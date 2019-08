Viikonloppuna yhdistetään juomat ja jazzrytmit

Jyväskylässä koetaan elokuun viimeinen viikonloppu 30.–31.8. ainutlaatuinen tapahtuma näillä leveysasteilla, kun Lounaispuistossa järjestetään Wine Garden -tapahtuma. Tapahtumassa yhdistetään vastuullinen alkoholin nauttiminen elävään jazzmusiikkiin.

Tapahtuman takana on Olutsatamasta tuttu duo, tuottajat ja yrittäjät Noora Hietanen ja Roosa Pihlajamäki.

Sisäänkäynti tapahtumaan on Minna Canthin kadulta. Alueella voi nauttia pääsylipun hankkimisen jälkeen viinejä, siidereitä, olutta, drinksuja sekä myös alkoholittomia juomia. Juomat huuhdellaan alas jazzin tahtiin.

Tapahtumassa esiintyy koko joukko Suomen eturivin artisteja, kuten Osmo Ikonen, Marian Petrescu, Jukka Perko, Elena Mindru sekä Virta-yhtye ja Jyväskylä Big Band. Dj Valpio soittaa levyjä.

Alueella, joka loppukesän kunniaksi on venetsialaishenkisesti valaistu, voi törmätä myös viinijoogaan, seppele workshopiin, taikuriin sekä tanssinäytöksiin valoshown kera.

Tapahtumaan liittyen lauantaina toteutetaan keskustaa elävöittävä tanssillinen kulkue yhteistyössä samaan aikaan järjestettävien Muotipäivien kanssa. Lounaispuistoon. Kulkueessa on paikallisia tanssistudioita ja Muotipäivien Etelä-Amerikka-teeman henkeen sambaa. Kulkue lähtee Lounaispuistoon Kompassilta.

Juomia ja jazzia voi nauttia aidatulla alueella penkeillä istuen, pystypöytien ääressä tai räsymatoilla piknik-tyyliin istuen. Myös katettuja asiakastiloja on.

Baarit on rakennettu kahdeksan teeman ympärille. Näitä ovat muun muassa rosé, kuohari ja samppanja sekä craftolut.

Tuottajat olisivat tyytyväisiä muutamaan tuhanteen vieraaseen, mutta säähän sen lopulta määrittää. Yrittäjät ovat varautuneet jopa 4 000 asiakkaan palvelemiseen.

Liput ovat ennakkoon 28 ja 48, ovelta 32 ja 52 euroa, riippuen siitä, juhliiko yhden vai kaksi iltaa. Alueella maksu tapahtuu pankkikortein, ei käteismaksuja.

Vaikka tapahtuma on nimeltään Wine Garden, alueella on siis tarjolla myös muita juomia. Viinejä tarjoillaan 6 ja 12 sentin lasein sekä pulloina. Tuottajat vakuuttavat, että laatu on sieltä paremmasta päästä ja luvassa on myös erikoisuuksia, kuten luomu- ja alkuviinejä.