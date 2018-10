Vakiopaine on ollut samanlainen jo 26 vuotta – toimiva ravintola ei tarvitse remonttia, ainoastaan yhden oven vessaan

Baari Vakiopaine Jyväskylän yläkaupungilla on oikea kulttuurin keskittymä. Vuonna 1992 perustetusta anniskeluravintolasta löytyy muun muassa vaihtuva taidenäyttely, runonlausuntaa sekä aktiivisessa käytössä oleva teatteritila kiinteistön kellarista.

Vuodesta 1998 baarin toiminnassa ovat olleet mukana Matti Perälä ja hänen vaimonsa Pauliina Siekkinen.

– Tähän baarityöskentelyyn mukaan tuleminen oli vahinko ihan alusta asti, ja niitä vahinkoja on tässä vuosien varrella sattunut enemmänkin. Tässä on kuitenkin pysytty vaikka välillä on tullut mietettyä, että voisihan sitä elämällään välillä jotain muutakin tehdä, Perälä kertoo ja naurahtaa.

Omistaja mieltää Vakiopaineen seurustelubaariksi.

– Ihmiset tulevat tänne ennen kaikkea keskustelemaan keskenään, sen takia esimerkiksi musiikki on hiljaisella.

Baari on tilana yksi iso huone, jonka kaksi tasoa erottaa vasenta seinää pitkin kulkeva portaikko. Seinät kirkuvat oranssia ja eri paria olevat tuoli- ja pöytärykelmät luovat välitöntä sekä rentoa tunnelmaa kevyesti valaistuun tilaan. Titteli “toinen olohuone” vaikuttaa paikkansa pitävältä.

– Pientä ehostusta on tehty sinne ja tänne, mutta pääosin baari on pysynyt samanlaisena kohta 26 vuotta. Voisi sanoa että Vakiopaine on jo pieni legenda omalla sarallaan.

Kävijäkunta vaihtelee yrittäjän mukaan punkkarista pukumieheen. Ikähaarukka on heti 18-vuotiaista ylöspäin, eikä ylärajaa ole. Lähes minä päivänä tahansa Vakiopaineesta voi löytää esimerkiksi tuttuja vakioasiakkaita pelaamassa yatzya, sekä opiskelijoita kirjoittamassa esseitä läppäreillään.

– Avaamme kesän ulkopuolella jo neljältä, joten monelle baari on tuttu kahvilana. Status hipinretaleiden kokoontumispaikkana on minun mielestä aika kopottunut mielipide, sillä täällä käy ihan kaikenlaista väkeä. Useimmiten meille tullaan viettämään aikaa yhdessä, mutta ei ole harvinaista nähdä ihmisiä tulevan, viettävän aikaa ja lähtevän aivan itsekseen.

Tapahtumapaikkana Vakiopaine on usealle muusikolle, näyttelijälle ja kulttuurin kuluttajalle tuttu. Vuonna 1999 vanha romuvarasto raivattiin ja muutettiin 39-paikkaiseksi teatteritilaksi.

– Talvikaudella tila on etenkin AdAstra-teatterin käytössä, mutta periaatteessa teatteri on vuokrattavissa kelle tahansa. Keskimäärin teatteriproduktioita on vuosittain kolmesta neljään.

Musiikkia Vakiopaineessa kuullaan vuoden ympäri, akustisesta musiikista ambient-musiikkia soittaviin dj-kokoonpanoihin. Perälän mukaan kaikki esiintyjät ovat baariin lähtökohtaisesti tervetulleita, mutta viimeisen päätöksen keikasta toki tekee yrittäjä itse.

– Vakiopaine toimii todella hyvin keikkapaikkana, vaikkakin asia riippuu täysin esiintyjästä. Heviä tai raskaampaa rokkia tänne ei kannata tulla soittamaan.

Torstai-iltana Vakiopaineen pöydässä istuva asiakas nimeää baarin kantapaikakseen.

– Kävin täällä heti 18-vuotiaana, kun kaverilla oli synttärit ja halusin katsoa, millainen tämä paikka on. Kaveri ei tykännyt, minä tykkäsin.

Kävijä haluaa nostaa esille baarin taipuvuuden moneen tarpeeseen.

– Ilmapiiri on baarissa todella rauhallinen, avoin ja turvallinen. Tänne voi tulla yksin rankan päivän jälkeen tai sitten viettämään iltaa pilkkuun asti ystävien kanssa. Keikat ovat äärimmäisen hyviä, henkilökunta on sairaan mukavaa ja baarista löytyy koko Jyväskylän sympaattisin terassi.

Yksi kehityskohde baarista kuitenkin löytyy.

– Miesten vessan koppiin pitää saada ovi, että ei tarvitse käydä toisessa baarissa kakalla. Vakiopaineen täydellisyys on siis yhden oven päässä.