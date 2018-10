Tv-julkkis Marja Hintikka, 40, saa mieheltään kuittia siitä, että lähteminen kestää – sukunsa musta lammas vetoaa keskisuomalaisiin geeneihinsä

Tanssii tähtien kanssa-ohjelmassa parasta aikaa parketilla taituroiva toimittaja Marja Hintikka, 40, kertoo sydämensä sykkivän Keski-Suomelle. Naisen juuret ovat syvässä maaseudun mullassa Konnevedellä, joten seutuun Hintikalla on vahva side.

Hintikan isä on Konnevedeltä kotoisin ja nainen naurahtaakin koko Keski-Suomen olevan pullollaan sukulaisia.

– Kerran olin puhumassa eräässä tapahtumassa Jyväskylässä ja bongasin yleisön seasta itselleni ihan vieraan ihmisen, jolla oli tutunnäköiset kasvot. Hän tulikin myöhemmin juttelemaan ja selvisi, että olimme sukua. Meillä Hintikoilla on niin voimalliset piirteet, korkeat poskipäät ja suun tietty ilme, Hintikka kertoo.

Sukunsa vaiheisiin Hintikka sanoo perehtyneensä isänsä sukututkimusharrastuksen siivellä. Suvusta löytyykin monta varsin hauskaa sanontaa.

– Yksi on Se on hidasta kuin Hintikan lähtö. Ja se pitää kyllä paikkansa, sitä miehenikin aina siteeraa, kun meidän pitäisi jonnekin lähteä. Mutta aina minä vastaan, että en voi sille mitään. Se on keskisuomalaisissa geeneissä ja elämän mittainen juttu.

Eläväinen ja pirskahteleva Marja Hintikka on tuttu suomalaisille monista televisio-ohjelmista. Mediapersoonana hän toteaakin olevansa varmasti suvun musta lammas, sillä suvusta löytyy vahva maatilatausta ja matemaattis-luonnontieteellistä osaamista.

Maaseudun rauhaan Helsingistä aina aika ajoin karkaava Hintikka kertoo, että toivoo kolmen lapsensakin saavan kokea maaseudun kauneutta.

– Haluan opettaa heidät arvostamaan luonnon antimia.

Keski-Suomessa Hintikka haluaisi vierailla nykyistä useammin. Keskisuuri Hintikka-suku järjestää joka toinen vuosi sukukokouksen, jonne Marja haaveilee voivansa taas osallistua.

– Tänäkin kesänä meillä oli kokous, mutta mun lapset ovat vielä vähän huligaaniosastolla, en heitä ole näihin tapaamisiin vienyt. Haaveena kuitenkin olisi, että lapsenikin pääsisivät tutuiksi Hintikka-suvun kanssa.

Lapsiperheen vauhdikas, ihana ja kaaosmainenkin arki on Hintikalle tuttua. Nainen toimi toista vuotta sitten toimittajana perhe-elämään keskittyneessä Marja Hintikka Live -ohjelmassa, joka pureutui juuri lapsiperhearkeen.

– Sen tekeminen oli unelmien täyttymys ja ohjelma palkittiin parhaan keskusteluohjelman Kultaisella Venlalla. Se oli monella tapaa huippuhetki, myös Puoli seitsemän- ja SuomiLove-ohjelmista tuttu Hintikka kertoo.

Lapsiperheiden asialla nainen pysyy jatkossakin, sillä hänet valittiin mukaan työryhmään, joka valmistelee seuraavalle hallitukselle pohjustettavaa kansallista lapsistrategiaa.

– Haluan, että Suomesta tulisi perhemyönteisempi ja sitä myöten myös parempi maa. Se on mun iso missio. Ydinperheajattelu on ollut vallassa pitkään, haluaisin laajentaa sitä.

– Haluan, että vanhempi sukupolvi on mukana lapsiperheiden arjessa. Se rauhoittava energia, mikä heistä huokuu, on niin valtavan tärkeää. Isovanhemmat ovat voimahahmoja, Hintikka toteaa ja muistelee lämmöllä omaa keskisuomalaista Eeli-pappaansa, jonka kanssa pääsi aina kiskalle karkkia ostamaan.

Mutta juuri nyt naista vie läpi syksyn vahvasti tango, samba ja muut tanssilajit. Tanssii tähtien kanssa -tv-ohjelma nappaakin ison osan naisen arjesta, mutta haasteeseen Hintikka on tarttunut myös sukunsa piirteitä mukaillen: omistautuen. Sen on maistanut makeasti myös oma perhe.

– Me tanssitaan kotona lasten kanssa. Tanssiessa ei voi olla vihainen ja huomaan myös lapsistani, miten musiikin tahtiin liikkuminen purkaa tunteita ja innostaa. Laitammekin vuoron perään jokaisen lempikappaleen soimaan ja joraamme pitkin olohuonetta, Marja Hintikka sanoo ja nauraa jälleen.

Tanssii tähtien kanssa tv-ohjelma MTV3-kanavalla sunnuntaisin kello 19.30. Marja Hintikan parina tv-kisassa on Matti Puro.