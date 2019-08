Vaajakoskelaisesta Tuija Ollikaisesta tuli Galleria Beckerin sydän: "Minua pyydettiin kadulta töihin"

Kun Tuija Ollikainen astui ensimmäistä kertaa eläissään galleriaan, häntä jännitti. Nuorella naisella oli ikää 15 vuotta ja mielessä pyörivät sellaiset asiat kuin miten käyttäytyä ja mitä sanoa. Savonlinnalaisessa galleriassa oli esillä jokin niin kiinnostava näyttely, että Ollikainen ylitti ystävänsä kanssa jännityksen barrikadit.

Nyt Ollikainen on toiminut 30 vuotta Jyväskylän Taiteilijaseuran ylläpitämän Galleria-taidelainaamo Beckerin koordinaattorina. Hän myy ja vuokraa taideteoksia, vastaa taloushallinnosta, toimii tiedottajana ja auttaa tarvittaessa näyttelyiden ripustuksessa. Galleriasta on tullut niin tuttu ja rakas, että Ollikainen kutsuu sitä välillä vahingossa kodikseen.

– Tänne on aina kiva tulla, ja työssä on saanut kokea monenlaisia upeita ja jänniä kohtaamisia.

Kerran esimerkiksi ovesta tupsahti sisään venäläinen uunibongari. Tällä oli mielessä ihan tietty tulipesä.

– Hän kurvasi suoraan kameroineen toimistoon ja vanhan Turussa tehdyn takan luo, Ollikainen naurahtaa.

Hän siirtää takkaa vasten nojaavia tauluja ja paljastaa uuninluukun, jonka yllä luikertelee käärme. 1903 rakennetussa Beckerissä on tosiaan taidetta kaikkialla – muuallakin kuin kehyksissä.

Ollikainen ajatteli nuorena ryhtyvänsä käsityöläiseksi. Hän opiskeli artesaaniksi ja valmisti työhuoneellaan kankaita myyntiinkin.

– Olen kuitenkin aina kokenut itseni enemmän lukijaksi kuin tekijäksi.

Ollikainen pääsi Jyväskylän yliopistoon lukemaan etnologiaa ja muutti pian pääaineen taidehistoriaksi. Ajatuksena oli tehdä työura museossa, mutta sitten hän törmäsi luennon jälkeen Kauppakadulla taiteilijaseuran gallerianhoitaja Ritva Palviaiseen. Ollikainen oli tutustunut tähän kesätöissä Savonlinnan maakuntamuseossa, ja nyt Palviainen kertoi menettäneen viikonlopputuuraajansa. Hän pyysi Ollikaista hommaan, ja tämä vastasi kyllä. Viikonloput muuttuivat pian kokopäivätyöksi.

– Niin, että minua pyydettiin kadulta töihin, Ollikainen nauraa.

Kun hän aloitti työt, galleria sijaitsi nykyisen ravintola Harmoonin tiloissa. Seminaarinmäelle se siirtyi 1995.

Ollikaisen mielestä taiteella on Jyväskylässä kohtalaisen hyvä asema.

– Uusien asuinalueiden ja rakennusten, kuten Kankaan ja keskussairaalan, rakentamisessa otetaan taide huomioon, ja meneillään on hieno Jyväskylän sydän -hanke, jossa taiteilijaseurakin on mukana.

Ollikainen viittaa projektiin, joka tuottaa suunnitelman, kuinka taide ja kulttuuri uudistavat kaupunkikeskustan 2020-luvulla.

Hänestä on hienoa, että kaupunki satsaa julkisiin taideteoksiin, vaikka itse hän hakee ympäristöstä vapaa-aikanaan pikemminkin luontoa kuin taidetta. Kun on viettänyt koko päivän taiteen keskellä, ei taide ole ensimmäisenä mielessä vapaa-ajalla.

Ollikainen väittää, että hän ei juurikaan käy näyttelyissä vapaa-ajallaan. ”Ei juurikaan” on suhteellinen käsite. Ollikainen käy nimittäin kuitenkin taiteilijaystäviensä näyttelyissä ja kaupungin taidemuseon näyttelyissä. Toisen ”ei juurikaan” voi olla toisen ”tosi usein”.

Myös Ollikaisen koti on täynnä taidetta.

– Mutta nyt olen jo päässyt siihen pisteeseen, että enää ei ole ihan pakko ostaa omaksi jokaista oikein mieluista teosta, hän naurahtaa.

Taiteen ohella Ollikaisen intohimo on lukeminen. Hän lukee paljon ja päivittäin. Esimerkiksi bussimatkalla töihin ehtii hyvin sukeltaa syvälle toisiin maailmoihin.

Vaikka galleriatyö on antoisaa ja monipuolista, on tiukkoja paikkojakin tietysti ollut. Yksi pulssia nostattava hetki tuli eteen viime vuonna, kun Ollikainen sai lukea lehdestä Kauko Sorjosen säätiön myyneen Beckerin talon.

– Olen kuitenkin sen tyyppinen ihminen, että en mene hädän hetkellä paniikkiin. Pysyn tyynenä ja ajattelen, että hoidetaan tämä homma.

Beckerin tilanne kääntyi lopulta positiiviseksi, sillä uudet omistajat ovat antaneet gallerian jatkaa tiloissaan.

Sitten ovelta kuuluu koputus. Galleria aukeaa kahdeltatoista, mutta ensimmäinen asiakas on paikalla jo viittä vaille. Hänellä on mielessä tietynlainen taulu, mutta taiteilijan nimi on hukassa. Ollikainen tietää heti, kenestä on kyse, ja kaivaa esiin kokonaisen kavalkadin taiteilijan teoksia.

Vaikka toivotunkaltaista työtä ei lopulta löydy, on selvää, että asiakas tuntee saaneensa asiantuntevaa palvelua.