Urheilubaari, jossa naisetkin viihtyvät ja jossa perinteinen talvilaji on saanut jalansijaa jääkiekolta ja jalkapallolta

Kauppakadun klassisen punaisen tiilitalon uumenista Jyväskylässä löytyy rehellinen sporttibaari, jossa urheilulähetykset pyörivät vuoden ympäri, tarjonnan vaihdellessa lajista toiseen. Nimenkin puolesta paikasta on vaikea erehtyä.

Sports Bar Jyväskylään saapuessa ravintolapäällikkö Toni Kotilainen tervehtii asiakasta tuttavallisesti tiskin takaa.

– Me ollaan selkeä baarin ja seurusteluravintolan yhdistelmä. Ihmiset tulevat meille viettämään aikaa ja seuraamaan urheilua, simple as that, Kotilainen kertoo.

Miehen mukaan kuningaslajit jalkapallo ja jääkiekko keräävät eniten katsojia, mutta myös perinteikkäämpi suomalainen urheilu on saanut anniskeluravintolassa jalansijan.

– Kovasti on talvella käynyt ihmisiä katsomassa hiihtoa. Faneja kiinnostavat suuret lähetykset, ja niiden yhdessä seuraaminen on kaiken suola.

Sports Bar Jyväskylä, tuttavallisemmin Sportti, toimii alivuokralaisena Veikkauksen Feel Vegas -peliklubin yhteydessä. Ravintolapäällikkö kuvailee kahden yrityksen symbioosia toimivaksi.

– Vedonlyönti ja urheilu ovat todistetusti onnistunut yhdistelmä. Aikuisten viihdemaailma tuossa seinän takana kannustaa viihtymään kiinteistössä pidempään, ja sehän meitä miellyttää.

Keskimääräinen baarikävijä on kuulemma “jostain urheilulajista kiinnostunut reilu kolmevitonen mies”. Heidän lisäkseen baarissa käy ravintolapäällikön mukaan paljon myös naisia, etenkin nuoria aikuisia.

– Urheilubaariksi meillä käy todella eri-ikäisiä ja eri sukupuolta olevia ihmisiä. Jos urheilun seuraaminen ei itsessään kiinnosta, käydään täällä myös pelaamassa lautapelejä.

Kalliita drinkkejä tai maailmankuuluja tapahtumia ei Sportista löydä. Vahvuusalueet ovat perinteisen asiakaspalvelun ja yhteisöllisyyden puolella.

– Meidän asiakkaat ja henkilökunta ovat samalla aaltopituudella. Rauhallinen tunnelma ja toisten arvostaminen lähtevät varmaankin juuri tuosta yksinkertaisesta asiasta.

Noin kerran kuussa baarissa kuullaan toki livemusiikkia. Esiintyjät ovat vaihdelleet bändeistä katusoittajien kautta tiskijukkiin.

Ravintolapäällikkö laskee myös isoimmat urheilutapahtumat baarin tapahtumakalenteriin.

– Silloin meillä on erilaista hulluttelua, arvontoja, sun muuta liittyen kulloiseenkin lajiin. Esimerkiksi lätkän MM-kisojen aikaan henkilökunnalla on pelipaidat yllä, satoi tai paistoi.

Kotilainen painottaa urheilukulttuurin huomiointia joka käänteessä. Kun asiakkaat elävät urheiluhurmoksessa, on myös baarin tärkeää osoittaa innokkuutta.

JYPin pelipaidat komistavatkin Sportin seiniä, ja joukkueen matsien aikaan lähes kaikki istumapaikat ovat poikkeuksetta varattuja. Vaikka hurrikaanipaitojen kausi katkesi ensimmäisiin pudotuspeleihin tänä keväänä, jaksavat fanit jakaa rakkautta Sports Baria ja joukkuetta kohtaan.

– Täällä on hyvä katsella pelejä. Hinnat ovat järkevät, tunnelma mainio ja aina välillä pelien yhteydessä on joitakin yllätyksiä.

Ravintolapäällikkö kertoo välillä arponeensa lippuja JYPin kotipeleihin paikalla olevien fanien kesken.

Yhteistyö paikallisten urheilujärjestöjen kanssa on kuulemma tuottanut pitkäkestoisia vaikutuksia.

– Seurat, fanit ja ravintolat puhaltavat tässä tapauksessa yhteen hiileen, paremman paikallisen urheilun puolesta, Toni Kantelainen sanoo.