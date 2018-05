Vapun lämpötilaveikkauksessa ei yhtään täysin oikeaa tulosta – Kylmin arvattu luku oli -14,4 ja lämpimin +22,7

Keskisuomalaisen vappusäätä koskenut kilpailu on ratkennut. Kisassa piti tietää tai arvata, paljonko lämpötila on Jyväskylässä vappupäivänä tiistaina 1.5. kello 12. Ilmatieteen laitokselta varmistettu virallinen luku on tasan 7,0 plusastetta. Virallinen mittauspiste on Tikkakoskella.

Kisassa kävi niin, että tietoa ei ollut kellään, koska yhtään oikeaa vastausta ei saatu.

Tämän jälkeen toimitus tarkisti lähimmäksi osuneet vastaukset. Selvisi, että 6,9 astetta oli veikannut 17 äänestäjää ja 7,1 astetta 11 äänestäjää. Näiden 28 nimen joukosta verkkotuottaja arpoi sääntöjen mukaan voittajan, joka on jyväskyläläinen Janika Kiukkonen. Hänelle lähtee tavarapalkintopaketti.

Vastauksia tuli 709. Kylmin arvattu luku oli -14,4 ja lämpimin +22,7. Lämpötilaveikkausten keskiarvoksi saatiin 8,68, mikä on erittäin hyvä arvaus, kun oikea luku oli siis 7,0. Ilmatieteen laitoksen mukaan tuuli vaikutti lämpötilaan.

Viimeisen 11 vuoden aikana Ilmatieteen laitoksen virallinen tilasto kertoo Jyväskylän lämpötilasta 1.5. kello 12 nyt seuraavaa: +4,9 (2007), +18,7, +13,7, +9,5, +4,4, +6,4, +7,0, +3,4, +11,1, + 13,0, +7,1 ja +7,0 (2018).

Juhannuksena arvuutellaan sitten KSML:fi:ssä sitä, kuinka monta milliä vettä sataa Jyväskylässä vuorokauden aikana.