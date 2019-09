"Vallataan, tyhjä base!" Jyväskylässä pelattiin laser tagin SM-kilpailut

Vasen vasen, bansku vasen uhka, kajahtaa karjahdus neon-valojen värittämän pimeän hallin sopukoista, jota seuraa kakofoniamainen käskyjen ja komentojen sarja viidentoista tennariparin tömähdellessä lattiaan.

Kuusi minuuttia kuluu kuin hujauksessa, jonka jälkeen vihreä, sininen ja punainen joukkue astelevat yhdessä ulos pelihallista katsomaan aulan tulostaulua. Tällä välin seuraavat viisikot ovat valmistautuneet omaan koetukseensa ja siirtyvät edellisen erän jäljiltä vielä lämpimään halliin. Ja sama toistuu vielä kymmeniä kertoja.

Käynnissä ovat laser tagin SM-kisat Jyväskylän Megazone-hallissa. 19 joukkuetta ja himpun verran yli sata pelaajaa on saapunut pitkän viikonlopun ajaksi mittelemään parhaimmuudesta liikuntaa ja elektronista urheilua yhdistelevän lajin parissa.

Yksinkertaistettuna pelaajat pukeutuvat peliliiveihin ja saavat käsiinsä vaarattoman laseraseen, jolla on tarkoitus osua vastustajan liiveihin, joiden sensorit ilmoittavat osumasta.

Pisteitä saa onnistuneista osumista, sekä vastustajan tukikohdan tuhoamisesta. Eniten pisteitä saanut joukkue voittaa. Tämän lisäksi pelimuodot vaihtelevat esimerkiksi yksinpeluusta kolmen joukkueen samanaikaiseen mittelöön. Tarkkoja sääntöjä on kymmeniä.

Pelaajia turnauksessa on koko Suomen laajuudelta sekä muun muassa Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta.

Kun tunnelmaa aistii hetkisenkin, ymmärtää nopeasti, että kyse ei ole mistään puuhastelusta. Kisoja varten joukkueet ovat harjoitelleet aktiivisesti omalla kisaporukallaan usean kuukauden ajan. Taktiikoita on hiottu, vastustajien pelityylejä tarkasteltu ja pelikenttää analysoitu.

– Kaikki saattaa kuitenkin mennä uusiksi hektisen erän käynnistyessä, ja vastustajien liikkeisiin pitää reagoida sekunneissa, Jyväskylän laser tag urheilijat ry:n varapuheenjohtaja ja junioritoiminnan vastaava Jukka Impola, 41, kertoo.

Tässä vaiheessa istumme keskellä pelikenttää, parin näkyvyyttä peittävän seinän välimaastossa poissa pelaajien tieltä. Välillä tiimikavereiden keskinäinen komentojen karjahtelu yltyy korvia huumaavaksi. Joku sujahtaa ohitsemme asemiin valmiina tuhoamaan vihreän joukkueen tukikohtaa, kunhan pari kaveria saapuu avuksi.

– Vallataan, vallataan. Tyhjä base, tyhjä base, jylähtää korvan juuresta, ja kolme punaista pelaajaa katoaa saman tien vihreän tukikohdan seinien taakse. Ammutuksi tullut vihreä pelaaja kävelee ulos tukikohdastaan.

– Tuo olisi kannattanut puolustaa tuosta basen ulkopuolelta, koska pelikenttää muutettiin viime kesänä. Nyt on vihreä tiimi ihan suossa, Impola mutisee.

Jyväskylässä laser tagin harrastaminen on Suomen ykköstasoa. Viime syksynä aloitettu junioritoiminta on ollut huippusuosittua, ja kerran viikkoon kokoontuvat kaksi junnuryhmää ovat olleet täyteen pakattuja lähes koko ajan. Yksi junnutoiminnasta pelikentille pyrähtänyt osuja on 13-vuotias Arttu Korhonen, joka edustaa kisoissa jyväskyläläisjoukkuetta Iron Wolves.

– Ekan kerran pelasin ehkä vuonna 2015, nyt sitten viime syksystä asti aktiivisesti. Ehkä lajissa innosti se, että oon pelannut FPS-pelejä verkossa, ja tässä pääsee oikeasti itse joukkueen kanssa pelaamaan, ampumaan ja suunnittelemaan taktiikoita. Se on tosi hauskaa, Korhonen kertoo vasta voitetun erän jälkeen.

Taakse jäi muun muassa venäläinen Vodka-niminen joukkue.

Kun oman joukkueen pelivuoro on tauolla, istuskelevat pelaajat sulassa sovussa aulatilassa käynnissä olevan pelin tilannetta seuraten ja muiden pelaajien kanssa höpötellen.

Ja jos eri-ikäisiä mahtuu samaan joukkueeseen useita, ei myöskään sukupuolella ole väliä nopeatempoisessa laser tagissa. Useat huippujoukkueet ovat sekajoukkueita, jotka hyödyntävät jokaisen omia vahvuusalueita tehokkaasti. Kaikki pelaavat myös samassa kilpasarjassa. Yhteisö on Jukka Impolan mukaan lajin harrastajien parissa todella tiivis.

– Jos joku löytää kentältä upean pelinurkan, saattaa hän pelata erän loppuun sieltä ja kertoa sitten heti myöhemmin siitä muille. Kokeneet pelaajat jakavat vinkkejä mielellään ja nuoret ottavat niitä vastaan avoimesti. Ja onhan tämä kaiken lisäksi oikeasti tosi hyvää liikuntaa, Impola kertoo naurahtaen, kun hiestä litimärät pelaajat astuvat ulos pelikentältä.