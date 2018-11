Tv:stä tuttu Kauppiaanrouva tulee Mäntästä – Jounin kaupan toimitusjohtaja Michele Murphy-Kaulanen aikoo olla itsenäisyyspäivänä kassalla

Suomi on armollinen ja pieni maa julkisuuden henkilölle.

Näin ajattelee Michele Murphy-Kaulanen, 38, jonka työt pitävät hänet ja Sampo-puolison usein julkisuuden valokeilassa.

– Meidän julkisuuskuva on kyllä pitkälti sellaista, mitä me oikeastikin ollaan. Monet ihmiset vain laittavat siihen värin mielipiteillään. Mutta kyllä Suomessa päivän tähti unohtuu iltaan mennessä. Aika rauhassa sitä loppujen lopuksi saa olla, Murphy-Kaulanen toteaa.

– Suomessa ei taida olla kuin kaksi ihan oikeasti superstaraa. Ne ovat Teemu Selänne ja Kimi Räikkönen.

Instagramissa Murphy-Kaulasella on reilut 17 000 seuraajaa, blogissa lukijoita lähemmäs 100 000 kuukausittain.

Kaulasen pariskunta on lähtenyt julkisuuden kelkkaan puhtaasti business-pää edellä. Se onkin tuonut pariskunnalle haluttua tulosta: näkyvyyttä.

Murphy-Kaulasella on tällä hetkellä monta rautaa tulessa. Hän toimii Äkäslompolossa sijaitsevan Jounin kaupan toimitusjohtajana ja on myös muun muassa ammattibloggaaja. Haastatteluhetkellä nainen on juuri palannut Karibialta Lapin Sampo -risteilyltä, jossa toimi matkanjohtajana.

– Moni ajattelee minua seuratessaan, että siellä minä taas maailmalla matkaan ja lomailen. Mutta todellista lomaa pidän ainoastaan pari viikkoa tammikuussa. Muutoin kaikki matkat maailmalle ovat ainakin osittain työreissuja, yrittäjänainen kertoo.

Elämäniloa ja hersyvää naurua pursuava Murphy-Kaulanen on jatkuvassa liikkeessä. Hän reissaa kahden viikon sykleissä Tampereen-kodin ja Äkäslompolon-kodin väliä.

Vaikka Murphy-Kaulanen on asunut elämänsä ensimmäiset vuodet Amerikassa, käynyt koulunsa Pirkanmaalla ja reissaa nyt jatkuvasti ympäriinsä, ovat naisen sydän ja juuret Mäntässä. Siellä hän on syntynytkin.

Mänttään naisen ”sitoo” rakas isoäiti, mummo, jonka hoteissa Murphy-Kaulanen asui lapsuudessaan ja nuoruudessaan liki jokaisen viikonlopun, vapaapäivät ja lomat. Hän palasi vielä asumaan lukion jälkeenkin isovanhempiensa luokse, sillä tradenomin opinnot toivat hänet seudulle opiskelemaan.

– Kyllä siellä mummolassa oli aina selkeät säännöt, vaikka se mummola olikin. Ei siellä lepsuiltu. Ja kun isää minä en juuri nähnyt, oli pappa minulle se turvallinen mieshahmo, Murphy-Kaulanen kertoo.

– Ja mummon kanssa voi puhua yhä ihan kaikesta. Se ei kyllä järkyty mistään. Ihailenkin hänessä suunnattomasti viilipytty-luonnetta.

Mäntästä Murphy-Kaulanen kertoo saaneensa paljon eväitä elämäänsä. Sinne kytkeytyy myös lähes kaikki naisen teinimuistot, sen aikaiset kaverit ja jopa ensi-ihastus pussailuineen. Hän touhusi Mäntässä sitä samaa, mitä nuoret nykypäivänä, hengaili kylänraitilla.

Keuruun Ponilaaksossa Murphy-Kaulanen puolestaan kävi 1990-luvulla ratsastamassa. Harrastus kulkee yhä naisen mukana.

Elämä on nyt ruuhkavuosien kiemuroissa taiteilevalle Murphy-Kaulaselle kiireistä, joten Mänttään ei hän ole juuri Kauppiaanrouva-tarralla varustetulla autollaan reissannut. Mänttä ja mummo kuitenkin sydämessä pysyvät, ja teknologia tuo molemmat helposti arkeen.

– Mummo sai juuri ipadin, joten nyt hän soittelee sillä puheluja minulle ja tykkää facessa päivityksistäni. Hän on yhä ihanan aktiivinen, yhdestä elämänsä tärkeimmästä tukipilarista puhuva Michele Murphy-Kaulanen sanoo hymyillen.