Viikate-miehen puoliso ja poika asuvat Jyväskylässä: "Tämä sopii meille. Omat neliöt, parempi mieli." – Näin Kaarle Viikatteen musiikkiura alkoi

Kalle Virtanen on tyytyväinen mies. Lahden kauppatorilla saa kahvia ja lohileipää, ja kaupungissa on erinomainen pääkirjasto. Tyytyväisyyttä ei vähennä sekään, että Virtasen luotsaaman raskaamman sortin rautalankayhtyeen Viikatteen ensimmäisestä levykäisestä Vaiennut soitto on kulunut 20 vuotta.

Tulossa on myös uutta musiikkia. Kaarle Viikatteen ja Marko Haaviston alkuvuodesta ilmestyvä toinen yhteisalbumi on masteroitu, ja levyn ensimmäinen single Souda soutaja julkaistaan ensi viikon perjantaina.

– Kappale on hauras kuin ensimmäiset syysjäät. Tuollaista stemmaharmoniaa haettiin jo ensimmäiselle levylle. Ei se ihan Simon & Garfunkelia ole, muttei myöskään Pekkaa ja Pätkää. Marko sanoi, että tekstissä on koko ihmisyys nahkoineen ja karvoineen, Virtanen kertoo tuotoksestaan.

Levylle tulee tällä kertaa muidenkin kirjoittamia lauluja.

– Homma lähti siitä liikkeelle, että Marko laittoi pari älyttömän hyvää biisiä. Kukkolan Antilta tuli ralli, johon tein tekstin. Twistiä, rokettia, länkkäriä ja vähän iisimpää. Enemmän on tehty lössillä kuin ensimmäisellä levyllä.

Lössi on Virtanen, laulu ja kitara, Haavisto, laulu ja basso, Kukkola, kitara, ja Jari “Kepa” Kettunen, rummut. Haaviston päätyö on Poutahaukat, Kukkola vaikuttaa Francinessa ja Kettunen Agentsissa.

Virtasen isä teki työuransa toimiupseerina ja äiti sairaanhoitajana. Kotona Pohjois-Kymenlaaksossa kuunneltiin Olavi Virtaa sekä Junnu Vainiota. Vanhemmat tukivat jälkikasvunsa harrastusta.

– Kun pyysin sähkökitaraa tai muita musavehkeitä, sanottiin, että säästä puolet, niin maksamme puolet. Kun 15-vuotiaana halusin mennä Lepakkoon katsomaan Kreatoria ja Deathia, isä lähti viemään. Ehkä isällä oli Vermossa samana iltana ravit.

Ennen Viikatetta Virtanen soitteli “lukiosta tuttujen tyyppien kanssa”.

– Simollakin (Viikatteen rumpali Simo “Simeoni” Kairistola) oli joku bändi. Simon kanssa haparoitiin. Ei osattu soittaa, mutta oli kauhea palo tehdä. Tekninen osaaminen on tullut myöhemmässä vaiheessa.

Alkuun oli vain Kaarle ja Simeoni. Kaksikko teki äänitteitä, mutta esiintyä ei pitänyt laisinkaan.

– Simon kanssa oli mukava soittaa, kun kumpikaan meistä ei tiennyt oikein mitään. Esittelin jonkun idean, ja sitä alettiin louhimaan. Idean kanssa mentiin Nippalan Jussin pihastudioon. Melodiat ja muut rajoittuneet hienoudet tulivat paikan päällä. Ei niitä sävelletty sen kummemmin.

Viikate äänitti ensimmäisen demokasettinsa 1997 ja julkaisi ensimmäisen ep-levynsä Vaiennut soitto Virtasen perustamalla Syyslevyt-merkillä seuraavana syksynä.

– Päätimme heti panostaa julkaisuihin. Maksoin 500 markkaa ja liityin Teostoon. Toisellakin tapaa olisi voinut toimia. Samaan aikaan aloittanut Stam1na treenasi kymmenen vuotta ennen kuin tuli asian kanssa ulos ja pyyhki ensimmäisellä levyllään kaikki tasaiset pinnat.

Viikatteen albumit on julkaissut Nightwishin ja Children of Bodomin julkaisijana tunnetuksi tullut Spinefarm Records.

– Olin jo miettinyt, että otan pankista lainaa ensimmäisen albumin julkaisuun, mutta siihen tuli levy-yhtiö, jolta olimme kertaalleen saanut pakit, ja maksoi lystin. Saimme tehdä ja edelleen saamme tehdä heille hommia omalla tavallamme.

Viikatteen suosion myötä Virtanen on päässyt kokeilemaan myös soittamista sivuavia töitä. Vuosikymmenen alussa hän juonsi Erno Kulmalan kanssa YleX:llä kolmisen vuotta raskaan musiikin radio-ohjelmaa Kaarle ja Erno raskaana.

Sitä ennen muusikko veresti ravintolakokin taitojaan verkossa Rokit kokit -otsikon alla.

– Olimme aikaamme edellä. Jos ohjelma olisi tehty viisi vuotta myöhemmin, uskon, että joku tv-kanava olisi ottanut sen nettipalveluunsa pyörimään. Pienen tuotantoyhtiön panokset olivat niin rajoitetut, että se olisi pitänyt kolmen ensimmäisen jakson aikana saada myytyä eteenpäin.

Varsin laadukkaasti toteutetussa ohjelmasarjassa Virtanen ja Pasi Vanhatalo, soittajatoverinsa ravintolakoulusta, tekivät ruokaa Kotiteollisuudelle, Martti Servolle ja Stam1nalle. Jaksot ovat katsottavissa YouTubessa. Meininki oli paikoin kosteaa.

– Onneksi emme aikanaan treenanneet soittohommia pussikaljameiningillä. Ei kehittynyt sellaista tatsia, että pystyisimme soittamaan kaiken pienessä flöörissä. Ennen soittorupeamaa voi ottaa pari kalsketta, mutta ei yhtään enempää, koska se menee saman tien sormiin.

Virtasesta ei ole tullut samanlaista viinamannekiinia kuin kollegastaan Kotiteollisuuden Jouni Hynysestä tai idolistaan Motörheadin Lemmy Kilmisterista.

– Hyvä niin, sillä se vasta tarkkaa hommaa onkin, kun mannekiini ei saa kompastua catwalkilla.

Lahteen Viikate-mies asettui yli kaksikymmentä vuotta sitten. Hän tuli kaupunkiin opiskelemaan ravintolakokiksi, ja valmistumisen jälkeen suunta piti olla muualle.

– Jäin kuitenkin tänne töihin ja tutustuin ihmisiin. Lahdessa viihtyy. On tässä ollut mahdollisuuksia vaihtaa kaupunkia, mutten ole kaivannut muualle.

Virtanen arvostaa kotikaupunkinsa musiikkitarjontaa, kirjastoa, satamaa ja sen ympäristöä. Kehuu Lahden kuolleeksi haukuttua keskustaakin toimivaksi.

– Lahti on hyvä mulkoilukaupunki. Keskusta on tosi lunki. Siellä on hyvä mulkoilla. Keskustan pulssi ei ole korkea, mutta sen voi tuntea. Torilla on kahvitteluvaihtoehtoja läpi vuoden ja talvisin luistinrata. Jyväskylän torilta ei voi ostaa kupillista kahvia mihinkään vuodenaikaan.

Jyväskylässä asuu Virtasen puoliso ja seitsemänvuotias poika. Järjestelyä usein ihmetellään.

– Tämä sopii meille. Omat neliöt, parempi mieli. Kun on oma osoite, viihtyy paremmin niiden kanssa, joita rakastaa. Ketään ei ahdista. Meille ajatus perheestä ei ole do or die, vaan elämänpituinen matka.

Poika aloitti syksyllä koulun Jyväskylässä. Se määrittää isänkin sijaintia.