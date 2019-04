Vanhat kuvat: Kirkkopuistossa nautiskeltiin saapuneesta keväästä 1958 – kuva henkii myös yli satavuotista historiaa

26.4.1958 Keskisuomalaisessa julkaistiin keväinen kuva Kirkkopuistosta. Nuoret miehet paistattelevat päivää puistonpenkeillä, jotka ovat juuri saapuneet talvisäilytyksestä. Keski-Suomen museolta kerrotaan, että kuvassa näkyviä niin sanottuja koivunjalkapenkkejä on yhä käytössä Jyväskylässä, mutta ei enää kirkkopuistossa. Penkin malli on otettu käyttöön jo 1800-luvun lopulla, ja sitä on käytössä myös muissa Suomen kaupungeissa.

Kirkkopuiston rakentaminen on aloitettu 1800-luvun alkupuolella ja puisto on Jyväskylän vanhimpia, kerrotaan Jyväskylän kaupungin sivuilla. Nykyisen kirkkopuiston paikalla sijaitsi Kauppatori 1830-luvulta aina 1930-luvulle saakka. Kirkko, josta puisto on nimensä saanut, otettiin käyttöön vuonna 1880.

Kuvassa näkyvä lehmusrivistö on alkuperäinen ja se istutettiin paikalleen 1900-luvun alussa. Ajansaatossa puut alkoivat vanhuuttaan lahota ja osaa niistä täytettiin myöhemmin betonilla, etteivät puut aiheuttaisi vaaraa puistossa kävijöille. Vuonna 2008 kirkkopuiston puut tutkittiin tarkasti ultraäänen avulla. Lehmusrivistö päädyttiin kaatamaan kokonaan huonokuntoisuutensa vuoksi vuoden 2013 toukokuussa. Vanhojen lehmusten tilalle hankittiin mahdollisimman suuret uudet puut, joiden arveltiin pääsevän vanhojen lehmusten mittoihin 20 vuoden kuluessa.