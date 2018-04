Tunnetulle urheilijapariskunnalle kesävauva: Emilia Nyström odottaa lasta Ari-Pekka Siekkisen kanssa

Entinen lentopallon beach volley -ammattilainen, Muuramessa syntynyt Emilia Nyström, 34, odottaa lasta elämänkumppaninsa, jyväskyläläisen Ari-Pekka Siekkisen, 53, kanssa. Laskettu aika on kesäkuussa.

Kyseessä on Jyvässeudun tunnetuimpiin urheilijapariskuntiin lukeutuva kaksikko, sillä Siekkinen on entinen JYP-jääkiekkoilija, seuran monivuotinen maalivahti 1990-luvulta.

Nyström vahvisti vauvauutisen Keskisuomalaiselle maanantaina. Samalla hän kertoi, että pari ei ole naimisissa eikä Emilian mukaan sellaista ole tulossakaan, koska hän ei suhteen virallistamista kaipaa.

Nyström lähdössä miehensä mukaan Japaniin

Nyström kertoi myös, että on tällä tietoa lähdössä miehensä mukaan Japaniin. Siekkisellä on valmentajapesti Japanissa Nikko Ice Bucks -seurassa. Nyströmin mukaan miehestä on Japanissa pidetty kovasti, joten hän on valmis jättämään työnsä jyväskyläläisessä urheiluliikkeessä kokeillakseen kotiäidin roolia Japanissa. Siekkisen nimi on tosin tullut esille myös JYPin uusissa valmentajakuvioissa.

Ari-Pekka Siekkinen marraskuussa 2013. Kuva: Risto Aalto

Emilia Nyström voitti kaksoissiskonsa Erikan kanssa naisten beach volleyn Suomen mestaruuden 2000-luvulla kuusi kertaa. Merkittävä oli myös heidän ammattilaisuransa Euroopassa. Nyströmit ilmoittivat 2015 lopettavansa uransa.

Siekkinen voitti JYPissä kaksi SM-hopeaa sekä yhden pronssin. Siekkinen voitti myös MM-hopeaa 1992.