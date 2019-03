Uutta levyä tekevä Gettomasa kehuu Jyväskylää: "Kaupungista puuttuu vain yksi asia"

Huhun mukaan jyväskyläläinen räppäri Aleksi Gettomasa Lehikoinen on muuttanut pääkaupunkiseudulle. Hän vastaa kuitenkin puhelimeen Jyväskylästä.

­– Tuohon olen törmännyt usean vuoden ajan, mutta täällä mä vielä oon. Jyväskylä on mun hima.

Tammikuussa julkaistu sinkkukin käsitteli aihetta. Levy on tulossa näillä näkymin toukokuussa.

Lehikoinen sanoo Jyväskylää räppikaupungiksi. Sellainen se oli varsinkin nyt 25-vuotiaan miehen musiikkiuran alussa, mutta skene on yhä vahva.

Suomiräppi ei ollut enää vitsi

Kun televisiossa pyöri vuonna 2000 Fintelligenssin video Voittamaton, Lehikoinen oli 6-vuotias ja ajatteli, että ”toi on hyvää meininkiä”. Hän arvelee edeltäjiensä tasapainoilleen sen kanssa, että Räptorin ja Pääkkösten kaltaiset bändit olivat antaneet suomenkieliselle räpille pelleilyn leiman. Lehikoisen ikäpolvelle suomiräppi ei ollut enää vitsi.

Lehikoinen alkoi räpätä 17-vuotiaana ja teki sen heti täysillä ja tosissaan.

– Ennen kuuntelin vaan musiikkia, mutta sitten jotkut muut tyypit rupes räppäämään ja mun mielestä ne kuulosti vähän huonolta. Aattelin, että voisin itse tehdä paremmin.

Mukana oli voimakas kilpailuaspekti, tarve näyttää, että osaa ja on hommassa taitava. Tämä ei jäänyt kenellekään epäselväksi, sillä Lehikoinen kuittasi räpin Suomenmestaruuden 2012, vain 18-vuotiaana.

– Mulla oli aina ollut sellainen fiilis, että jos rupeisin tota tekee, olisin siinä varmaan hyvä.

Lehikoinen räppäsi alusta lähtien suomeksi vaikka Kanadassa syntyneeltä mieheltä voisi kuvitella englanninkin sujuvan.

– Vähän mua vanhemmille asia oli eri. Ne joutu käymään sen keskustelun ittensä kanssa, että teenks me tätä suomeksi vai enkuksi. Moni alotti enkuks.

"Nyt tehdään hauskaa musaa"

Lehikoisen tuleva levy on sanoituksiltaan aiempaa kevyempi. Toimittajan ehdotus, että ikääntyminen on vienyt tiukimman angstin saa Lehikoiselta varovaisen myöntymisen.

– En osaa mitenkään hienolla sanoilla tätä kiteyttää, mutta ehkä tämä on typerämpää matskua ja vähemmän tiedostavaa verrattuna johonkin mitä on tullut menneisyydessä tehtyä. Ehkä tämä on osa luonnollista jatkumoa. Nyt on tää hetki ja tehdään hauskaa musaa.

Lehikoinen sanoo, ettei hän mieti minkä tyyppinen levyn tulisi olla. Tärkeämpää on keskittyä tekemään hyviä biisejä.

Lössi nostatti pyörremyrskyn

2018 julkaistu Lössi-kappale nostatti pienen pyörremyrskyn Lehikoisen ympärillä. Kappaleen sanottiin leimaavan koko naissukupuolen negatiivisin attribuutein. Lehikoisesta analyysi oli tarkoitushakuinen. Hän ei halunnut mollata naisia vaikka käyttikin ”vaginaa” haukkumasanana. Hän kysyy olisiko kukaan kiinnittänyt asiaan huomiota, jos haukkuminen olisi tehty miehisellä elimellä. Hän lisää vielä, että sanavalinta syntyi siitä, että vagina rimmasi kohtaan parhaiten.

– Tasa-arvo meinaa mulle sitä, että jokaista kohdellaan sukupuoleen tai väriin katsomatta samalla tavalla. Jos bännätään se, ettei ketään ei saa haukkua vaginaksi, pitää bännätä myös mulkku, tai ei kumpaakaan.

Gettomasa-kirjaa ei ole tulossa

Räppimaailmasta on suollettu viime aikoina monenlaista ei-musiikillistakin tuotantoa. Mikael Gabrielilta tuli elämänkerta, Rähinä-jengistä historiikki ja Cheekistä elokuva. Gettomasa-kirjaa ei kuitenkaan ole tulossa markkinoille.

– En ole sellaisella suosion tasolla, että se olisi ajankohtainen myyntituote.

Lehikoinen ei hingu miksikään koko kansan Gettomasaksi. Tavoitteet ovat kuitenkin kunnianhimoiset.

– Toivoisin, että oikean kuuloinen räppi voisi olla Suomen suosituinta räppiä. Koen, että maan suosituimmat räppärit ovat tähän mennessä olleet ennemminkin popartisteja. Niillä on taustat ja kertosäkeet popmusiikkia ja siinä välissä joku tyyppi räppää vähän. Kai sekin on räppibiisi, mutta enempi se on mulle koko kansan humputuspoppia.

Tärkeimmät Jyväskylä-mestat

Gettomasa sanoo tekevänsä itse hiphopin kuuloista musiikkia.

– Että mahdollisesti mä voisin olla se tyyppi joka tuo muutoksen tähän maahan.

Muutos on ehkä jo aluillaan. Tästä kertoo se, että Gettomasan tammikuinen single nousi Spotifyn kakkoseksi.

– Mikään oikeasti räpin kuuloinen biisi ei ole aikaisemmin päässyt Suomessa niin korkealle.

Lopuksi Aleksi Lehikoinen luettelee vielä hänelle tärkeimmät Jyväskylä-mestat. Niitä ovat Kortepohja, Viitaniemi ja Mäki-Matti.

– Ja Sepänaukio ja Tuomiojärven ranta. Harmittaa, ettei kaupungissa ole oikein hyvää koriskenttää. Sellainen kun vielä saatais niin ois hyvä.