Uppokasteen esittäviin taiteisiin saanut jyväskyläläinen Ailamari Vehviläinen on kahden viikon päässä unelmastaan – Jyväskylä voi pian saada uuden tangokuninkaallisen

Jyväskylä ja Keski-Suomi voivat pian saada uuden tangokuninkaallisen. Jyväskyläläinen Ailamari Vehviläinen selvitti itsensä naisten finaaliin, joka kisataan heinäkuun puolessa välissä Seinäjoella. Kisaajana Vehviläinen, 42, on konkari.

– Olen näissä kisoissa toisella kierroksella. 2003 osallistuin kisoihin ensimmäisen kerran ex tempore. Olisin päässyt finaaliin, mutta se jäi. Valituksi tuli nykyisin Jyväskylässä asuva Saija Tuupanen.

2004 Vehviläinen oli jo tangoprinsessa.

– Se oli opettavainen vuosi. Oli keikkaa ja ohjelmatoimisto. Minua kuitenkin vaivasi se, että bändit vaihtuivat ja pysyvyyttä ei ollut. Kiersin nuottimapit kainalossa ympäri Suomea. Harvoin ehdittiin bändin kanssa yhdessä treenata keikkoja varten.

2005 tangokuningattareksi valittiin Jyväskylässäkin asunut Kati Fors (nykyisin Spets). Eli vierestä vietiin silläkin kertaa.

– Pääsin finaaliin mutta putosin jossakin tosi-tv-mäisessä yleisöäänestyksessä.

Ja sitten tuli se 11 vuoden tauko. 2006 Vehviläinen saavutti Kotkan ruusu -palkinnon Meripäivillä, 2007 hän sai tytön. Seuraavana vuonna tuli Iskelmälaulukilpailun mestaruus, 2012 syntyi perheeseen poika.

– Perustin perheen ja opiskelin sairaanhoitajaksi. Niitä töitä teen vieläkin. Tämä kilpailukerta on nyt kuudes 16 vuoden sisällä (edelliset 2016 ja 2017). Syynä osallistumiseeni nyt on, että minä, tango-organisaatio ja kisa ovat muuttuneet. Ja kai minussa jonkinlainen kilpailuvietti on. Suurin syy on kuitenkin rakkaus suomalaiseen tangoon ja lavatanssikulttuuriin, Vehviläinen sanoo.

Niin tai näin, Vehviläinen on tänä vuonna finaalissa. Siispä: millä avuilla kisa voitetaan?

– Olen eläytymiskykyinen ja taito laulaa on minulle tullut jo äidinmaidossa. Isä lauloi aina. Olin lisäksi pienenä Jyväskylässä Sanaseppojen harjoituksissa äitini runonlausuntaharrastuksen vuoksi. Ymmärrän siis tekstien merkityksen lauluissa ja osaan tulkita niitä. Voi sanoa, että olen saanut uppokasteen esittäviin taiteisiin.

Muuta?

– Olen hyvin sosiaalinen. Ja ikää on jo sen verran, että tiedän, miten eletään hetkessä, Vehviläinen kertoo.

Ja taitoakin on, kuten todettua?

– Minulla on juuret klassisessa musiikissa. Olen luonnollisesti opiskellut laulua. Nyt laulunopettajan opinnot ovat jäissä mutta tavoitteena on joskus vielä valmistua. Saa nähdä, minne elämä vie. Muusikon ammattikoulutus minulla jo on.

Tangoa Ailamari Vehviläinen rakastaa. Niitä melankolisiakin.

– Tangossa sävel, musiikki ja sanat kulkevat käsi kädessä. Ja hei: kaikista tangosanoituksista voi löytää myös onnenhetkiä, jos niitä osaa oikein lukea.

Ja tangokuningattaruus on Vehviläisen suurin unelma, kuten hän kertoi Keskisuomalaisen haastattelussa 2017.

Keikkoja Vehviläinen tekee vähemmän, konsertteja sitäkin enemmän. Hän on tullut tutuksi etenkin Carolan kappaleiden tulkkina Carola Tribute Ensamblen solistina. Lisäksi hän on esiintynyt useilla konserttikiertueille Jyväskylän Harmonikkaorkesterin kanssa.

– Matti Ekman onkin minulle tosi tärkeä ihminen. Olemme tehneet duokeikkoja yhdessä kokoonpanolla laulu ja harmonikka jo 20 vuotta.

Mutta palataanpa niihin Sanaseppoihin, kun vilkkaan naisen puheessa vilahtelee noita värikkäitä ilmaisuja. Kun juttelemme vaatetuksen merkityksestä esiintymisissä, selviää, että hyvä esiintymisasu on ”tilaisuutta kunnioittava, se yllä on hyvä laulaa – ja se on väriltään fuksia”.

– Pieruverkkareissa en lähde esiintymään muuta kuin teatterilavalle, mikäli rooli sitä vaatii, Ailamari Vehviläinen sanoo.

Tähän on hyvä lopettaa. Onnea Seinäjoelle!

Tangomarkkinat Seinäjoella 10.–14. heinäkuuta.