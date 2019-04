Umpirakastunut jyväskyläläismissi pääsee juontamaan rakkausohjelmaa

Juuri, kun kerrottiin, että vuoden 2016 jyväskyläläinen Miss Suomi Shirly Karvinen on rakastunut ja muuttanut yhteen miehen kanssa, saadaan kuulla, että Karvinen pääsee juontamaan aiheeseen sopivaa tv-ohjelmaa. Karvinen nimittäin juontaa syksyllä Maikkarilla alkavaa, rakkauteen keskittyvää tosi-tv-ohjelmaa Love Island Suomi. Haku ohjelmaan käynnistyy saman tien osoitteessa mtv.fi/haemukaan.

Love Island Suomessa joukko sinkkuja viettää kiihkeän ja romanttisen syksyn hulppeassa villassa Espanjan auringon alla. Rakkaus-realityn päämääränä on löytää rakkautta eikä rikkoa jo olemassa olevia parisuhteita – erona siis eräisiin muihin formaatteihin. Osallistujien mukanaolo tv-ohjelmassa kestää pisimmillään kahdeksan viikkoa.

Kuutena päivänä viikossa esitettävä Love Island Suomi huipentuu finaaliin, jossa katsojat pääsevät valitsemaan voittajaparin. Rakkautta etsineistä sinkuista muodostui ensimmäisen kauden aikana neljä paria, joista kaksi Patrick ja Anku sekä Veera ja Janne ovat yhä yhdessä.

Love Island Suomen juontajana nähdään myös tällä kaudella nykyisin radiotoimittajana työskentelevä Shirly Karvinen.

– Odotukseni olivat jo viime kaudella kovat. Tiesin, että ohjelmaan hakeva nuorempi sukupolvi on rohkeaa ja avointa. Mutta jopa minut yllätti se, miten valmiita sinkut olivat heittäytymään rakkauteen. Katsojien on näin ollen kiva myötäelää sitä, mitä asukkaat villassa kokevat. Itse pidän Love Island Suomessa erityisesti siitä, että ohjelmassa ei ole kyse kieroilusta tai pelien pelaamisesta. Talossa pysyvät ne, joiden motiivi ohjelmaan osallistumiseen on rakkaus, Karvinen sanoo.

Love Island on rantautunut kansallisilla versioilla Suomen lisäksi Britanniaan, Australiaan, Yhdysvaltoihin, Saksaan, Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan.