Tuottaja kertoo, miksei supersuosion saavuttaneeseen Sohvaperunoihin voi hakea mukaan – "Tahdomme tähän ihmisiä, jotka eivät halua olla televisiossa"

Perjantai kello 21 sadattuhannet suomalaiset istuvat television ääreen. Lautasella on ehkä pizzaa tai muuta hyvää. Joku on juuri käynyt saunassa ja avaa vissypullon, toinen kiirehtii kotiin sählyvuorosta. Kakkosella on alkamassa uusi jakso Sohvaperunoita. Se on ohjelma, jossa 18:ssa kotikatsomossa 41 tavallista suomalaista katsoo sohvallaan viikon varrella televisiosta tulleita ohjelmia ja kommentoi niitä.

Sohvaperunat jatkaa Peyton Placen aloittanutta ilmiötä. Tuo 1970-luvun alkupuoliskolla esitetty amerikkalainen saippuasarja oli ensimmäinen, joka naulitsi kansakunnan keskiviikkoiltaisin television ääreen. Ne, joilla ei ollut televisiota, hakeutuivat katsomaan sarjaa naapuriin.

Myöhemmin saman ilmiö saivat aikaan esimerkiksi Dallas ja Kauniit ja rohkeat. Jälkimmäinen esitettiin alkuillasta, ja sen vaikutus näkyi jopa katukuvan hiljentymisenä. Kaupoissakin oli väljää Kaunareiden esitysaikana.

Nykyaikana ohjelmia katsotaan entistä enemmän suoratoistopalveluista (Katsomo, Areena, Ruutu) itse kullekin parhaiten sopivana aikana. Sohvaperunat on poikkeus, kertoo ohjelman vastaava tuottaja Pauliina Ojala Endemol Shine Finlandista.

– Sohvaperunat on hämmästyttävä ohjelma näinä aikoina, kun lineaarisella katselulla ei ole enää niin isoa merkitystä. Tuntuu, että monelle on tärkeätä katsoa Sohviksia samaan aikaan, kun se tulee ulos. Sohvaperunoista on tullut yhteisöllinen asia. Sitä halutaan katsoa yhdessä ja jakaa katsomiskokemus toisten kanssa Twitterissä.

Twitterissä ratkotaan katsojia askarruttavia asioita kuten mikä onkaan Jarnon ja Pertun toisen dalmatiankoiran nimi ja nostetaan esiin sohvisten parhaita kommentteja. Lisäksi ihmiset kommentoivat Twitterissä Sohvaperunoissa katseltuja tv-ohjelmia sohvisten tavoin.

Sohvaperunoissa ei ole ketään Keski- tai Itä-Suomesta. Sohvikset asuvat pääkaupunkiseudulla, Turussa tai sen liepeillä ja pohjoisessa Oulussa, Ranualla tai Rovaniemellä. Syy on tuotantotekninen. Sohvaperunat katsovat niitä ohjelmia, jotka juuri nyt tulevat televisiosta, ja sitä tehdään tiheällä tahdilla. Kuvaustiimit käyvät kunkin porukan luona 1–2 kertaa viikossa. Kamerat viedään joka kerta erikseen paikalle joten on etu, että kohteet ovat suhteellisen lähellä toisiaan. Jos koko maa olisi edustettuna, kuvausryhmiä tarvittaisiin monta lisää.

– Tosi mielellämme olisimme vaikka missä päin Suomea. Nämä nykyiset kolkat ovat tällä hetkellä mahdolliset, muttemme sulje pois, ettei joskus sohviksia voisi olla muualtakin, vastaava tuottaja Ojala sanoo.

Kun kuvausryhmä saapuu kohteeseen, asentaa se robokamerat, valot ja äänitekniikan valmiiksi. Sitten se vetäytyy toiseen huoneeseen, josta kameroita ohjataan tietokoneella. Niinkin on käynyt, että kuvausryhmä on työskennellyt vessassa, kun asunto on ollut pieni.

Sohvaperunat saavat katseltavakseen ohjelmat yleensä hieman etukäteen nauhoilta, poikkeuksena uutiset ja muut suorat lähetykset. Ohjelmat he katsovat pääsääntöisesti kokonaan, eivät vain pätkiä. Kuvaussihteeri tekee muistiinpanoja toisessa huoneessa kohdista, jotka kenties päätyvät ohjelmaan. Yhtä 50 minuutin pituista jaksoa varten kuvataan 35–40 tuntia materiaalia.

– Onhan se hurja määrä. Onneksi meillä on myös yövuorossa ihmisiä. Kun materiaalit tulevat toimistolle illalla kuvauksista, alkaa yövuoro käymään niitä läpi. Seuraavana päivänä leikataan. Hektisin päivä on tiistai, jolloin perjantain jakso kootaan.

Katsottaviksi ohjelmiksi valitaan sellaisia, jotka todennäköisesti herättävät kommentteja tai reaktioita. Niitä ei kuitenkaan yritetä lypsää mitenkään.

Sohvaperunoissa on menossa jo kuudes tuotantokausi. Osa väestä on alkuperäisiä, mutta uusiakin on tullut. Sohvaperunaksi ei voi monen muun tosi-tv:n tavoin hakea mukaan, vaan heidät löydetään muilla tavoin.

– Ensimmäiselle kaudelle sohvikset etsittiin puskaradion kautta. Aloimme miettiä ketä me tunnemme, tai kenet tunnemme, joka voisi tuntea jonkun sopivan. Emme laittaneet hakua käyntiin, sillä tahdomme tähän ihmisiä, jotka eivät halua olla televisiossa. Tavallisia ihmisiä, jotka eivät halua kuuluisuutta vaan olevat mukana rohkeasti omina itsenään. Pari kertaa on ollut haku auki, mutta ihmisille käy helposti niin, että he kirjoittavat olevansa "uudet Jari ja Sanna". Me haluamme Virtaset Virtasina eikä niin, että kukaan esiintyy tai vetää mitään roolia.

Sohvaperunat on englantilainen formaatti, joka on levinnyt moneen muuhunkin maahan.

– Heti kun näin englannin version ajattelin, että onpa mahtava idea ja hienosti toteutettu. En silti osannut kuvitella, kun ohjelmaa alettiin tehdä, että siitä tulisi meillä näin suosittu.

Ensimmäinen kausi Suomessa ei ollut vielä hitti, kuten ei ollut aikoinaan Englannissakaan.

– Onneksi Ylessä tiedettiin, että Englannissakin suosion tuleminen kesti aikansa, ja saimme tehdä Suomessa toisen kauden. Siitä alkoi suosio.

Suosion syy on pohjimmiltaan arvoitus. Eksoottisissa paikoissa tapahtuvien julkkis- ja sinkku-tositv-ohjelmien joukossa Sohvaperunat on tavallisuudessaan virkistävä poikkeus.

– Siinä on samaistuttavia henkilöitä ja kuullaan elämän pieniä sattumuksia ja tarinoita. Ohjelmassa valmistaudutaan jouluun ja on käytetty kissaa eläinlääkärissä. Arjen lohduttavuus ehkä vetoaa katsojiin, Pauliina Ojala sanoo.