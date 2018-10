Tv-julkkis hurahti jääkiekkoon Jyväskylässä – "Lätkävaimoille on syytä nostaa hattua"

Hyvinkääläisen rivitalon pihassa syksy on pitkällä.

Lehtien peittämä polku johdattaa ovelle, jossa lukee Rantala Korhonen.

Oven avaa televisiosta tuttu iloinen kasvo, MTV3:n urheilutoimittaja Inka Korhonen.

Korhonen on tehnyt Maikkarilla töitä 18 vuotta. Iso osa viime vuosien työstä on keskittynyt SM-liigakiekkoilun ympärille.

Vaikka Korhosen lapsuudenkodissa urheilua katsottiin aktiivisesti, jääkiekkoa seurattiin lähinnä MM-kisojen ja olympialaisten aikaan.

– SM-liigaa en seurannut ennen kuin muutin Jyväskylään. Siellä sitten menin ensimmäistä kertaa kiekkokatsomoon ja JYPin peliin. Silloinen poikaystäväni, nykyinen puolisoni, pelasi elämänsä ekan liigaottelun tuolloin, Korhonen kertoo viitaten puolisoonsa Mikko Rantalaan.

– Sen jälkeen istuinkin pari vuotta tiiviisti Hippoksella pelejä katsomassa ja pääsin tutustumaan liigakiekkoon.

Korhonen muutti Jyväskylään 1995 syksyllä päästyään opiskelemaan yliopistolle puheviestintää.

Matto-Kamelin (muistattehan sen kamelin kadulla?) yläkerrassa Kauppakadulla ensimmäisen opiskelijavuotensa asunut Korhonen kertoo, että nykyisen puolisonsa hän tapasi Diskoksen divariin nousemisen kunniaksi järjestetyissä juhlissa. Jyväskylällä ja sen kiekkoseuroilla on siis ollut iso rooli Korhosen elämässä.

Korhonen opiskeli viestintää ahkerasti, kunnes muutti Mäki-Matin vuokra-asunnostaan 2000 Helsinkiin töihin.

Jääkiekko rytmitti aikoinaan pariskunnan elämää vahvasti, sen vuoksi Korhonen tietääkin, millaista elämä on jääkiekkoilevan urheilijan puolisona.

– Glamouria se elämä ei ole. Olen elänyt vahvasti niitä vaiheita, mitä jääkiekon kulisseissa tapahtuu. Ja mitä minulle nyt ei toimittajana paljasteta, Korhonen sanoo ja nauraa.

– Kyllä se vaan niin on, että minulla on valtava kunnioitus jääkiekkopuolisoille. He ovat todellinen powerhouse, joka pakkaa kodit ja hoitaa muutot.

Jyväskylä on Inka Korhosen elämässä mukana yhä vahvasti, sillä hän osti vuosi sitten puolisonsa kanssa Kortepohjasta yksiön, jota vuokraavat eteenpäin.

– Se oli pitkäaikainen haave. Itse muistetaan hyvin, miten vaikea sieltä oli saada asuntoa. Nyt on ilo tarjota koti muille, Inka Korhonen kertoo hymyillen.