Vain taitava ja itsevarma suunnittelija tekee pelin, jossa eksytään ja jäädään jumiin

On harvinainen osoitus pelisuunnittelijan taidoista ja itsevarmuudesta, jos hän antaa eksyä tai jäädä jumiin peliinsä. Silloin hän luottaa sekä teokseensa että pelaajaan.

Koji Igarashin leijuvan painostava ja melankolisen kaunis Bloodstained: Ritual of the Night on juuri tällainen kryptisen nautinnollinen peli. Siinä saa hortoilla vaikka loputtomiin, mutta apua ei tule. Ja siksi seikkailu tuntuu aidolta, innostavalta.

Pelissä tutkitaan valtavaa 2d-aluetta: sokkeloista goottilinnaa ja sen rönsyilevää fantasiaympäristöä. Eteen tulee jatkuvasti umpikujia, joten ratkaisu on kulkea alueella siksakkia ja etsiä etenemiseen uusia kykyjä.

Kokonaisuus on upea: pelattavuus on hiottua, hahmonkehitys monipuolista, viholliset haastavia ja palapelimäinen matka kestää kauan. Lisäksi kaunis, yksityiskohtainen ulkoasu tavoittaa lukuisia tunnelmatiloja, jotka ilahduttavasti kruunataan Michiru Yamanen sielukkailla sävellyksillä.