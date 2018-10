Urheilua vai ei, kas siinäpä pulma – ainakin e-urheilu vetää areenat täyteen ja bisnes sen ympärillä käy kuumana

Areenat ovat täynnä yleisöä.

Urheilukanavien kanssa tehdään tv-sopimuksia.

Taloudelliset kasvuluvut ovat kaksinumeroista luokkaa vuosittain.

Faneja on satoja miljoonia ja bisnes käy kuumana.

Sellaista on e-urheilu, jossa Ylekin on nyt mukana.

E-urheilu eli elektroninen urheilu on videopelien pelaamista joukkueina ja turnauksissa. Tiimi käy tiimiä vastaan, sekä yhteispeli että mahtavat yksilösuoritukset ratkaisevat.

Mutta voiko videopelien pelaaminen olla oikeaa urheilua? Ainakin se on peliä, viihdettä, tähtikulttia ja liiketoimintaa.

E-urheilulähetykset TV2:lla ja Areenassa ovat ihastuttaneet ainakin harrastajia. Lokakuussa alkaa TV2:lla FTW Live, joka on tekijöiden mukaan "kilpailullinen, viihteellinen ja yhteisöllistävä peliohjelma”. FTW on tietokone- ja nettikieltä, ja tarkoittaa voittoon tähtäävää toimintaa: For The Win. Tosin slangimerkitys Fuck The World ei ole kaukana.

Peliurheilu on kasvuala niin tv-viihteenä kuin urheilunakin. Pelaaminen ei ole enää veltostuttavaa ja yksinäistä nörttipuuhaa. Se on sosiaalista harrastusta ja työtä, jolla voi hankkia elantonsa. Tähtiäkin löytyy.

Lontoossa järjestettiin 20.–23.9. turnaus nimeltä Facelt Majors: London 2018, toinen tämän vuoden pääturnaus, jossa maailman huippujoukkueet ottavat yhteen tavoitellen puolen miljoonan dollarin voittopottia e-urheilun pääpelissä CS: GO. Pelin koko nimi kuuluu: Counter Strike: Global Offensive. Sen kentillä käytyjä kisoja Yle on näyttänyt kesällä ja alkusyksystä 130 tunnin edestä.

Suomessa on jo paljon alan ammattilaisia, jopa tähtiä. Yksi heistä on vuonna 2010 ilmestyneessä Starcraft 2 -strategiamoninpelissä kunnostautunut Vesa ”Welmu” Hovinen, joka on kertonut, että taituriksi oppiminen voi viedä vuosia. Parhaat pelaajat ovat jo pitkään elättäneet itsensä pelaamalla.

Youtubesta voi katsoa selostettuja Starcraft 2 -otteluita. Näitä katsellaan tallenteiden muodossa mutta myös suoratoistona.

FTW Liveä luotsaa aiemmista ohjelmista tuttu Aleksi ”MrJallu1010” Koli. Pelissä ottavat mittaa toisistaan katsojat, Youtubesta tutut hahmot sekä alan osaajat. Joka jaksossa on myös vieraita.

Lähetyksissä pelataan joka kerta eri peliä, ja osallistujat ovat valikoituneet karsinnoista. Myös katsojilla on karsintojen kautta mahdollisuus osallistua.

Avausjaksossa 12.10. pelataan PUBG:tä. Pelin koko nimi kuuluu Player Unknown’s Battlegrounds, ja se on suosittu korealaistaustainen verkkomoninpeli. Mukana kisassa on tubettajista muodostuva tähtijoukkue ja edellisten turnausten voittajajoukkueet.

Myöhemmin ovat vuorossa pelit Fortnite, Overwatch, CS: Go ja Rainbow Six Siege.

Yle Urheilun strategiasta ja oikeuksista vastaava päällikkö Robert Portman totesi ennen e-urheilusyksyn alkua, että suomalaiset e-urheilijat kisaavat maailman huipulla, ja kiinnostus e-urheilua kohtaan kasvaa koko ajan.

Mitä e-urheilu sitten onkin, ainakin sen suosio kasvaa kohisten.

FTW Live alkaa Yle TV2:lla ja Yle Areenassa 12.10. Lisää e-urheilun suomalaistähdistä, tapahtumista, ohjelmista ja muusta katso: https://yle.fi/aihe/e-urheilu.