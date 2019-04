Varaudu siihen, että pääsiäisenä kaikki ei ole niin normiviikonloppuna

Pääsiäisenä moni palvelu on jälleen muuta kuin arkena. Joten kannattaa tarkistaa asioita ennen pitkää viikonloppua. Tässä loppuviikon runko-ohjelmaa.

Huomenna kiirastorstaina osalla kaupoista on hieman normaalista poikkeavat aukioloajat. Osa kaupoista on suljettuna ja osalla taas normaalista poikkeavat aukioloajat pitkäperjantaina 19.4. Lauantaina osalla kaupoista on normaalia suppeammat aukioloajat ja sekä sunnuntaina 21.4. että maanantaina 22.4. osa kaupoista on suljettuna ja osalla normaalista poikkeavat aukioloajat.

Alkot ovat auki kiirastorstaina 18.4. kello 9–21, pitkäperjantaina kiinni, taas auki pääsiäislauantaina 20.4. kello 9–18 sekä kiinni 1. ja 2. pääsiäispäivänä.

Postin omat myymälät ovat kiirastorstaina 18.4. avoinna normaalisti. Pääsiäisenä Postin omat myymälät ovat kiinni pitkäperjantaista maanantaihin 19.–22.4.

Pääsiäinen on yksi vuoden kiireisimmistä sesongeista junaliikenteessä. Pääsiäisen menoliikenteen vilkkain matkustuspäivä on kiirastorstai, kun taas paluuliikenteessä hulinaa riittää sekä pääsiäismaanantaille että tiistaillekin. Kaukojunien aikatauluissa on viikonloppuna runsaasti muutoksia, joten ne on syytä tarkistaa VR:n verkkosivuilta – jos mahdollista.

Myös Matkahuollon bussiliikenteessä on paljon muutoksia pääsiäispyhinä. Kaikki aikataulutiedot pyhäpäivien osalta poikkeuksineen löytyvät Matkahuollon nettisivuilta.

Jyväskylässä paikallisliikenne kulkee pääsiäisenä seuraavasti: kiirastorstaina liikennöidään normaalisti, pitkäperjantaina ajetaan sunnuntaivuorot, lauantaina 20.4. lauantaivuorot, sunnuntaina ajetaan sunnuntaivuorot ja maanantaina 22. huhtikuuta, toisena pääsiäispäivänä sunnuntaivuorot.

Pääsiäisen ruuhkat tieliikenteessä keskittyvät kiirastorstaille 18. huhtikuuta sekä toiselle pääsiäispäivälle 22. huhtikuuta. ITM Finlandin tieliikennekeskus arvioi, että pääsiäisen menoliikenne on vilkkaimmillaan kiirastorstaina kello 13–19. Liikennettä on varsin runsaasti myös pitkäperjantaina kello 9–14.

– Autoja on huomattavasti enemmän liikenteessä kuin esimerkiksi hiihtolomien meno- ja paluuliikenteessä. Liikenne jonoutuu paikoin ja nopeudet laskevat liikenteen vilkkaimpien tuntien aikana, ITM Finlandin liikenteenohjauksen yksikön päällikkö Mika Jaatinen sanoo.

Monet palaavat pääsiäisen vietosta jo sunnuntai-iltapäivän ja -illan aikana, mutta vilkkainta paluuliikenne on toisena pääsiäispäivänä maanantaina klo 12 ja 20 välillä. Ruuhkia pääkaupunkiseudun suuntaan on samoilla tieosuuksilla kuin menoliikenteessäkin.

Kesänopeusrajoitukset ovat pääsiäisen aikana voimassa jo koko maassa.

Kesärenkaiden vaihto on kohta ajankohtainen. Lain mukaan nastarenkaita saa käyttää toista pääsiäispäivää seuraavaan maanantaihin, joka tänä vuonna on vasta 29.4. Erityisesti Etelä- ja Keski-Suomessa olosuhteet ovat jo paikoitellen sellaiset, että kesärenkaiden vaihto on jo käynnistynyt.