Tunnistatko nämä jyväskyläläismiehet? He ovat superjulkkiksia Etelä-Koreassa

Etelä-Korean tositelevisio on veikeää vahdattavaa.

Ruutuun pompsahtaa kerta toisensa jälkeen grafiikkaa, tekstiä ja animoituja figuureja, jotka kirittävät jo valmiiksi hektisen formaatin tahtia entisestään.

Studiossa istuva raati kommentoi ohjelman tapahtumia alleviivaten hassunhauskoja tapahtumia katsojalle.

Suomalaista katsojaa tällainen tahti saattaisi pökerryttää.

Pari vuotta sitten Sami Kapanen, 29 ja Vilppu Leppänen, 30, saivat kokea tekniikan ihmemaan tositelevision pyörityksen ystävänsä Ville Maijalan kanssa.

– Me ollaan jyväskylässä kasvettu kaveriporukka, joka on nyt jakautunut ympäri Suomea. Poikkeuksena on porukan jäsen, joka sattuu asumaan Etelä-Koreassa, Leppänen sanoo.

Hän viittaa Petri Kalliolaan, joka on syypää miesten televisiouraan. Kalliola kysyi miesten yhteisessä Facebook-keskustelussa heidän kiinnostustaan lähteä mukaan tositelevisio-ohjelmaan toiselle puolelle maailmaa. Vastausaikaa oli vajaa viikko.

– Peten kysymys tuli ihan puskista, mutta päätettiin tarttua mahdollisuuteen. Ja onneksi tartuttiinkin, Leppänen kertoo.

Ohjelman idea on simppeli

Ohjelmassa Welcome, First Time in Korea? idea on simppeli. Koreaa puhuva ulkomaalaislähtöinen henkilö kutsuu kolme kaverustaan kotimaastaan ensimmäistä kertaa reissulle Etelä-Koreaan. Kameraryhmä seuraa ensikertalaisten jokaista askelta heidän vieraillessaan ennalta sovituissa paikoissa tekemässä ennalta päätettyjä asioita. Huumori syntyy ryhmän keskinäisistä kemioista ja uusien asioiden kohtaamisesta.

Ohjelmassa on esiintynyt kolmikoita muassa Venäjältä, Saksasta ja Meksikosta. Katsojaennätykset rikkoituivat kuitenkin vasta silloin, kun estradille päästettiin kaveriporukka Jyväskylästä. Katsojia oli parhaimmillaan lähes kolme miljoonaa.

– Yritetään olla omia itsejämme eikä esittää mitään. Niin me taidettiin päättää lentokoneessa matkalla ekaa kertaa Koreaan. Näemmä se toimi, Kapanen muistelee.

Miesten mukaan kameroihin tottui suhteellisen nopeasti, ja lopulta ne unohtuivat kokonaan.

– Oli tosi hyvä päästä tuollaiseen reissuun porukalla. Kun on oltu kavereita lapsuudesta asti oli helppo kikkailla menemään vieraassakin maassa, Leppänen sanoo.

Viisi kuvauspäivää ja jatkuva univaje

Kolmikon jäsenet saivat etkäteen ehdottaa reissuun sisältöä, ja tuotantoyhtiö valitsi katsojille kiinnostavimmat kohteet.

Tekemistä oli hirveästi, ja aikataulu oli tiukka.

– Kuvauspäiviä oli viisi, ja me oltiin jatkuvassa univajeessa, Leppänen kertoo naureskellen.

Neljässä puolentoista tunnin jaksossa miehet tutustuivat paikalliseen kulttuuriin ja ruokaan. Tutuiksi tulivat myös paikallinen baseball kuin eletkroninen urheilukin. Vaikka reissun sisältö oli suomalaisten näköinen, näkyi televisiossa julkaistussa finaaliversiossa käsikirjoittajan kädenjälki.

– Meidän persoonista tehtiin sellaisia yksinkertaistettuja henkilöhahmoja. Silloin ohjelma on tietty sisällöltään mielenkiintoisempaa, mutta välillä piti vähän hieraista silmiä, että tuollainenko minä olen, Kapanen kertoo hymyillen.

Korealaiset rakastuivat

Käsikirjoittamisesta huolimatta – tai ehkä sen avustamana – korealaiset rakastuivat suomalaisryhmään. Ihastumista oli siinä määrin, että heidät äänestettiin uudelle reissulle Koreaan vuoden 2018 lopussa murskalukemin. Miehet saivat 47 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Jaksot esitettiin viime tammi- ja helmikuun aikana.

Parempaa promotyötä Suomelle voi tuskin toivoa.

Jyväskyläismiehet tiedostavat olevansa eräänlaisia tähtiä valtiossa toisella puolella maailmaa, jossa Suomesta tiedetään vielä varsin vähän.

– Mutta eihän sitä täällä huomaa mitenkään. Aivan samalla tavalla sitä voi kävellä Kauppakadulla, kuin ennenkin, Sami Kapanen sanoo.

– Soulissa on sitten taas ihan erilainen meininki, kun meitä pyydetään kaverikuviin sun muihin. Hassua ajatella, että on olemassa aivan toinen minä toisella puolella maapalloa, Vilppu Leppänen sanoo ja naurahtaa.