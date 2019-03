Vaajakosken ABC:sta tulee uuden tosi-tv-ohjelman näyttämö

Vaajakosken ABC:stä Kanavuoressa tulee Nelosen uuden tosi-tv-sarjan näyttämö. Sarjassa kurkistetaan ABC:n henkilökunnan ja erilaisten asiakkaiden elämään ja heidän tarinoihinsa. Kuvaukset tapahtuvat liikenneasemalla huhti–toukokuussa.

Tuotantoyhtiö Aitomedia etsii tällä hetkellä sopivia asiakkaita kuvattavaksi ohjelmaan. Haussa on etenkin suurperheitä, mutta tavallisetkin perheet ja muutkin halukkaat voivat nyt ilmoittautua. Hakukriteereinä on avoimuus ja kyky uskaltaa olla oma itsensä. Kameralla täytyy uskaltaa höpöttää ja vastata toimittajan kysymyksiin. Plussaa saa, jos hakijalla on joku jännittävä harrastus tai työ.

Kuvaukset vievät aikaa 2–3 tuntia. Niistä ei makseta rahallista korvausta, mutta vaivanpalkkana kukin kuvauksissa esiintyvä henkilö saa 20 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin.