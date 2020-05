Umpikaupunkilainen emäntä alkoi kuvata maatilan eläimiä – nyt possu, aasi ja poni ovat some-tähtiä

Antero, Napero ja muut maatilan lemmikit ovat sometähtiä. Vihtiläisen tilan emäntä Annukka Cederlöf on kuvannut lemmikkejään sosiaaliseen mediaan kolmen vuoden ajan. Videoiden myötä voi seurata, kuinka Antero-possu nauttii rapsutuksista, Napero-aasi kaataa kottikärryjä ja Pelle-poni pyöriskelee tyytyväisenä hiekassa.

Emäntä alkoi kuvata lemmikkejä ensin Facebookiin. Tilin nimeksi tuli Tiluksilla. Seuraavaksi tili tehtiin Instagramiin.

– Ensimmäinen kesä umpikaupunkilaisena keskellä maaseutua oli ohi. Tietenkin mulla oli ihan hirveesti juttuja kerrottavana. Henkilökohtainen Facebook-tili oli täynnä pelkkiä eläinvideota. Ajattelin, että onhan mulla nyt muutakin elämää. Päätin perustaa oman sivun niille kavereille, keitä kiinnostaa nämä uudet kuviot.

Ei kulunut kauaa, kunnes Cederlöf yllättyi iloisesti, että tuntemattomatkin olivat alkaneet tykkäilemään videoista. Videot ovat keränneet Facebookissa tuhansittain tykkäyksiä ja kommentteja. Myös seuraajamäärät ovat päätähuimaavia. Facebookissa tilillä on lähes 100 000 seuraajaa ja Instagramissa 22 000 seuraajaa.

Päivitykset eroavat toisistaan riippuen siitä, mikä sosiaalisen median alusta on kyseessä.

– Facebook on enemmän tarinankerronnallinen alusta, siellä tykkään avata juttuja. Instagramissa on taas enemmän tilannekomiikkaan liittyviä päivityksiä.

Cederlöf kertoo lemmikkien olevan persoonallista porukkaa. Tilalla on aika lailla kaikkia muita perinteisiä tilaeläimiä paitsi lehmiä.

– Antero-possu tykkää olla siellä missä tapahtuu. Siksi Antero esiintyykin monessa videossa. Napero-aasi on myös tekevää sorttia.

Cederlöf kuvaa videoita ja ottaa kuvia silloin kuin ehtii. Parhaista paloista hän saa kuitenkin kuulemma nauttia itse.

– En minä jatkuvasti kameran kanssa kyttää, vaan kuvaan päivittäistouhujen ohessa. On kiva, että ihmiset ilahtuvat videoista. Esimerkiksi vanhemmat ihmiset pystyvät videoiden avulla palaamaan omiin lapsuuden muistoihinsa.

Videoita tehdessään Cederlöf on huomannut, että eläimet tulevat tutuiksi niille, jotka ovat seuranneet videoita jo pidemmän aikaa.

– Katsojat kokevat ilot ja surut yhdessä, vaikka eläintä ei ole ehkä nähnyt edes livenä, vaan virtuaalisesti. Ihmisillä voi olla siis tavallaan virtuaalilemmikkejä.

Poikkeuksellinen kevät on vaikuttanut Cederlöfin tilan asiakasmääriin. Tilan tapahtumat täytyi perua tältä keväältä kokonaan. Tämän takia Cederlöfillä on kuitenkin ollut enemmän aikaa kuvata lemmikkien touhuja. Myös ihmisillä on ollut kevään aikana enemmän aikaa vain olla, mikä näkyy videoiden katselumäärissä.

– Päivityksiä on julkaistu kevään aikana enemmän, koska olemme halunneet levittää iloista mieltä. Selkeästi isompi yleisö on löytänyt meidät tämän kevään aikana.

– Ollaan saatu tosi hyvää palautetta. Katsojat saavat päivityksistä hyvän mielen, mikä on tärkeää varsinkin näinä aikoina. Tiedän, että jotkut muutkin pitävät tällaisesta elämäntyylistä, joten nyt, kun olen itselleni pystynyt mahdollistamaan tällaisen elämän, niin on kiva, että pystyn jakamaan tätä iloa myös muille.

Tilalle on saapunut äskettäin uusi tulokas, hevonen nimeltä Derkun. Hän on saapunut viettämään eläkepäiviään kaupungin hulinasta maalle. Derkunilla ja Cederlöfillä on itse asiassa pitkä yhteinen historia.

– Derkun on vanha virkahevoseni siltä ajalta, kun työskentelin ratsupoliisina. On ollut siis iso osa elämääni.