Vanhat lastenvaunut täynnä Jerry Cottoneita – nyt niissä asuu nukkekolmikko

Jyväskyläläisen Vuokko Virtasen, 71, kotona on paljon kauniita esineitä. Hän tunnustaa olevansa keräilijä, eikä aviomies Hannulla ole mitään antiikkiliikkeissä ja kirpputoreilla kiertelyä vastaan. Nykyään keräily on vähentynyt, sillä esineitä ei enää mahdu lisää järkevästi mihinkään. Jotain olisi heitettävä pois, jos uutta haluaa.

Kiinnostava tarina löytyisi monenkin esineen takaa, mutta vanhoissa lastenvaunuissa istuu kolmikko, joka on syytä esitellä. Kuten myös itse vaunut: ne ovat prikulleen samanlaiset kuin Virtasella oli pienenä itsellään. Kotimaisen UPOn jonkinlaisesta paperimassasta 1940-luvulla valmistamat.

– Minun jälkeeni vaunut sai käyttöönsä kaksi vuotta nuorempi siskoni Kaarina. Hän ei halunnut luopua niissä lekottelusta vielä kolmivuotiaanakaan, joten isäni jatkoi vaunuja sahaamalla päädyn pois ja jatkamalla makuutilaa vanerilevyllä. Jalat vain sojottivat, kun yli-ikäinen vauva niissä pötkötti.

Virtasen mieleen on jäänyt, miten mustikkareissuilla Kaarina huuteli vaunuista, että tuokaa tänne mustikoita.

– Hänelle vietiin kokonaisia varpuja, joissa piti olla runsaasti marjoja.

Lapsuuden vaunujen kopio löytyi vanhojen tavaroiden myymälästä Vääksystä 2000-luvun alussa. Virtaset olivat ohikulkumatkalla ja poikkesivat sisään.

– Vaunut olivat täynnä Jerry Cottoneita. Sanoin myyjälle, että otan pelkät vaunut. Hän ihmetteli, mihin sitten laittaisi lehdet.

Virtanen sai vaunut mukaansa 150 eurolla, mikä oli hänen mukaansa vähän. Yleensä vastaavista saa pulittaa paljon enemmän.

Vanhin vaunuissa oleskelijoista on Elna Elisabet, Virtasen antiikkinukkeaarre. Vuonna 1998 se istui hämeenlinnalaisen Pekan Antiikin näyteikkunassa ilman vaatteita, kun Virtanen saapui paikalle.

– Siitä hetkestä alkoi vanhojen tavaroiden keräilyharrastukseni. Koska nukke on 1920-luvulta, kuului sen saada sen ajan mukainen vaatetus. Tein monta reissua Helsinkiin antiikkikauppoihin. Lopulta Korkeavuorenkadulta Hilja-Mariasta löysin sille ihanan hatun sekä samettimekon. Koristeeksi hattuun laitoin 60 vuotta vanhaa, Hilja-mummoni virkkaamaa pitsiä.

Elna Elisabetin asu täydentyi 1930-luvun käsilaukulla ja suutarin mittatilaustyönä tekemillä nahkakengillä, joiden nauhat ovat paperinarua.

– Suutari ehdotti, että kannattaisi laittaa kenkiin kasvunvaraa, mutta sanoin että tässä tapauksessa ei tarvitse.

Rintapielessä Elna Elisabetilla on suuri kunniamerkki, jossa on meksikolaisen taiteilija Frida Kahlon nuoruuskuva. Se on yleisurhoollisuusmitali, jonka Virtanen osti nukelle Helsingistä Designmuseosta.

Keskellä vaunuissa seisoo ruotsalainen 1950-luvun nukke. Sen Virtanen ja Kaarina-sisko saivat yhteiseksi tuliaiseksi naapurilta. Nukesta ei tullut riitaa, sillä se oli niin hieno, etteivät tytöt saaneet sillä leikkiä lainkaan.

– Siksi sillä on säilynyt alkuperäiset vaatteet.

Riitaa ei tullut myöhemminkään, kun piti päättää, kumpi tytöistä saa nuken lopullisesti omakseen. Kaarinalla ei ollut mitään sitä vastaan, että se päätyy isolle siskolle.

Nukkien kaverina istuu tässä kuussa 64 vuotta täyttävä Sylvester-nalle.

– Sen olen saanut Miina-mummoltani. Hän oli ostanut sen Tyynelän tavaratalosta Jyväskylästä 1954. Sylvesterillä on päällä nahkaliivit ja kaulassa Hannun isän solmio, Vuokko Virtanen sanoo.

Vanhoissa vaunuissa ei istu ainoastaan kaksi kaunista nukkea ja muhkea nalle, vaan muistoina rakkaat sukulaiset.

Onko sinulla jokin esine, jolla on kiinnostava tarina? Kerro se meille. Lähetä vinkki osoitteeseen tanaan@keskisuomalainen.fi tai Tänään, PL 159, 40101 Jyväskylä