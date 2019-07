Vanhat kuvat: Nuorin ja vanhin torimyyjä Jyväskylän kauppatorilla

Kesällä 1959 Keskisuomalaisen toimittaja poikkesi vilkkaalla Jyväskylän torilla. Toimittaja kuvailee näkymää näin:

"Parhaana myyntiaikana tori on näkymä, joka värikkyydessä ja eloisuudessa hakee vertaistaan. Kauppiaat ovat levittäneet tavaransa ostajien nähtäväksi: vihanneksia, kukkia, hedelmiä ja kalaa on saatavana. Juuri saapuneita - päivän hinnat. Torin laidalla seisovat hevoset juurikasvein lastattuine rattaineen, jäätelökoju ja makkarakioski on pystytetty toiseen nurkkaukseen..."

Torimyyjien veteraaneja edusti jo 50 vuotta Jyväskylän torilla torikauppaa tehnyt palokkalainen 79-vuotias R. Rinta, joka möi hevoskärryistään perunaa asiakkaille.