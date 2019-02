Vaateyrittäjäksi ja taidemaalariksi ryhtynyt entinen NHL-kiekkoilija ymmärtää, miten helposti urheilijan elämältä voi kadota merkitys – "Se tyhjyys on kauheaa"

Jääkiekko antoi oppia elämään ja nykyiseen elämänvaiheeseen, Ville Leino, 35, sanoo.

Leino pelasi vuosia ammatikseen kiekkoa, kunnes lopetti 2017 jääkiekkoilun Ruotsin Växjössa. Miehen ei kuitenkaan tarvinnut astua tyhjän päälle, sillä muutama vuosi aiemmin hän oli yhdessä jyväskyläläisen ystävänsä Juhani Putkosen kanssa luonut Billebeino-vaatemerkin.

– Mä olin kyllä onnekas, että mulla oli tämä vaatejuttu ja oma homma. Tämän kehittäminen on ollut tosi tärkeää, vaikka oli mulla kiekon jälkeen reilun vuoden periodi elämässä, että en tehnyt tarpeeksi, Leino kertoo.

Riittämättömyyden tunteen Leino uskoo tulleen siitä, että ammatikseen urheillut Leino oli tottunut painamaan fyysisesti koko ajan maksimiteholla. Kiekkoilun loputtua, pää teki töitä täysillä, mutta fyysisesti mies ei enää itseään maitohapoille päivittäin vetänyt.

– Kun ei vedä fyysisesti täysillä eikä väsy, niin tulee olo, ettei tee tarpeeksi. Se tyhjyys on kauheaa ja ymmärrän niitä, ketkä putoaa uran jälkeen.

Leino jatkoi kunnostaan huoltapitämistä, mutta luistimet mies nosti naulaan. Toistaiseksi ainakin.

– Olen ottanut pientä pesäeroa jääkiekkoon, mutta käyn joka päivä salilla tai teen muuta urheilua. Aloitan päiväni sillä. Se toimii.

Billebeinon alkumetrit otettiin Jyväskylässä, Putkosen asuessa vielä kaupungissa.

Leino on ylpeä ja onnellinen siitä, miten vaatemerkki on noussut jaloilleen ja kasvanut. Kaksikon aikeissa on panostaa yhä vankemmin kansainvälistymiseen, joten edessä on ainakin Berliinin ja Kööpenhaminan messut.

Työn vastapainona miehellä on ollut jo vuosia taiteen tekeminen. Sen hän aloitti kunnolla Amerikan-vuosina, jolloin mies pelasi AHL:ssä, farmijoukkueessa.

– Innostuin maalaamisesta siellä tosi paljon. Opettelinkin sitä innoissani. Huomasin myös, että se on tosi hyvää terapiaa. Jos halusin arjesta pois, niin mä maalasin. Taiteesta saa hyvän mielen, Leino sanoo.

Yhtään taulua mies ei ole kuitenkaan vielä myynyt, saati näyttelyä järjestänyt. Niiden aika on joskus myöhemmin. Ystävilleen hän joitain teoksia antanut.

– En mä raaski niitä oikein antaa pois.

Taulut ovatkin tällä hetkellä suurelta osin Savonlinnassa miehen kesäpaikassa. Tulevaisuudessa niille löytyy lähempääkin leposija, sillä mies rakennuttaa avopuolisonsa kanssa yhteistä paikkaa Inkooseen. Sinne on tulossa myös miehen taidetta varten oma ateljee.

– Taide ja maalaaminen ovat minun henkireikäni. En ole niitä oikein miettinyt muuten kuin harrastuksena, kaupunginteatterin VIP-kortin ja oman kellonkin suunnitellut Leino toteaa.

Vaikka ulkopuolisen silmin voisi ajatella, että kaikki mihin Ville Leino koskee, muuttuu kullaksi, on Leinolla itsellään jalat maassa. Näin hän ainakin vahvasti kokee.

– Menestys on muuttanut minua osittain jopa parempaan suuntaan. Kaikki ylimääräinen todistelu on jäänyt pois. Mun ei tarvitse nokitella. Vaikka puhutaan rahasta, niin joihinkin asioihin sitä turtuu. Ikä myös tekee sen, että rupeaa ajattelemaan asioita vähän eri tavalla. Lopulta huomaa, että kaikki täällä on vaihtokauppaa, Ville Leino filosofisoi.