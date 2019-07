Uskoisitko tämän todeksi: Tuohesta voi tehdä vaikka rusetin – "Ajattelin, että teen muutaman kymmenen rusettia tutuille. Ennen vuodenvaihdetta meni sata rikki"

Pariskunta oli lähdössä juhliin. Kutsussa isäntä oli esittänyt toiveen, että vieraat laittaisivat ylleen jotain puista.Kotona sattui olemaan tuohta, ja pari ryhtyi ideoimaan.

Lopputuloksena Anni Koskeli-Ratamaan aviomies lähti juhliin tuohesta tehty mirri kaulassaan.

Asuste herätti vieraiden joukossa ansaittua huomiota. ”Aika lailla niiltä seisovilta” eli viime lokakuussa Koskeli-Ratamaa laittoi pystyyn toiminimen ja ryhtyi tekemään tuohirusetteja kotonaan joensuulaisen paritalonpuolikkaan pihamaalla. Suosio oli yllätys.

– Ajattelin, että teen muutaman kymmenen rusettia tutuille. Ennen vuodenvaihdetta meni sata rikki.

Joulun alla Koskeli-Ratamaa kokeili tuotteidensa menekkiä pop up -periaatteella toimivassa liikkeessä. Viimeisenkin varastoon tehdyn rusetin hän kääri lahjapakettiin aatonaattona. Varastojen kerryttäminen oli nuorelta yrittäjältä urakka, johon tarvittiin avuksi isovanhempia.

– Miehen vanhemmat auttoivat kahdessa vuorossa lasten kanssa. Pappa tuli aamupäiväksi ja mummo illaksi, minä kävin pyöräyttämässä välillä ruokaa.

Koskeli-Ratamaa on parhaillaan hoitovapaalla nuoremman 1-vuotiaan Veikan kanssa. Aamulla on mahdollisuus tuohitöihin, kun esikoinen Vilho, 3, on puolipäiväisesti hoidossa.

Vilho on jo ilmoittanut tulevansa ensi kesänä äidilleen kesätöihin.

– Hänellä on oma mattoveitsi, josta on katkaistu terät. Kun leikkaan tuohia, Vilho seisoo vieressä ja on leikkaavinaan itsekin.

Tuohenkappaleet Koskeli-Ratamaa leikkaa takapihalle tehdyn pöydän päällä. Vasta kun työ muuttuu vähemmän sotkuiseksi, hän siirtyy talon yläkerrassa sijaitsevaan työhuoneeseen.

– Kolmenkymmenen asteen pakkasella pystyin leikkaaman 20 minuuttia, sitten upotin sormet kuumaan veteen.

Vettä tarvitaan tuohenpalojen pehmentämiseen. Sen jälkeen alkaa taivuttelu.

Pienemmistä tuohenkappaleista syntyy korva- ja kaulakoruja, aivan viimeisistä roippeista Koskeli-Ratamaa punoo tuohisia takansytykepalloja.

Kaikki on syntynyt puhtaasti kokeilemalla. Vielä ensimmäisen rusetin kohdalla Koskeli-Ratamaa ei tajunnut, että tuohi on kerros kerrokselta ohennettava riittävän ohueksi ja tasaiseksi, jotta se taipuu kauniisti.

Kokeiluversion jälkeen mies on saanut aika monta rusettia, puun eri sävyissä.

Leikkuutyötään Koskeli-Ratamaa tekee ukkinsa vanhoilla saksilla.

Suvussa ei ole tuohitöiden tekijöitä, mutta edesmennyt ukki oli tunnettu laivojen pienoismallien rakentaja. Sulkavalla asuneen Antti-Veikko Koskelin tekemiä pienoismalleja on esillä muun muassa Turussa meren kulun historiaa esittelevässä Forum Marinumissa.

Lapsena ukin verstas oli Koskeli-Ratamaan ja hänen Olli-veljensä lempipaikka. Sisarukset sahasivat ja hakkasivat kilvan nauloja.

Nuorena Koskeli-Ratamaa kävi kansalaisopiston käsityökursseja, ompeli, neuloi ja virkkasi. Ammatti löytyi kuitenkin muualta kuin käsitöistä.

Hän on opiskellut Itä-Suomen yliopistossa maantiedettä ja matkailua. Työkokemusta on kertynyt Kolin kansallispuiston asiakaspalvelusta sekä Metsähallituksen hankkeista. Tällä hetkellä hän on hoitovapaalla Joensuun kaupungin palveluksesta.

Nykyinen sivutyö liippaa matkailualaa oikeastaan aika läheltä, sillä tuohiset asusteet kiinnostavat etenkin turisteja.

Koskeli-Ratamaa on saanut tuotteitaan myyntiin muun muassa Joensuun Taitokorttelin Taito Shopiin sekä Kolille Luontokeskus Ukkoon. Pohjois-Karjalan ulkopuolelle tuohityöt ovat levinneet Koskeli-Ratamaan synnyinkaupunkiin Savonlinnaan, Helsinkiin, Turkuun ja Rovaniemelle.

Pop up -myyntiä on ollut Oulussa ja Jyväskylässä.

Tuohesta on tehty iät ja ajat astioita, vaatteita, laukkuja – jopa veneitä. Koskeli-Ratamaa kokee, että käsillä on tuohen uusi tuleminen, eikä se ole ihme.

Se on ekologinen ja luonnonmukainen materiaali. Lähikäsityötä. Yllättäen siinä on silti eksotiikkaa suomalaisillekin, on Koskeli-Ratamaa huomannut.

– Ihmiset eivät välttämättä heti tunnista materiaalia tuoheksi. Se voi olla niin eri sävyistä riippuen kasvupaikasta ja keräysajankohdasta.

Koskeli-Ratamaan omat ajatukset tuohen näprääminen vie muualle. Sellainen hän on ollut käsitöiden suhteen aina. Uppoutuja.

– Kiipeän yläkerran työhuoneeseen arkea pakoon. Se on tuohiterapiaa.