Vaajakoski kohisee etenkin lauantaina – talvitapahtuman uutuutena on Kohinalohi-pilkkikilpailu

Tämän vuoden Vaajakosken Talvikohinat on aikaisempaa laajempi tapahtuma. Lauantain 16. maaliskuuta markkinapäivän lisäksi viikolle on sijoittunut ja sijoittuu monenlaisia tilaisuuksia. Tänä vuonna keskitytään erityisesti paikkakunnan nuoriin teemalla Lasten ja nuorten Vaajakoski.

Päätapahtuma on edelleen lauantain Kohinatori Urheilutien parkkipaikalla nuorisotilaa vastapäätä kello 10–14. Torilta voi käydä tutustumassa Väkkärän tiloihin kello 12–14. Kello 14 Väkkärässä on keskustelutilaisuus Vaajakosken historiasta 1940-luvulta 1990-luvulle. Aiheeseen johdattelee Kohinoiden puheenjohtaja Antti Kolu.

Uutuutena on torin kanssa lähes samanaikaisesti Liekkilän edessä lammella järjestettävä Kohinalohi-pilkkikilpailu. Sarjoja ovat yleinen sekä alle 15-vuotiaat lapset ja nuoret. Kilpailuun on osallistumismaksu.

Vaajakosken kirjastolla on Talvikohinoiden lauantaina erityinen teemapäivä. Kirjaston lehtilukusalissa on maaliskuun esillä valokuvanäyttely vuodelta 1966, jolloin SOK:n Vaajakosken teollisuus täytti 50 vuotta. Vuosijuhliin osallistui myös silloinen Suomen presidentti Urho Kekkonen, joka vieraili muun muassa Vaajakummun koululla ja eri tehtailla. Näyttelyn valokuvat on valittu SOK:n kokoelmista.