnut ja sitä piti hoidattaa terveyskeskuksessa kaksi kertaa viikossa, Ahonen kertaa.

Toiseksi viimeiseksi pisaraksi hän kuvaa yleistä voimattomuutta.

– Esimerkiksi kauppa on pitänyt valita sen mukaan, missä on istumapaikkoja ja voi välillä huilata. Se on ollut hirvittävän rasittavaa mutta myös suorastaan noloa, Ahonen kertoo.

Tämä kaikki kypsytti päätöksen elämäntapamuutoksesta. Ahonen halusi tehdä siitä julkisen projektin motivoidakseen itseään.

– Halusin vahvistaa itselleni, että nyt teen todella tälle asialle jotain. Siksi suostuin tähän haastatteluunkin – julkisen nöyryytyksen pelko lisää motivaatiota.

Nyt tavoitteena on, että kun Ahonen ensi huhtikuussa menee diabeteshoitajalle, kiloja olisi 20–30 vähemmän.

– Edelliskerralla, kun minut siellä punnittiin, vaa'an skaala ei riittänyt.

Kilojen karisemista Ahonen ei edelleenkään täsmällisesti pysty seuraamaan, sillä hän ei halua tietää tämänhetkistä painoaan.

– Puntarilla käyminen on liian masentavaa.

Muutoksen etenemistä voi onneksi seurata muillakin mittareilla. Hyvältä on tuntunut esimerkiksi se, että auton turvavyö vaikuttaa pidentyneen, vaikka elämäntaparemontti on ollut käynnissä vasta muutaman viikon.

– Aiemmin turvavyö piti vetää ihan tappiin asti, nyt riittää jo vähempikin, Ahonen sanoo.

Lisäksi diabeteksen hoitoon käytettävän insuliinin annostusta on saatu vähennettyä: Ahosen ei ole tarvinnut enää pistää insuliinia lainkaan. Samalla jaksaminen on parantunut, unen laatu syventynyt ja ajatus on kirkastunut.

– Intoa kaiken kaikkiaan on enemmän, kun ei vain tenuta telkkarin ääressä. Lukijoillekin syntyy varmasti parempia juttuja, Ahonen arvelee.

Hän luottaa siihen, että alkoholin ja hiilihydraattien vähentäminen auttavat karistamaan kiloja myös jatkossa.

– Maksimista on helppo vähentää.