Turistit kertovat, miksi tulivat Jyväskylään – "Mukava tällaisessa isossa kaupungissa on käydä"

Paikallinen ei ehkä näe kotikaupunkinsa hyviä puolia. Sen sijaan kun itse saapuu vieraaseen paikkaan, syntyy nopeasti mielikuva ympäristöstä. Kävimme viidessä matkailijoiden suosimassa paikassa ja kysyimme sattumalta vastaan osuneilta turisteilta, miksi he valitsivat matkakohteekseen juuri Jyväskylän ja mitkä kohteet heitä täällä kiinnostavat.

Lahtelaiset Nooa Ravalt ja hänen äitinsä mies Mika Kari keskustassa:

– Vesitorni on ollut tähän mennessä paras paikka. Harvoin pääsee niin korkealle. Söin siellä salmiakkijätskiä. Paikkojen nimet ovat erilaisia kuin kotona. Äsken kävin skoottailemassa. Seuraavaksi mennään uimaan, Nooa Ravalt sanoo.

Mika Kari kertoo heidän olevan kahden päivän lomareissulla.

– Tärkeintä on, että matkakohteessa on tekemistä aikuiselle ja lapselle. Tarkistimme netistä, että kaupungista löytyy skeittipaikkoja ja uimaranta, jossa on hyppylaituri. Myös hotellilta löytyi tekemistä molemmille, oli pelihuonetta ja muuta. Keskusta on täällä kivempi kävellen kuin Lahdessa.

Porilaiset Eriko ja Daisuke Yagi Alvar Aalto -museossa:

– Vietämme kaksi päivää Jyväskylässä. Olemme käyneet Alvar Aallon museossa ja kierrelleet katsomassa Aallon suunnittelemia rakennuksia. Olemme tutustuneet Aallon rakennuksiin myös Helsingissä ja Porissa, sillä Eriko on opiskellut Japanissa arkkitehtuuria. Muuratsalon koetalo ja savusauna olivat mielenkiintoisia. Olemme käyneet täällä talvellakin. Ympäristö ja ihmiset ovat miellyttäviä, Daisuke Yagi kokee.

Muoniolaiset Tanja ja Juha-Pekka Kangosjärvi Rantaraitilla Lutakon satamassa:

– Eilen tulimma ja huomenna lähemma ajelemaan kotia kohti. Olemme kiertäneet Oulussa Suomipopissa, Kuopiossa Rauhalahdessa ja Mikkelissä. Asuin täällä jonkin aikaa 1990-luvulla silloisen morsmaikun kanssa. Kaikki on muuttunut: satama on ihan erilainen, ja Lutakkoon on rakennettu lisää taloja. Sää vaikuttaa, onko kaupungissa hauskaa. Nyt ilmat suosivat. Satama ja Laajavuori ovat mukavia alueita, mutta keskusta on pimeä ja tukkoinen ja siellä oli liikaa mielipidetiedustelijoita. Liikennejärjestelyt Jyväskylää lähestyttäessä ovat pikkasen sekavat, Juha-Pekka Kangosjärvi arvioi.

– Olemme olleet Laajavuoren seikkailupuistossa ja pyöräilleet Jyväsjärven ympäri. Tänään heitämme vielä frisbeegolfia. Luonto on täällä erilaista kuin pohjoisessa, puutkin ovat kymmeniä metriä korkeampia. Mukava tällaisessa isossa kaupungissa on käydä, mutta mukavaa on päästä takaisin pohjoiseen, Tanja Kangosjärvi sanoo.

Saksalaiset Vera Stüer ja Kirsten Zernikow Harjun Vesilinnan näkötornissa:

– Kävimme Jyväskylässä edellisen kerran kymmenen vuotta sitten. Parasta on rauhallisuus, kaunis luonto ja järvet. Täällä luontoon pääsee helposti ja ilmaiseksi. Saksassakin on kaunista, mutta eri tavalla. Suomessa voin rentoutua täysin, täällä ei ole niin hektistä kuin Saksan suurkaupungeissa, Vera Stüer vertailee.

– Olemme kiertäneet Kalajoella, Tahkolla ja Seinäjoella Provinssissa. Joka paikassa on kaunista, vaikka erilaista. Jyväskylässä olemme tutustuneet Vesitornin lisäksi Harjun portaisiin ja satamaan. Huomenna lähdemme risteilemään Päijänteelle, Kirsten Zernikow kertoo.

Mikkeliläiset Katariina Mennander ja hänen äitinsä Hannele Mennander Jyväskylän taidemuseossa:

– Olen kiinnostunut kuvataiteesta ja kulttuurista, ja tulimme tänne katsomaan Yuichiro Saton näyttelyä. Jyväskylä on Mikkeliä isompi kaupunki, joten täältä löytyy kaikkea enemmän, Katariina Mennander vertailee.

– Jyväskylän keskustassa kiinnitti huomiota se, että täällä on coffeehouse-paikkoja, joilla on selkeä kahvibrändi. Jyväskylässä on enemmän myös erikoisliikkeitä kuin Mikkelissä, esimerkiksi fantasiakirjallisuuskauppa, Hannele Mennander kertoo.