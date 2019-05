Valokuvaaja Petteri Kaakisen, 38, harrastus on kuvata naisia vähissä vaatteissa: "Se on hienotunteinen ja herkkä hetki"

Petteri Kaakisella, 38, on harrastus, josta joku mies voisi olla kade.

Tai siis varmasti onkin. Kaakinen nimittäin kuvaa naisia, jotka usein ovat vähäpukeisia, joskus jopa alasti. Kuvaapa hän pornoakin. Mutta ei siis varsinaisesti työkseen. Ammatiltaan Kaakinen on yksityisyrittäjä kiinteistönhuoltoalalla.

Kaakisen studio löytyy hänen työpaikaltaan Vaajakosken Kanavuoresta. Siellä vanhan patruunatehtaan pannuhuoneessa Kaakisella on studio, josta maailmalle on lähtenyt lukuisia kauniita kuvia. Niitä voi katsella muun muassa Instagramissa.

Kaakisen tapa työskennellä kuvia itsestään haluavien naisten kanssa on tyyliä TFP.

– Minä kuvaan ja nainen on mallina. Nainen määrittää kuvien tyylin, minä kuvaan ja käsittelen kuvat asiakkaalle, yleensä kymmenkunta. Kumpikaan ei maksa mitään, vaan molemmille jää kuviin oikeudet käyttää niitä parhaiten päin. Toki asiakas voi halutessaan myös ostaa kuvia itselleen, Kaakinen sanoo.

Kaakisella on useita vakioasiakkaita, pääosin lähialueilta, mutta myös kauempaa, Helsingistä Ouluun. Osa vakkareista voi käydä useamman kerran vuodessa. 2017 kuvauksia oli 170, viime vuonna 150.

Ja kyllä asiakkaissa on miehiäkin, mutta vähemmän.

– Vakioasiakkaiden lisäksi paljon yhteydenottoja tulee Instan ja Facebookin kautta. Äskettäin kävin Tampereella kuvaamassa eräälle vaatemallistolle mainosvideoita, joiden kuvaukset tehtiin asiakkaan kanssa paikallisella salilla. Joskus kuvauksia tehdään hotellissa, joskus asiakkaan kotona.

Jyväskylän Kanavuoressa Kaakisella on kankaat, valot ja rekvisiittaa, kuten alusasuja ja kylpyamme. Tarvittaessa eroottisempaakin välineistöä.

Valokuvaus on aina kiinnostanut Kaakista. Perheen perustamisen jälkeen harrastus jäi kun aikaa ei ollut, mutta alkoi uudestaan neljä vuotta sitten.

– Avopuolisoni on tukenut ja kannustanut minua. Ilman hänen tukeaan en olisikaan tässä pisteessä.

– Nyt kuvaan tosi aktiivisesti, vähintään kerran viikossa. Mainos-, hää- ja yrityskuvauksia teen maksusta, mutta pääosin tämä on harrastus, vastapainoa päivätyölle. Opiskelen Gradialla media-alan ammattitutkintoa varten ja valokuvaajan paperit minulla on tämän vuoden lopussa.

Mutta mennäänpä sitten itse asiaan, eli niihin kuvauksiin. Vieras nainen alasti tai lähes alasti sinun ja kamerasi edessä?

– Se on hienotunteinen ja herkkä hetki, jossa pitää olla tahdikas. On ollut kuvaajia, jotka ovat välillä unohtaneet, että asiakas ei riisuudu kuvauksiin heidän takiaan vaan itsensä vuoksi. Kuvauksiin voi tulla kaverin tai vaikka puolison kanssa. Mutta on moni tullut yksinkin. Minä olen siihen tottunut, että alaston tai vähäpukeinen nainen seisoo edessäni kuvauksissa, mutta ensikertalaiselle se voi olla kova paikka. Joskus malli onkin käyttänyt viskiä rentouttajana.

– Lähtökohta on, että varsinkin ensikertalaisia aluksi jännittää, mutta kuvausten lopussa jännitys on ohi.

Miksi naiset sitten tänä päivänä otattavat ja ottavat niin paljon eroottisia kuvia itsestään ja osin vielä jakavat niitä? Joko selfienä tai sitten ammattikuvaajan ikuistamana?

– Syynä voi olla vaikkapa elämäntilanteen muutos. On esimerkiksi oltu mustasukkaisessa suhteessa ja halutaan näin toteuttaa itseään. Jollakin voi olla ongelmia kehonsa kanssa, ja kuvilla haetaan kehopositiivisuutta. Sitten ovat erikseen nämä harrastaja- tai ammattimallit, urheilijat ja fitness-naiset, jotka tarvitsevat kuvia julkisuuttaan tai sponsoreitaan varten. Joskus asiakas haluaa rohkeampia kuvia, kuvia, joita ei voi sosiaaliseen mediaan laittaa. Niille kuville on sitten omat sivustonsa.

– Itse en valitse asiakkaita näiden iän, ihonvärin, muotojen tai koon perusteella, koska kaikista saa kauniita kuvia, Petteri Kaakinen sanoo.

Kuvaussessio kestää yleensä 1–2 tuntia.

Petteri Kaakinen löytyy instaosoitteesta https://www.instagram.com/petteri_kaakinen_photography/.