Tunnistatko tämän lipun? Kierrätyskaupasta voi nyt vuokrata yli sata erilaista kansallislippua Jyväskylässä

Aloitetaan tietokilpailukysymyksellä. Mitä lippua työkaverukset Hannu Hämäläinen ja Virve Heikkilä kannattelevat oheisessa kuvassa?

Hämäläinen antaa vihjeen:

– Meistä kumpikaan ei ole käynyt tässä maassa!

Lisää vihjeitä? Niitä ei olekaan ihan helppo keksiä, paitsi se, että kyseessä on pieni, itsenäinen valtio.

Pähkäilyn jälkeen Hämäläiselle tulee mieleen yksi urheiluaiheinen vinkki:

– Tästä maasta tuli yksi kaveri, joka oli slalomissa ihan maailman huippuja.

Hanni Wenzel voitti Lake Placidin olympialaisissa alppihiihdossa kaksi kultaa.

Kyseinen lippu on yksi lähes 350 lipusta, joita Sovatek-säätiön Kierrätyskauppa on alkanut vuokrata. Toimipiste on Seppälänkankaalla.

Liput siirtyivät Sovatekin hallinnoitaviksi alkuvuodesta Total Kiinteistöpalveluilta.

– Liput ovat kaikkien vuokrattavissa, tuotantopäällikkö Hämäläinen kertoo.

– Pääasiassa niitä varmaan tarvitsevat yritykset ja oppilaitokset, joilla käy kansainvälisiä vieraita. Suurin yksittäinen asiakas on kuulemma ollut Jyväskylän MM-ralli. Yhtä hyvin näitä voivat vuokrata yksityishenkilöt lipputankoon kotipihalleen.

Asiakas saa lyhyen perehdytyksen lipun käsittelemiseen ja käyttämiseen. Ohjeet saa mukaan myös kirjallisina.

Maailmassa on parisataa itsenäistä valtiota. Kierrätyskaupan valikoimassa on reilut sata erilaista lippua.

Pääpaino luonnollisesti on itsenäisissä valtioissa. Joukossa on lisäksi jokunen itsehallintoalue, kuten Ahvenanmaa ja Grönlanti, ja ainakin yksi erityishallintoalue, Hongkong.

Maailmassa on myös lukuisia alueita, jotka ovat julistautuneet itsenäisiksi, mutta jotka eivät ole saaneet asialleen riittävää vastakaikua. Tällaisten alueiden lippuja Kierrätyskaupasta ei löydy.

Lopuksi oikea vastaus aluksi esitettyyn tietokilpailukysymykseen. Hannu Hämäläisellä ja Virve Heikkilällä on käsissään keskieurooppalaisen Liechtensteinin lippu. Se ei liene niitä useimmin vuokrattuja, mutta jostain sysäyksestä sekin on aikoinaan hankittu tarjolle.

Jos joku kaipaa lippua, jota ei löydy Kierrätyskaupan valikoimasta, hankitaanko sellainen vuokrattavaksi?

– Ainakin vakavasti harkitaan. Liput ovat kalliita ostaa, mutta jos kysyntää on, haluamme kehittää palvelua. Palveluahan tämä meille on, ei bisnestä, Hämäläinen sanoo.